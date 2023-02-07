حملات تبرع شعبية في ألمانيا لمنكوبي الزلزال

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الكثير من أعضاء الجالية التركية في برلين لديهم أقاربهم في المناطق التي ضربها الزلزال، وهم يحالون تقديم المساعدة لهم.المساعدات تشمل الملابس والمواد الأساسية
لليوم الرابع على التوالي تكافح فرق الإنقاذ لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في هذه الأثناء سارع سوريون في برلين ومدن ألمانية أخرى إلى جمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.
ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.
أطلقت الجالية التركية في ألمانيا حملة تضامن مع المتضررين بمناطق الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا. لكن الجالية الكردية بألمانيا حذرت من ذهاب المساعدات لأغراض أخرى. وتوقعات بطول مدة أعمال تنظيف المنطقة.
بسبب الزلزال المدمر تضرر المعبر الحدودي الوحيد بين سوريا وتركيا وتطالب وزيرة خارجية ألمانيا بفتح الحدود لتوصيل المساعدات إلى شمال سوريا ودعت موسكو إلى الضغط على الأسد. فيما أعلن أردوغان حالة الطوارئ في الأقاليم المتضررة.
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