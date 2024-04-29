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حماية البيئة بإضاءة شوارع بتطبيق هاتف عند الحاجة وقلق البعض

٢٩ أبريل ٢٠٢٤

في بلدة فرنسية سمحت السلطات للسكان بتنظيم إضاءة الشوارع بتطبيق في هواتفهم الذكية يشعل الإضاءة عند الحاجة فقط. فكرة اقتصادية صديقة للبيئة لكنها تثير لدى البعض مخاوف أمنية. فهل تحقق البلدة التوازن بين حماية السكان والبيئة؟

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عمود كهرباء مضيء - صورة رمزية.
عمود كهرباء مضيء - صورة رمزية.صورة من: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

تطبيقات الهواتف الذكية صارت مستخدمة للتحكم في كل شيء تقريبا لتنظيم عالمنا المحيط. مثلا في بلدة قرب باريس سمحت السلطات للسكان بتنظيم إضاءة الشوارع من خلال تطبيق في هواتفهم الذكية: يُشعِل الإضاءة عند الحاجة فقط. فكرة يراها البعض موفرة للمال وصديقة للبيئة لكنها تثير لدى البعض الآخر مخاوف أمنية، وفق ما نقل موقع تلفزيون القناة الثانية الألمانية العامة "زد دي إف".

فبضغطة بسيطة تُضاء مصابيح الشارع الموجودة على أعمدة الإنارة في بلدة سيرجي بونتواز الفرنسية، وينظم السكان إنارة الشارع بأنفسهم عبر أحد التطبيقات على هواتفهم الذكية، فيما في السابق كانت المصابيح تظل مضاءة طوال الليل، بما في ذلك من تكاليف مالية وبيئية. وصارت البلدة توفر ربع تكاليف الطاقة من خلال هذا التطبيق.

إضاءة الشوارع بتطبيق هاتف فقط عند الحاجة

ولكن ليس كل سكان البلدة مقتنعين بهذه الخطوة، فقد عبروا عن قلقهم من السرقة ومن لصوص الليل. ويقول مسؤولو المدينة إنهم يعملون على التواصل مع الشرطة بانتظام من أجل توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتحقيق التوازن بين حماية السكان وحماية البيئة.

وإجمالاً يسهم ترشيد استهلاك الكهرباء في التقليل من تأثير الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة، وهذا نظرا لأن جزءا كبيرا من الطاقة الكهربائية -إجمالاً في العالم- ما زال يُوَلَّد من خلال قوة بخار الماء الدافعة الناجمة عن حرارة الوقود الأحفوري كالفحم أو النفط.

ع.م

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