حمام متنقل لخدمة المشردات

برلين- مشروع لحماية المشردين من موجة الحر الشديد

يعيش في برلين ما بين ألفين إلى ستة آلاف مشرد. وفي ظل طقس شديدة الحرارة، جرى تدشين برنامج لمساعدة المشردين في الشوارع خاصة وأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري مع درجات حرارة غير مسبوقة.