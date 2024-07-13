حماس تعلن مقتل وإصابة العشرات في هجوم إسرائيلي بخان يونس

قالت حركة حماس في غزة إن 71 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 289 آخرون في هجوم إسرائيلي في خان يونس، فيما قال الجيش الإٍسرائيلي إنه استهدف "إرهابيين"، وذكرت مصادر إسرائيلية أن المستهدف كان قائد كتائب القسام محمد الضيف.

أعلنت السلطات الصحية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اليوم السبت (13 يوليو/ تموز 2024) مقتل أكثر من 71 شخصا وإصابة 289 آخرين جراء قصف إسرائيلي قالت إنه استهدف نازحين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوب القطاع.وقالت "وزارة الصحة" التابعة لحماس، في بيان إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لوجود حالات إصابة خطيرة ما زالت الطواقم الطبية تتعامل معها.

وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي قصف "بستة صواريخ عمارة سكنية على الطريق العام ما بين مفترق النص ودوار جامعة الأقصى في مواصي خان يونس التي سبق تصنيفها من قبل الجيش الإسرائيلي منطقة آمنة". وأضاف أنه تم "شن أحزمة نارية وقصف خيام النازحين وطواقم الدفاع المدني التي وصلت للإنقاذ".

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" إنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي وسلاح الجو الإسرائيلي غارة في منطقة كان يختبئ فيها إرهابيان كبيران من حماس وإرهابيون آخرون بين المدنيين. كان موقع الغارة منطقة مفتوحة محاطة بالأشجار وعدة مبان وسقائف".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ما زال يتحقق من نتيجة الهجوم ولا يستطيع تأكيد التقارير الفلسطينية التي تفيد بمقتل 71 شخصا على الأقل في الهجوم.

و نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني وإذاعة الجيش الإسرائيلي أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف. وقال المسؤول الأمني ​​إنه من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد قُتل. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الضيف كان مختبئا في مبنى بمنطقة المواصي التي تصنفها إسرائيل منطقة إنسانية والواقعة غربي مدينة خان يونس بالجنوب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رافع سلامة، قائد كتيبة خان يونس التابع لحركة حماس، كان أيضا هدفا للضربة الإسرائيلية.

ولم يؤكد رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج، سامي أبو زهري، لرويترز ما إذا كان الضيف موجودا هناك عند وقوع الغارة، لكنه وصف المزاعم الإسرائيلية بأنها "كلام فارغ". وقالت حركة حماس في بيان إن ادعاءات إسرائيل بأنها استهدفت قادة الحركة في غارة جوية اليوم السبت "كاذبة".

وكان الضيف أحد العقول المدبرة للهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والذي ردت إسرائيل عليه بشن الحرب في غزة. وكان قد نجا من سبع محاولات اغتيال إسرائيلية، آخرها في 2021، ويتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل منذ عقود.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كـ"منظمة إرهابية".

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد أعلنا أمس الجمعة في بيان مقتل نائب قائد كتيبة حي الشجاعية التابعة لحركة حماس أيمن شويض في غارة جوية، مع نشطاء مسلحين آخرين في قطاع غزة.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب، رويترز)