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توفر برلين أول حمام متنقل لخدمة المشردات في ألمانيا مجاناً. المبادرة الشخصية تلقى نجاحاً كبيراً وهذا ما دفع أصحابها لتجهيز حمام متنقل آخر.
يعيش في برلين ما بين ألفين إلى ستة آلاف مشرد. وفي ظل طقس شديدة الحرارة، جرى تدشين برنامج لمساعدة المشردين في الشوارع خاصة وأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري مع درجات حرارة غير مسبوقة.
قبيل مؤتمر للمانحين لأفغانستان طالب وزير التنمية الألماني بتمويل صندوق مساعدات طارئة تابع للأمم المتحدة بقيمة عشرة مليارات يورو، مؤكدا أنه "يمكننا أن نحول استباقيا دون الموت بسبب الجوع ونقص الأدوية على مستوى العالم".
تجري الحكومة الألمانية مشاورات بشأن استقبال المزيد من المهاجرين المشردين في جزيرة ليسبوس اليونانية عقب الحريق الذي أتى على مخيم موريا. وتعتزم المستشارة ميركل اتخاذ قرار بحلول اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء.
دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن وزير الصحة ينس شبان وسط جدل حول توزيع كمامات رديئة على المشردين وذوي الإعاقة. وجددت وزارة الصحة تأكيدها أنه تم فحص الكمامات عدة مرات وفق إجراء تم تطويره لمواجهة الجائحة.
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