 حماس تعلن عن مقتل سبعة رهائن لديها وجولة جديدة لبلينكن في الشرق الأوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.11.2023

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أخبار

حماس تعلن عن مقتل سبعة رهائن لديها وجولة جديدة لبلينكن في الشرق الأوسط

أعلنت حماس مقتل سبعة من المحتجزين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا. ولدى حماس نحو 240 رهينة، تمّ اختطافهم ضمن عملية وحشية أدت إلى مقتل المئات. بينما تسعى أطراف دولية وعلى رأسها قطر لإيجاد حلّ لملف الرهائن.

Israel | Angehörige der Geiseln protestieren in Tel Aviv

عائلات الرهائن ينشرون صوراً لأقاربهم مطالبين الحكومة الإسرائيلية إعطاء عملية تحريرهم الأولوية القصوى.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـحركة حماس، اليوم الأربعاء (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، مقتل سبعة من المحتجزين المدنيين لديها، من بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا أمس الثلاثاء، الذي أعلنت فيه إسرائيل مقتل قيادي بارز في حماس إضافة إلى عدد من مقاتلي حماس، وهو ما نفته الحركة. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية هذه الأنباء بعد.

وقالت القسام، في منشور أوردته  الوكالة الفلسطينية (صفا)، إن من ضمن القتلى ثلاثة من أصحاب الجوازات الأجنبية. وكان الناطق باسم وزارة داخلية  قطاع غزة  التابعة لحماس إياد البزم قد صرح خلال مؤتمر صحفي، أن  طائرات إسرائيلية دمرت حيّاً سكنيّاً بالكامل  في مخيم جباليا للاجئين بقنابل تزن الواحدة منها طنّاً من المتفجرات.

مختارات

ومنذ مساء الجمعة، توسعت العمليات البرية وتكثفت الضربات الإسرائيلية في القطاع. وتنفذ إسرائيل قصفا مركّزا ومتواصلا على القطاع، وخصوصاً شماله. وفي آخر تصريحاته، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 11 ألف "هدف إرهابي" منذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في غلاف غزة، ما أدى إلى قتل 1400 إسرائيليّا وخطف نحو 240 رهينة وفق آخر الأرقم المعلنة عنها إسرائيليّاً لعدد الرهائن.

يذكر أن حركة    حماس  هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

في المقابل بلغ عدد القتلى الفلسطينيين أكثر من 8500 قتيل، 3400 منهم من الأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس التي تسيطر على غزة. ما دفع الأمم المتحدة إلى وصف غزة "مقبرة للأطفال". بينما اقترب عدد الجرحى من 20 ألف جريح وسط نظام صحي منهار وحصار كامل من دون امدادات للكهرباء أو الوقود. 

عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس

الأخبار القادمة من غزة حتى وإن دخلت ضمن الحرب النفسية، إلا أنها كفيلة بوضع عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس، أمام حالة أكثر قلقاً على مصير أقاربهم. وازداد خوف عائلات الرهائن خصوصاً منذ تكثيف إسرائيل ضرباتها على القطاع وبدء العمليات البرية داخله. ويضغط أهالي الرهائن باتجاه التوصل إلى اتفاق مع حماس قبل إطلاق أيّ عمليات عسكرية ضماناً لسلامتهم. 

وأُفرج عن أربع نساء من الرهائن هذا الأسبوع، بينهم امرأة تبلغ 85 عاماً من كيبوتس نير عوز. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين تحرير جندية خلال عملية برية، مؤكدا أنها بصحة جيدة وقد التحقت بعائلتها. 

ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يضم 2,4 مليون نسمة، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ "تحرير فوري وغير مشروط" للرهائن، رافضاً وقف إطلاق النار.

في المقابل، أعلنت حركة حماس قبولها الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إطلاق جميع الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذي يقدر عددهم بنحو 6 آلاف شخص. وهو ما ترفضه إسرائيل.

وسبق لحماس أن أذاعت تسجيلا مصورا لثلاث نساء قالت حماس إنهن من الرهائن. وفي التسجيل حمّلت إحداهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية سلامة وأمن الرهائن مطالبة على العمل على تبادل "أسرى" مع حماس. واعتبر نتانياهو الفيديو "دعاية نفسية قاسية" من قبل حماس.

الواقع الإقليمي

وتثير الحرب بين إسرائيل وحماس مخاوف من اتساعها إلى نزاع إقليمي. وفي آخر تطور في هذا الصدد أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن إطلاق "دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة وعدد كبير من الطائرات المسلحة" الثلاثاء على إسرائيل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي عن "اختراق طائرة معادية" أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، مشيرا كذلك إلى "اعتراض" صاروخ أرض-أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر.

وفي الدوحة، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الثلاثاء أنه "من الطبيعي ألّا تسكت" الجماعات الموالية لطهران في المنطقة على تصاعد حدّة النزاع في قطاع غزّة، داعيًا إلى اغتنام "آخر الفرص السياسية" لوقف الحرب. والأربعاء، حذر الأخير من أنقرة من أنه "إذا استمرت الهجمات على غزة ستكون العواقب وخيمة". إلى ذلك دعت طهران الدول الإسلامية إلى مقاطعة إسرائيل ووقف صادرات النفط والمواد الغذائية، ووقف قصف القطاع.

