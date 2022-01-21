 حملات تضامن مع نساء مصر.. فما تأثيرها على أرض الواقع؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.01.2022

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ثقافة ومجتمع

حملات تضامن مع نساء مصر.. فما تأثيرها على أرض الواقع؟

أثارت المعاناة التي تعرضت لها "معلمة المنصورة" آية يوسف وأخريات غيرها حملات تضامن مع النساء في ظل ملاحقات قانونية وقضايا تشهير طالت نساءً في مصر. فهل يمكن أن تدفع حملات التضامن تلك نحو تغيير واقعي داخل المجتمع؟

تزايدت في الآونة الأخيرة الحركات والمنظمات النسوية للدفاع عن حقوق المرأة في مصر

تزايدت في الآونة الأخيرة الحركات والمنظمات النسوية للدفاع عن حقوق المرأة في مصر

في كل صباح، تغرد الصحفية والناشطة المصرية المقيمة في الولايات المتحدة منى الطحاوي دعما للنساء في بلدها الأم مصر، حيث تنشر رسالة واحدة تقريبا كل يوم للنساء مفادها: "أبدأ يومي وأبعث برسالة حب وتضامن لكن جميعا".

وقد أصبحت رسائل التضامن التي ترسلها منى الطحاوي جلية، إذ تعد واحدة من الشخصيات البارزة المدافعات عن المرأة سواء في مصر أو العالم العربي، في المعركة ضد التحرش والتمييز والتشهير والاضطهاد.

ومع انتشار قضية المعلمة المصرية آية يوسف، البالغة من العمر 30 عاما، وما تعرضت له من انتقادات كبيرة بعد انتشار مقطع مصور يُظهرها وهي ترقص خلال رحلة فوق مياه نهر النيل، لم تترد الطحاوي في الدفاع عن المعلمة.

وبسبب المقطع، تعرضت المعلمة المصرية لعاصفة انتقادات واسعة، حتى أنها فقدت عملها في المدرسة التي كانت تعمل بها، فيما تقدم زوجها بطلب الطلاق منها، وصارت قصتها على كل لسان وعرفت بـ"قضية معلمة المنصورة"، نسبة إلى مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، حيث كانت تعمل معلمة متطوعة للغة العربية.

ورب ضارة نافعة، فقد أثارت واقعة آية يوسف حملات تضامن كبيرة معها ومع النساء في مصر. وفي ذلك، أكدت الحقوقية المعروفة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ومقره القاهرة، تضامنها مع المعلمة التي تقول إنها "تعرضت لأزمة كبيرة جعلتها تخسر وظيفتها وباتت منعزلة خاصة عقب طلاقها".

وفي مقابلة مع DW قالت أبوالقمصان: "بصفتي محامية، تمكنت من مساعدتها في الشق القانوني وعرضت عليها وظيفة، لكني على الصعيد الشخصي أردت أن أظهر الدعم لها وأنها ليست لوحدها".

وشددت نهاد أبو القمصان على أن المهم أن تدرك آية يوسف أنها "لم تقدم على فعل جريمة؛ إذ إنها رغبت في إظهار البهجة وهذا ليس خطأ".

وقد أسفر هذا التضامن عن جانب إيجابي؛ إذ قامت السلطات بإعادة النظر في القضية وقامت بالتراجع عن إقالتها وتقديم وظيفة لها في مدرسة أخرى.

وتزامنت واقعة المعلمة المصرية مع قضية مماثلة طالت أمل فتحي، الناشطة المدافعة عن المرأة الحاصلة على جائزة برونو كرايسكي لدفاعها عن حقوق الإنسان،  حيث تم تأييد حبسها بالسجن لمدة عام في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعلى وقع صدور الحكم، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بحملات تضامن واستنكار.

تعود واقعة الناشطة أمل فتحي إلى عام 2018 عندما وجهت انتقادات للسلطات المصرية، تتهمها بعدم حماية النساء من جرائم التحرش، ما أدى إلى إلقاء القبض عليها والحكم عليها بالسجن لعامين لاتهامها "بنشر إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد الإضرار بالدولة المصرية".

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أثارت قضية حنين حسام الناشطة المصرية على موقع تيك توك والحكم بسجنها عشر سنوات بتهمة الاتجار بالبشر جدلا وردود فعل غاضبة إزاء استخدام قانون مكافحة جرائم الإنترنت خارج نطاق مكافحة التطرف والإرهاب إلى مطاردة "المؤثرين".

