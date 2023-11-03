حماس تتهم إسرائيل بقصف سيارات إسعاف والجيش الإسرائيلي يتحقق

أعلن مصدر طبي في سلطة حركة حماس في قطاع غزة أن 60 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات مساء اليوم الجمعة (الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) في غارات إسرائيلية على سيارات إسعاف تنقل جرحى من مدينة غزة للعلاج في مصر.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية للصحفيين إن غارات إسرائيلية استهدفت سيارات إسعاف بينما كانت تنقل جرحى إلى معبر رفح لنقلهم للعلاج في مستشفيات مصرية. وذكر أبو سلمية أنه تم استهداف سيارات الإسعاف في ثلاثة مواقع أحدها قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة، ما أسفر عن 60 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقبل الحادثة حثت السلطات الصحية في غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مرافقة قافلة جرحى ستغادر من مجمع الشفاء الطبي في غزة لتأمين مرورها حتى وصولها لجنوب القطاع والسفر عبر معبر رفح مع مصر.

وذكرت السلطات أن سيارات إسعاف كانت تقل 30 جريحاً تعرضت أمس الخميس إلى هجمات إسرائيلية وتم منع خروجها من مدينة غزة باتجاه مناطق جنوب القطاع ومعبر رفح.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي ردا على اتصال لوكالة فرانس برس إنه "غير قادر على الرد أو على تأكيد استفسارات محددة في الوقت الحالي". وقال الجيش اليوم إنه ينظر في المسألة. ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التحقق من تصريح المصدر الطبي التابع لحماس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال على موقع "X" إن مصدرا في جهاز الرعاية الصحية في غزة أكد "أن حماس تسرق الوقود من المدنيين في غزة، وتخزنه تحت مستشفى الشفاء وتستخدمه للإرهاب". وأرفق في التغريدة تسجيلا صوتيا قال الجيش إنه لشخص ما قام بتسجيل المكالمة.

ويطوق الجيش الإسرائيلي بدبابات وآليات عسكرية منذ أيام مدينة غزة من محاورها الثلاثة الرئيسية الجنوبية والشمالية الغربية في إطار عملية توغل منذ خمسة أيام.

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وفي السياق قالت مصادر طبية إن 10 فلسطينيين قتلوا وأصيب عشرات آخرين في محيط قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة. كما تحدث شهود عيان عن قصف إسرائيلي في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.

وقبل ساعات من ذلك قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة "حماس" إن إسرائيل ارتكبت "مجزرة" بحق مدنيين نازحين من غزة خلفت ما لا يقل عن 15 قتيلاً. وذكر رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف للصحفيين، أن هجمات إسرائيلية استهدفت عشرات النازحين لدى محاولتهم الخروج من مدينة غزة باتجاه جنوب وادي غزة.

كما أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل العميد جمال موسى مدير الأمن الخاص بجهاز الشرطة في غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز)