 حملات مداهمة في ألمانيا على خلفية خطابات تهديد لمساجد وأحزاب وصحف | أخبار | DW | 09.10.2019

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أخبار

حملات مداهمة في ألمانيا على خلفية خطابات تهديد لمساجد وأحزاب وصحف

على خلفية خطابات تهديد لمراكز إيواء للاجئين ومراكز إسلامية ومساجد ومقار حزبية وصحف، وُقعت بأسماء تنظيمات نازية ويمينية متطرفة؛ قامت الشرطة الألمانية بحملة مداهمات واسعة تم خلالها إلقاء القبض على عدد من الأشخاص.

Deutschland Polizeieinsatz in Mecklenburg-Vorpommern (picture-alliance/dpa)

ألقت السلطات الألمانية القبض على سبعة أشخاص خلال حملة تفتيش ومداهمات في أربع ولايات ألمانية منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول) على خلفية خطابات تهديد إلكترونية أُرسلت لمساجد ومقار أحزاب ومؤسسات إعلامية ومؤسسات أخرى.

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تسببت سلسلة تهديدات بشن اعتداءات بقنابل على مساجد عديدة في ألمانيا في حدوث قلق لدى المسلمين في جميع أنحاء البلاد. ويلجأ ممثلو الجمعيات الإسلامية الآن إلى السلطات الألمانية، وهم لا يشعرون بالحماية الكافية من قبل الدولة. (24.07.2019)

كثرت في الآونة الأخيرة عمليات إخلاء مساجد في ألمانيا بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل، لعل أحدثها بمدينة ميونيخ بولاية بافاريا، حيث تم إخلاء مسجدين. وكان المسجد الكبير في كولونيا، أكبر مساجد ألمانيا، قد تعرض لتهديدات أيضا. (11.07.2019)

وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا، يوآخيم هيرمان، اليوم في ميونيخ إنه تم القبض على ستة أشخاص واحتجازهم لفترة من الوقت، مضيفا أنه تم إطلاق سراح الستة عقب إتمام الإجراءات الشرطية، بينما لم يصل المتهم السابع حتى الآن لإتمام إجراءاته.

وأعلن الادعاء العام في مدينة ميونيخ والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا اليوم أن حملة التفتيش تُجرى منذ الساعة السادسة صباحا (التوقيت المحلي) في سبع عقارات بولايات بافاريا وبادن-فورتمبرغ وتورينغن وساكسونيا-أنهالت.

وتأتي هذه الحملة عقب إجراءات تحقيق ضد أفراد قاموا بكتابة 23 راسلة تهديد وأرسلوها في تموز/ يوليو الماضي إلى مؤسسات مختلفة في أنحاء البلاد. وبحسب البيانات، فإن بعض التهديدات تتعلق بشنّ هجمات تفجيرية.

ووفقا للبيانات، فإن هذه الرسائل كانت موجهة إلى مراكز إيواء للاجئين في بافاريا ومراكز إسلامية ومساجد ومقار حزبية ووكالات صحفية وإعلامية. وكان يتم توقيع الخطابات تحت اسم "جبهة الشعب" أو "المعركة 18"أو "دماء وشرف".

Archivbild | Kiel | Sichergestellte Waffen und ein Schild der kriminellen Neonazi-Gruppe «Combat 18» (picture-alliance/dpa/H. Pfeiffer)

متعلقات تحفظت عليها الشرطة في مداهمات سابقة وتعود لجماعة "المعركة 18" (أرشيف)

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "دماء وشرف" النازي الجديد محظور في ألمانيا. ويعتبر تنظيم "المعركة 18" اليميني المتطرف الذراع المسلحة لتنظيم "دماء وشرف" النشط في دول أوروبية أخرى.

وشارك في الحملة نحو 120 شرطيا، بحسب بيانات المتحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا.

ص.ش/و.ب (د ب أ)

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    الكاتب: DW / ع.ع


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