من جديد يحتدم النقاش في مصر حاليا حول موضوع التحرش، على خلفية قضية طالب مصري تتهمه فتيات بالتحرش بهن. النقاش تجاوز هذه القضية إلى الظاهرة ككل وتدخلت عدة جهات، فهل يتغير شيء هذه المرة؟

رجال دين يرون قانونا يمنع العنف ضد النساء بموريتانيا "مخالفا للشريعة" ومُشرعون يصفون تعديلات قانون الأحوال الشخصية في مصر بالـ"محرجة". فلما كل هذا الجدل؟ ولأي جهة يحتكم المجتمع عند الاختلاف بشأن قوانين قائمة على الشريعة؟

ورغم أن الإنترنت قد أعطى زخما للتضامن مع آية يوسف وأمل فتحي، إلا أنه لم يوفر مساحة آمنة بين المدافعين عن الحكومة المصرية و الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.

وخلال العامين الماضيين، تعرضت العديد من النساء في مصر للاعتقال أو صدور أحكام قاسية بعد اتهامهن "بخدش الحياء العام أو ارتكاب فعل فاضح"، أما المعارضات فيتم اتهامهن من قبل الحكومة بتلقي أموال من الخارج.

وفي مقابلة مع DW، قالت المحامية البارزة عزة سليمان إنها منذ عام 2015 تتعرض للاعتقال بشكل متكرر وأضافت: "قامت السلطات بتجميد حساباتي الشخصية وحسابات مكتبي للمحاماة".

وجرى اتهام عزة سليمان بتلقي تمويل دولي في قضية تعود لعام 2016، حيث بدأت محكمة الجنايات في النظر في القضية فيما يُتوقع صدور الحكم منتصف الشهر المقبل.

ورغم ذلك، لا تزال تحتفظ عزة سليمان بابتسامتها، وهو الأمر الذي أرجعته إلى رسائل التضامن التي حصلت عليها، مضيفة "تلقيت الآلاف من رسائل الدعم لذا فأنا أعلم أنني لست وحدي بل هناك من يقف ورائي".

في عام 2017، أُطلق سراح عزة سليمان بعد ساعات من القبض عليها بعد ضغط من أنصارها الذين احتشدوا أمام المحكمة للتضامن معها. وعن ذلك قالت: "كان وقع ذلك مذهلا رغم أن أصولي كانت لا تزال مجمدة حتى أني كنت أطلب من ابني المال عندما أريد شراء شيء أكثر تكلفة ". لكنها رغم ذلك لا تزال تشعر بالقلق إزاء تصور بعض عملاء مكتب المحاماة الذي تديره بأنها تعمل ضد الحكومة، كما تروج وسائل الإعلام.

منى الطحاوي الصحفية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة المصرية

منى الطحاوي الصحفية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة المصرية

تزايد قوة الحركة النسائية

من جانبها، ترى حبيبة عبد العال، الزميلة في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط والخبيرة في العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في مصر، أن الحركة النسائية في مصر ازدادت قوة في الآونة الأخيرة.

وقالت "يبدو أن الحركة النسوية في مصر خاصة بين الشابات تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام خاصة على المستوى الشعبي حيث تبتكر الشابات أنشطة جديدة للفت الانتباه إلى العنف الجنسي الذي يؤثر عليهن سواء في المنزل أو الشارع".

كذلك تم إطلاق العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن المرأة مثل مبادرة "ارفعي صوتك" التي تحظى بمتابعة مئات الآلاف على الفيسبوك وتويتر خلال أقل من عام ونصف العام من تدشينها. تقول المنظمة إنها "مبادرة نسوية لدعم ضحايا العنف" حيث تعمل على تسليط الضوء على الحالات الفردية.

لم تكن مبادرة "ارفعي صوتك" الوحيدة التي تحارب العنف ضد المرأة في مصر إذ تم تدشين مبادرة أخرى أطلق عليها اسم  "Assault Police"  أو "شرطة الاعتداءات"، حيث تقوم المبادرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بحملات قوية ضد "قانون الأحوال الشخصية" في البلاد.

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مصر: عندما يصبح التحرش الجنسي أمرا عاديا

يشار إلى أنه في عام 2012، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون للأحوال الشخصية، أثار الكثير من الجدل ورفضا من جمعيات نسوية رأت التعديلات إجحافا لحقوق المرأة.

