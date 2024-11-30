حماس تنشر تسجيلا مصورا لرهينة يحمل الجنسية الأمريكية

نشرت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، تسجيلا مصورا قالت إنه لأحد الرهائن الإسرائيليين ممن يحملون الجنسية الأمريكية أيضا.

ويُظهر التسجيل الذي تعذّر التحقّق من تاريخ تسجيله، شابا يتحدث بالإنجليزية متوجّها إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وبالعبرية متوجّها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مناشدا إطلاق سراحه.

وسبق أن نشرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تسجيلات مصورة لرهائن.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

وأعطت عائلة الشاب ويدعى إيدان ألكسندر وهو إسرائيلي-أميركي موافقتها على نشر الفيديو.

وجاء في بيان لمنتدى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة أن "الفيديو الصادم لإيدان الإسرائيلي-الأميركي هو دليل واضح على أنه ما زال هناك رهائن على قيد الحياة، على الرغم من الشائعات، وأن هؤلاء يعانون بشكل كبير".

وتابع البيان "بعد مرور عام على الاتفاق الأول والوحيد، من الواضح للجميع أنه لا يمكن إعادة الرهائن إلا باتفاق".

ومنذ أن اندلعت الحرب في غزة، تم التوصل إلى هدنة وحيدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تم خلالها الإفراج عن 105 رهائن في إطار اتفاق أتاح في المقابل إطلاق سراح 240 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من تحرير سبعة رهائن.

ومن بين الرهائن الذين ما زالوا محتجزين هناك أجانب هم عشرة تايلانديين ونيبالي وكثر ممن يحملون جنسيتين.

ويُعتقد أن نصف الرهائن الأجانب والإسرائيليين المتبقين في غزة البالغ عددهم 101 تقريبا لا يزالون على قيد الحياة. وجميعهم، باستثناء أربعة منهم، تعرضوا للخطف خلال الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل.

ومن المتوقع أن يصل قادة من حماس إلى القاهرة اليوم السبت لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين لوقف إطلاق النار وبحث سبل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح باقي الرهائن مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

ف.ي/ أ.ح/ هـ.د (أ ف ب، رويترز)