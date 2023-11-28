إسرائيل تتسلم دفعة خامسة من الرهائن وتفرج عن سجناء فلسطينيين

أكد الجيش الإسرائيلي أن 12 رهينة، أطلق سراحهم من غزة كدفعة خامسة، وصلوا إلى الأراضي الإسرائيلية، مع إطلاق سراح 30 سجينا فلسطينيا. يأتي ذلك بعد تمديد الهدنة ليومين إضافيين، وسط جهود تبذل لتمديدها مرة أخرى.



أفاد الجيش الإسرائيلي أن الرهائن الـ 12، الذين أفرجت عنهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، في قطاع غزة، وصلوا الى إسرائيل عن طريق مصر. وقال الجيش: "سيتم نقلهم الى مستشفيات إسرائيلية حيث سيلتقون عائلاتهم مجددا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سبق إن حركة حماس سلمت إلى الصليب الأحمر 12 رهينة أخرى كانوا محتجزين في غزة، وهم عشرة إسرائيليين واثنين من الأجانب، وذلك في إطار اتفاق الهدنة.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح 12 رهينة تحتجزهم حماس ونقلهم من غزة.

وهذه هي خامس مجموعة من الرهائن يتم تسليمها إلى الصليب الأحمر الدولي ليتم الإفراج عنها في إطار اتفاق هدنة تم التفاوض عليه، عبر وساطة قطرية ومصرية، بين حماس وإسرائيل الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنّها أطلقت سراح 30 سجيناً فلسطينياً. وكان نادي الأسير الفلسطيني قد قال إنه من المتوقع إطلاق سراح 30 سجينا فلسطينيا اليوم، بينهم 15 امرأة و15 قاصرا.

وتم أمس الاثنين تمديد الهدنة ، التي دخلت حيز التنفيذ بداية يوم الجمعة الماضي وكان من المقرر في البداية أن تستمر أربعة أيام، لمدة يومين إضافيين (حتى الساعة السابعة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي (الخامسة ت.غ) بموجب الشروط التي تم التفاوض عليها سابقا.

وأتاح اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بوساطة قطر ودعم من مصر والولايات المتحدة، حتى مساء اليوم الإفراج عن 60 رهينة إسرائيلية و180 سجينا فلسطينيا. وأفرجت حماس أيضا خارج إطار الاتفاق عن 21 رهينة أجنبية غالبيتهم من التايلانديين المقيمين في إسرائيل.

كما أتاحت الهدنة دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء القصف الإسرائيلي المركز على مدى سبعة أسابيع ردا على هجوم حركة حماس الإرهابي على أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن تمديد الهدنة لوقت أطول. وينشط الوسطاء والولايات المتحدة في الكواليس لتمديد الهدنة إلى ما بعد الخميس لزيادة عدد المفرج عنهم والمساعدات التي تدخل قطاع غزة.

وفي هذا السياق يلتقي مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الزيارة لوكالة فرانس برس.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي بأن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) التقى مع رئيس الوزراء القطري ومدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في الدوحة اليوم في إطار تكثيف الجهود لتمديد الهدنة. وأفاد مصدر مطلع على الزيارة لوكالة فرانس برس أن اللقاء يهدف لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة.

ع.ج.م/ف.ي/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)