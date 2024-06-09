حماس تعلن مقتل ثلاث رهائن بينهم أمريكي وإسرائيل تدك وسط غزة

أعلنت حماس عن مقتل ثلاث رهائن أحدهم أمريكي خلال عملية تحرير الجيش الإسرائيلي أربع رهائن يوم السبت. فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في وسط القطاع ورفح ويعلن تدمير بنى تحتية وأنفاق للمقاتلين الفلسطينيين.

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مقطع مصور نشر عبر قناتها على تطبيق تيليغرام اليوم الأحد (التاسع من يونيو/ حزيران 2024) إن ثلاث رهائن قتلوا، بينهم مواطن أمريكي، في العملية العسكرية الإسرائيلية أمس التي تم خلالها تحرير أربع رهائن.

وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن القوات الإسرائيلية قصفت وسط قطاع غزة مجددا اليوم الأحد ، غداة مقتل 274 فلسطينيا في هجوم إسرائيلي لإنقاذ رهائن، وتقدمت الدبابات لتتوغل في مناطق أخرى برفح في محاولة على ما يبدو لإغلاق جزء من المدينة الواقعة بجنوب القطاع.

وقال مسعفون إن الفلسطينيين ما زالوا في حالة صدمة بسبب عدد القتلى الذي سقط أمس السبت، وهو أكبر رقم يسجل خلال 24 ساعة على مدار حرب غزة التي اندلعت منذ شهور. ومن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة في تحديث اليوم الأحد إن 274 فلسطينيا قتلوا، ارتفاعا من 210 في بيانات أمس السبت، وأصيب 698 آخرون جراء اقتحام قوات خاصة إسرائيلية مخيم النصيرات المكتظ في عملية لإنقاذ أربع رهائن ممن تحتجزهم حماس منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

ويذكر أن حماس التي شنت هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقال مسعفون إن إسرائيل شنت غارات جوية اليوم الأحد على منازل في مدينة دير البلح ومخيم البريج القريب منها وسط قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين في كل منهما، كما دكت الدبابات أجزاء من مخيمي المغازي والنصيرات.

وأفادت السلطات الصحية في إفادة اليوم الأحد بأنالحرب في غزة أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 فلسطينيا، وإن هناك مخاوف من وجود آلاف الجثث الأخرى تحت الأنقاض.

قصف متواصل في أنحاء قطاع غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

دبابات تتوغل أكثر في رفح

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تواصل العمليات إلى الشرق من البريج ومدينة دير البلح، مما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين الفلسطينيين وتدمير بنية تحتية للمسلحين.

وتقدمت دبابات اليوم الأحد إلى منطقتين جديدتين في محاولة واضحة لاستكمال تطويق الجانب الشرقي بأكمله من رفح. وقال سكان محاصرون في منازلهم إن ذلك أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الجماعات المسلحة المتحصنة التي تقودها حماس.

وتشير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن جميع النازحين الذين لجأوا إلى شرق رفح بعد فرارهم من الهجمات الإسرائيلية بشمال قطاع غزة غادروا حتى الخامس من يونيو/ حزيران باستثناء نحو 100 ألف.

وقالت الوكالة في بيان "تم إخلاء جميع أماكن الإيواء التابعة للأونروا في رفح. فر كثيرون ممن كانوا يقيمون في رفح إلى الساحل بحثا عن مواقع أكثر أمانا في كل من خان يونس ووسط" القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات من الفرقة 162 تداهم بعض مناطق رفح حيث عثرت على "عدد كبير من ممرات الأنفاق الإرهابية الأخرى وقذائف المورتر وأسلحة" أخرى كانت بحوزة مسلحين فلسطينيين.

وتسببت الحرب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، واجتذبت إيران الداعم الرئيسي لحماس وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، التي تشتبك مع إسرائيل على حدودها الشمالية منذ أشهر مما يثير المخاوف من نشوب حرب شاملة.

وأدى القلق من تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله وتضاؤل فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إلى تراجع الشيقل ثلاثة بالمئة إلى 3.75 مقابل الدولار منذ الرابع من يونيو حزيران.

ع.ج/ ع.غ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)