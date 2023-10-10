حماس تتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل والأخيرة ترد

تم إطلاق عدد من الصواريخ، عصر الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف أطراف بلدتي مروحين والضهيرة جنوب لبنان.

وأعلن " حزب الله" في بيان عن استهدافه ملالة (آلية) إسرائيلية من نوع "زيلدا" غرب أفيفيم بصاروخين موجّهين، رداً على استهداف إسرائيل لعدد من نقاط المراقبة التابعة له.

وأعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله" أنه تم "إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات" الإسرائيلية. وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أنه "تم إطلاق ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه ... من منطقة القطاع الغربي".

وبعد إطلاق الصواريخ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي مروحين والضهيرة، جنوب لبنان.

وأعلن الجناح المسلح لحركة حماس، في بيان، مسؤوليته عن إطلاق صاروخي من لبنان.

وحركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أنّ دبابات إسرائيلية "قصفت موقعي استطلاع لحزب الله" رداً على "إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل". وفي بيان ثان، أفاد أدرعي عن أنّ مروحية عسكرية استهدفت "موقع استطلاع آخر لحزب الله بعد إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مركبة عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم" المحاذية للحدود.

ويأتي التصعيد الثلاثاء غداة إعلان حزب الله مقتل ثلاثة من عناصره بقصف إسرائيلي، جرى تشييعهم اليوم.

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اليونيفيل: الوضع مستقر مع أنه متقلب

وكان الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، قد وصف الوضع في منطقة عمليات "اليونيفيل" بأنه مستقر غير أنه متقلب، مشيراً إلى أن هدف "اليونيفيل" هو المساعدة في تجنب النزاع بين لبنان وإسرائيل. وقال تيننتي في تصريح ل "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، اليوم الثلاثاء إنه "على الرغم من بعض الأيام الصعبة والأحداث المثيرة للقلق، فإن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر حالياً، مع أنه متقلّب". وأضاف "هدفنا الرئيسي هو المساعدة في تجنب النزاع بين لبنان وإسرائيل، وأي حدث يجعل النزاع أقرب هو مصدر قلق".

وتابع تيننتي "ينصب تركيزنا على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد استخدمنا آليات الارتباط والتنسيق التي نقوم بها بشكل كامل، وعلى جميع المستويات، للمساعدة في تجنب سوء الفهم بين لبنان وإسرائيل الذي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد النزاع. هذا هو تركيزنا الرئيسي في الوقت الحالي، ونحن نعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك".

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد قصفت صباح اليوم الثلاثاء خراج بلدتي بليدا وميس الجبل جنوب لبنان بقذائف مدفعية.

وأقفلت معظم المدارس الرسمية والخاصة أبوابها اليوم الثلاثاء في قضائي صور وبنت جبيل جنوب لبنان، وكذلك أقفلت الجامعة اللبنانية فروعها في مناطق النبطية وصور وبنت جبيل، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن عددا من القذائف انطلقت من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، وإن بعضها سقط في مناطق مفتوحة بالأراضي الإسرائيلية. ولم يقدم الجيش تفاصيل. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. وقال إن جنوده ردوا على القذائف القادمة من سوريا بالمدفعية وقذائف المورتر.

وشنت حركة حماس السبت عملية إرهابية مباغتة ضد إسرائيل عبر السياج الحدودي ما أدى إلى مقتل 900 شخص داخل إسرائيل. وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على غزة أودى حتى الآن بحياة 765 شخصاً في القطاع، فيما قتل 19 شخصاً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية في مواجهات مع الجيش.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)