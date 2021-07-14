حماية الدستور ترصد "صلة مباشرة" بين المركز الإسلامي بهامبورغ وإيران

وثائق وأدلة تتوفرها عليها الأجهزة الاستخباراتية الداخلية بألمانيا، تؤكد أن المركز الإسلامي الشيعي بهامبورغ IZH على "صلة مباشرة" بالنظام الإيراني. ومنذ سنوات وهذا المركز مثار جدل داخل البلاد.
أثبتت وثائق جديدة صلة بين المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH) والنظام الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نقلا عن مكتب حماية الدستور في هامبورغ أن المركز تمّ تقييمه بكونه أحد "أذرع إيران في أوروبا".
كما نقلت الوكالة عن المتحدث عن مكتب الاستخبارات الداخلية التابع للولاية، ماركو هازه بأن ولاية هامبورغ تتوفر على مستندات ووثائق توّثق تبعية المركز للنظام الإيراني، ومن تمّ فإن "ادعاءات المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH) بأنه مؤسسة دينية صرفة، هي ادعاءات لا تتمتع بمصداقية". ويضيف ماركو هازه أن مكتب حماية الدستور يتوفر على دلائل تفيد أيضا بأن محمد هادي مفتح الرئيس الحالي للمركز الإسلامي الشيعي، له صلة مباشرة مع مكتب آية الله خمينائي في إيران، إضافة إلى وجود مؤشرات على "صلة بين المركز وبين حزب الله اللبناني المصنّف كجماعة إرهابية في ألمانيا".
يذكر أن هذا المركز الذي يأوي المسجد الأزرق في هامبورغ، مصنّف بدوره ومنذ مدة من قبل الأجهزة الأمنية الألمانية على أنه "متطرف" وتوجهاته "تخالف" الأسس الدستورية للبلاد.
إلى ذلك دعا مدير اللجنة اليهودية الأمريكية في برلين، ريمكو ليمهويس، مدينة هامبورغ مرة أخرى إلى إنهاء تعاونها مع هذا المركز وحظر أنشطته. وفي مقال رأي نشره في صحيفة "Welt" في عددها الصادر الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021)، كتب ليمهويس بأنها "فضيحة أن لا تزال حكومة هامبورغ متمسكة بالتعاون مع المركز الإسلامي IZH وأن المنظمات الإسلامية الأخرى لا تبدي انزعاجا من أجندة المركز".
يذكر أنه وفي عام 2013، كانت هامبورغ أول ولاية فيدرالية توقع معاهدة دولة مع العديد من الجمعيات الإسلامية. ما يمنح لهذهالجمعيات والاتحادات صفة الشريك التعاقدي مع حكومة الولاية، ويساعدها على تنظيم القضايا المتعلقة بالجالية بالمسلمة وذلك على مستوى التعليم، وبناء المساجد، ورعاية دور الحضانة وتحديد أيام العطل الدينية.
واعتبر مدير اللجنة اليهودية الأمريكية في برلين أن هذا الوضع يمنح للمركز المثير للجدل "ليس فقط تفويضا لنشر أيديولوجية إيران المعادية للسامية والمناهضة للديمقراطية وكراهية النساء والمثليين، ولكنه يعمل أيضًا كنقطة التقاء لأنصار حزب الله في هامبورغ، الجماعة التي تم حظرها في ألمانيا منذ أبريل 2020".
و.ب/ (د ب أ، أ ب د)
عززت محكمة العدل الأوروبية حقوق أصحاب العمل الذين يمنعون العاملات المسلمات لديهم من ارتداء الحجاب. وجاء القرار على خلفية حالتين من ألمانيا تم بهما حظر موظفة في حضانة أطفال وأخرى في متجر مستحضرات طبية من ارتداء الحجاب.
تلقت المحكمة الدستورية بولاية بافاريا الألمانية شكوى ضد قانون جديد أصدره برلمان الولاية يتعلق بمادة " التربية الإسلامية". كما أعلن "حزب البديل" اليميني الشعبوي اعتزامه التقدم بشكوى دستورية ضد القانون.