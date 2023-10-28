حماس تنوي الإفراج عن ثماني رهائن روس-إسرائيليين بطلب من موسكو

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو، السبت (28 تشرين الأول/ أكتوبر 2023)، أن الحركة تحاول تحديد مكان وجود ثمانية رهائن يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيداً للإفراج عنهم.

وقال أبو مرزوق كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية: "نبحث الآن عن الاشخاص الذين أشار اليهم الجانب الروسي. إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم".

وأوضح أنه تسلم من وزارة الخارجية الروسية قائمة تضم ثمانية أسماء لأشخاص روس-إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة. وأضاف أبو مرزوق: "نبدي اهتماماً كبيراً بهذه القائمة ونتعامل معها بعناية لأننا نعتبر روسيا صديقاً قريباً جداً".

وكان أبو مرزوق وصل الخميس إلى موسكو لإجراء مباحثات، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحماس قبل ثلاثة اسابيع. وتناولت هذه المباحثات خصوصاً الإفراج عن رهائن وإجلاء مواطنين روس.

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق

وأعلن الكرملين الثلاثاء عدم إحراز أي تقدم على صعيد الإفراج عن الرهائن الروس المحتجزين لدى حماس، حتى أنه أقر بعدم معرفة عدد هؤلاء.

وفضلاً عن المحتجزين، يقيم مئات المواطنين الروس في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف.

وبخلاف الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لا تصنف روسيا حماس منظمة إرهابية، وأقامت دائماً علاقات مع الحركة الفلسطينية.

ونددت موسكو بالهجمات على المدنيين الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة قيام دولة فلسطينية لوضع حد للنزاع، مع تحذيرها إسرائيل من تداعيات رد عشوائي ودام.

وفي سياق حصيلة الاستهداف الإسرائيلي للقطاع، أعلنت السلطات الصحية التابعة لحركة حماس السبت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة "إلى 7703 قتلى منذ اندلاع الحرب، من بينهم أكثر من 3500 طفل حتى الآن".

خ.س/ ف.ي/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)