الحرب بين إسرائيل وحماس.. ماذا يُخطط لقطاع غزة؟

وعلى حدود إسرائيل الشمالية مع  لبنان، يجري تبادل قصف شبه يومي مع  حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، كما تشارك مجموعات عدة بينها فصائل فلسطينية بإطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود، وإن بوتيرة أقل من حزب الله. ومن المنتظر أن يلقي الجمعة القادمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، خطابا سيكون الأول منذ اندلاع الأحداث.

جولة جديدة لبلينكن إلى المنطقة

في ظل هذه الأجواء القابلة إلى الاشتعال بقوة أكبر، يقوم الجمعة القادمة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة جديدة إلى الشرق الأوسط، سيلتقي خلالها "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية" و"ستكون له محطات أخرى في المنطقة"، بحسب ما أعلنت وزارته.

وأثار ارتفاع حصيلة القتلى قلقاً على المستوى الدولي وأعلنت بوليفيا الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل "رفضاً وإدانةً لـ "الهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشنّ في قطاع غزة"، في موقف  سارعت حركة حماس إلى الترحيب به، فيما اعتبرته إسرائيل "استسلاما للإرهاب": كما استدعت تشيلي وكولومبيا الثلاثاء سفيريهما لدى إسرائيل.

و.ب/ع.غ/ ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)    

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    في خطوة مباغتة، قامت حركة حماس، يوم السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهجوم كبير على إسرائيل عبر إطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه بلدات ومدن إسرائيلية، فضلاً عن اختراق عدد من المسلحين للسياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول غزة. وقتل عدد كبير من المدنيين وعناصر من جهازي الشرطة والجيش، فضلاً عن أسر العشرات، في الهجوم الإرهابي.

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    حصيلة القتلى في ارتفاع وجلهم مدنيين

    الهجوم الصادم اعتبرته واشنطن "أسوأ هجوم تتعرّض له إسرائيل منذ 1973". تجاوزت حصيلة القتلى الإسرائيليين 700 شخص، بينهم 73 عسكرياً فضلا عن مئات الجرحى. القتال استمر داخل مدن إسرائيلية محاذية لغزة لليوم الثالث تواليا، ما دفع إسرائيل إلى إخلاء جميع سكان غلاف غزة، معلنة أنها في "حالة حرب".

  • جانب من الدمار في إسرائيل

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    إسرائيل تتوعد بالرد

    أطلقت حماس، المصنفة حركة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، اسم "طوفان الأقصى" على هجومها قائلة إنه جاء ردا على "العدوان الإسرائيلي" في القدس. في المقابل أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية"، واستدعت 300 ألف جندي احتياط، وقصفت المئات من الأهداف في قطاع غزة. كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية فرض حصار مطبق على القطاع.

  • قصف إسرائيلي على غزة

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    المأساة كذلك في غزة

    في الجانب الفلسطيني، الوضع الإنساني كذلك في غاية الصعوبة، وزارة الصحة في غزة أكدت وقوع حوالي 500 قتيل ومئات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي، فيما أكدت الأمم المتحدة نزوح 123 ألف شخص داخل القطاع الذي يعاني مسبقا من تدهور الخدمات الأساسية، كما سقط قتلى فلسطينيون في الضفة الغربية في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

  • ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    الغرب يدعم إسرائيل

    ألمانيا أكدت وقوفها إلى جانب إسرائيل وقالت إنه من حق هذه الأخيرة الدفاع عن نفسها أمام "الهجمات الهمجية"، لكنها حذرت من تطور الصراع. الولايات المتحدة أعلنت تقديم "دعم إضافي" لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط، كما أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات وأبدى تضامنه مع إسرائيل. وتصنف كل هذه الأطراف حماس حركة إرهابية.

  • انقسام عربي

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    انقسام عربي

    الإمارات وصفت هجوم حماس بـ"التصعيد الخطير" وأكدت "استياءها إزاء تقارير اختطاف المدنيين الإسرائيليين". المغرب أدان استهداف المدنيين من أي جهة كانت لكنه أشار إلى تحذيره السابق من "تداعيات الانسداد السياسي على السلام". وحذرت مصر من تداعيات "التصعيد" لكنها دعت المجتمع الدولي لحث إسرائيل "على وقف اعتداءاتها"، فيما أكدت قطر انخراطها في محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين تشمل تبادلا محتملا للأسرى.

  • ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟

    توجهت أيضا الأنظار لموقف السعودية التي يتردد أنها مقبلة على التطبيع مع إسرائيل. الرياض طالبت بوقف التصعيد، لكنها ذكرت "تحذيراتها من انفجار الأوضاع نتيجة الاحتلال". إيران وقفت بوضوح إلى جانب حماس لكنها نفت ضلوعها في الهجوم ردا على اتهامات إسرائيلية وأمريكية، فيما دعت تركيا التي تحسنت علاقاتها بإسرائيل مؤخراً، إلى "دعم السلام" و"عدم الإضرار بالمدنيين".


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عملية برية للجيش الإسرائيلي داخل غزة، بعد الإعلان عن دخول الحرب "مرحلة ثانية"، وأهالي الرهائن يضغطون باتجاه حلّ تفاوضي موازاة لعرض حماس، بينما تقول أنباء إن خدمة الانترنت تعود "تدريجيا" بعد انقطاع شبه كامل في القطاع.