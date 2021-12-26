 حمام متنقل لخدمة المشردات | عالم السرعة | DW | 25.08.2022

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عالم السرعة

حمام متنقل لخدمة المشردات

توفر برلين أول حمام متنقل لخدمة المشردات في ألمانيا مجاناً. المبادرة الشخصية تلقى نجاحاً كبيراً وهذا ما دفع أصحابها لتجهيز حمام متنقل آخر.

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