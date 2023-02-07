 حملات تبرع شعبية في ألمانيا لمنكوبي الزلزال | DW الأخبار | DW | 09.02.2023

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حملات تبرع شعبية في ألمانيا لمنكوبي الزلزال

الكثير من أعضاء الجالية التركية في برلين لديهم أقاربهم في المناطق التي ضربها الزلزال، وهم يحالون تقديم المساعدة لهم.المساعدات تشمل الملابس والمواد الأساسية

المزيد من المركز الإعلامي

Iraqi security forces process aid from Red Crescent that will be shipped on a plane of emergency relief to Syria to support victims of the deadly earthquake, at a military airbase near Baghdad International Airport in Baghdad, Iraq, February 6, 2023. REUTERS/Ahmed Saad

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بينما تواصل فرق الإنقاذ التركية جهودها للعثور على ناجين، تتضافر الجهود الدولية لإرسال مساعدات طبية وإنسانية.

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في انتظار قوافل المساعدات..هل من آليات لتسريع الإغاثة؟

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دخول أول قافلة مساعدات منذ وقوع الزلزال إلى شمال سوريا 09.02.2023

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to press at the tent city set up by Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) of Turkiye after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

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Rescue workers search for survivors under the rubble following an earthquake in Diyarbakir, Turkey February 6, 2023. REUTERS/Sertac Kayar

عدد الضحايا في سوريا وتركيا يرتفع وشولتس يعرض المساعدة 06.02.2023

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ARCHIV - 12.01.2015, Berlin: ARCHIV - Die Flaggen von Deutschlands und der Türkei wehen vor dem Bundeskanzleramt. (zu dpa «Zweiter Gerichtstermin in der Türkei für Patrick K. aus Gießen» vom 25.10.2018) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

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23.01.2023+++ Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, aufgenommen im Rahmen eines Doorsteps vor dem Rat fuer Aussenbeziehungen in Bruessel, 23.01.2023. Bruessel Belgien *** Annalena Baerbock Buendnis 90 Die Gruenen , Federal Minister for Foreign Affairs, recorded at a doorstep before the Council for Foreign Relations in Brussels, 23 01 2023 Brussels Belgium Copyright: xKiraxHofmannx

بيربوك تدعو موسكو للضغط على دمشق لإيصال المساعدات لضحايا الزلزال 07.02.2023

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