ومن بين المواد التي تضمنها عدم جواز سفر الأم الحاضنة لأطفالها دون موافقة كتابية من أب الأطفال أو الطرف غير الحاضن وكذلك عدم ولايتها على أطفالها في كل ما يتعلق بالتعليم والصحة والسفر وإصدار الأوراق الرسمية دون إذن كتابي من الطرف غير الحاضن.

ولم يتم التصديق على مشروع القانون من قبل البرلمان الماضي في ظل حالة الانقسامات والجدل حيال بنوده.

بيد أن هذا الأسبوع، وافق مجلس الشيوخ على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحق المرأة في الحصول على أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.

تغيير حقيقي أم مجرد تعاطف؟

ورغم حالة الاصطفاف الكبيرة إلى جانب المرأة على المستوى الشعبي إلى جانب عشرات المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، إلا أن الأمر لم يصل إلى مستوى يمكن أن يمثل تحديا حقيقيا للحكومة.

وقد يرجع الأمر إلى عدم توحد هذه الأصوات المدافعة عن النساء فضلا عن أن هناك عددا كبيرا من المصريين يدعمون توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظة بالإضافة إلى أن "قانون المنظمات غير الحكومية" المثير للجدل أجبر المنظمات غير الحكومية على التسجيل في قاعدة بيانات حكومية، بما في ذلك التعهد بعدم انتقاد الحكومة أو العمل في القضايا السياسية.

ودفع هذا القانون "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" إلى تعليق نشاطها وعزت ذلك إلى "غياب الحد الأدنى من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

وفي ردها، تعتقد المحامية البارزة عزة سليمان أن الرئيس المصري "يفكر في الجمهور العالمي وليس الجمهور المصري" وهو الأمر الذي دفعها إلى عدم الاعتقاد بتحسن وضع النشطاء والناشطات المدافعات عن حقوق المرأة في السنوات المقبلة رغم حالة التضامن الكبيرة.

جينيفر هوليس / م ع

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    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    "ست الحيطة"، الذي جاء كجزء من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، أعطي فنانات الشارع مساحة للتعبير عن أنفسهم وللسيدات المارات فرصة رؤية مشاعرهن على الحائط في الشارع يومياً.

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    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    المشاركات في هذا المشروع قدمن من بلدان مختلفة وبدأن العمل على ارتفاعات ما بين عشرة أمتار وخمسة عشر متراً. إحدى الفنانت، سلمى زكريا، تقول إنها تعبر عن الضغوط التي تتعرض لها المرأة في كل مكان.

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    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    حياة شعبان فنانة من لبنان تخطّ أشعاراً حول المرأة. قد تبدو رسومها طلاسم، إلا أن رسالتها واضحة. وتقول شعبان: "أحاول أن أدفع المارة إلى التساؤل حول ما هو مكتوب، وهو بالطبع عن المرأة".

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    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    إحدى الفنانات تشرح بعض الرسوم لأحد المارة، الذي يرى أن خروج النساء للتعبير عن أنفسهن على الجدران خطوة إيجابية نحو تمكين المرأة، ولكنه يحذر من أن "بعض النساء يقفن ضد حقوق النساء".

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    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    الفنانة السورية الروسية دينا سعدي تتخذ من القلوب طابعاً لرسوماتها، وتقول إن العربيات عموماً يعانين نفس الهموم ويجب على المرأة التتحرر من قيودها وإطلاق العنان لأحلامها، وهو ما تعبر عنه برسومها.

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    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    أبرز أعمال المشروع يصور الفنانة المصرية هند رستم وبجانبها كلمة "WOW"، وهي اختصار عنوان الورشة "Women On Wall". أحمد عبد الله، صاحب العمل الفني، يقول إن هند رستم بالنسبة له مثال للمرأة المصرية.

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    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    داخل الحرم اليوناني، غطت إحدى الفنانات جداراً ضخماً بألوان تشبه ألوان فستانها وكلمات مثل "فؤاد" و"القلب"، وتعتبر الجدار لوحتها التي سيتذكرها من خلالها العاملون هناك.

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    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    يعد شارع محمد محمود من المناطق "المقدسة" لرسوم الغرافيتي منذ الثورة المصرية عام 2011، وهو أحد الشوارع المحيطة بالحرم اليوناني للجامعة الأمريكية الذي أقيم عليه مشروع "ست الحيطة". إعداد: وفاء البدري - القاهرة

    الكاتب: وفاء البدري - القاهرة


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يوم المرأة.. نساء عربيات يحققن إنجازات رغم كل الصعوبات!

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