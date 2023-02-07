حملات تبرع شعبية في ألمانيا لمنكوبي الزلزال

كيف تفاعل السوريون في ألمانيا مع الزلزال المدمر؟

لليوم الرابع على التوالي تكافح فرق الإنقاذ لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في هذه الأثناء سارع سوريون في برلين ومدن ألمانية أخرى إلى جمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.