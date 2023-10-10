حماس تتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل والأخيرة ترد

تم إطلاق عدد من الصواريخ، عصر الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف أطراف بلدتي مروحين والضهيرة جنوب لبنان.
وأعلن " حزب الله" في بيان عن استهدافه ملالة (آلية) إسرائيلية من نوع "زيلدا" غرب أفيفيم بصاروخين موجّهين، رداً على استهداف إسرائيل لعدد من نقاط المراقبة التابعة له.
وأعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله" أنه تم "إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات" الإسرائيلية. وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أنه "تم إطلاق ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه ... من منطقة القطاع الغربي".
وبعد إطلاق الصواريخ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي مروحين والضهيرة، جنوب لبنان.
وأعلن الجناح المسلح لحركة حماس، في بيان، مسؤوليته عن إطلاق صاروخي من لبنان.
وحركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.
وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أنّ دبابات إسرائيلية "قصفت موقعي استطلاع لحزب الله" رداً على "إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل". وفي بيان ثان، أفاد أدرعي عن أنّ مروحية عسكرية استهدفت "موقع استطلاع آخر لحزب الله بعد إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مركبة عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم" المحاذية للحدود.
ويأتي التصعيد الثلاثاء غداة إعلان حزب الله مقتل ثلاثة من عناصره بقصف إسرائيلي، جرى تشييعهم اليوم.
اليونيفيل: الوضع مستقر مع أنه متقلب
وكان الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، قد وصف الوضع في منطقة عمليات "اليونيفيل" بأنه مستقر غير أنه متقلب، مشيراً إلى أن هدف "اليونيفيل" هو المساعدة في تجنب النزاع بين لبنان وإسرائيل. وقال تيننتي في تصريح ل "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، اليوم الثلاثاء إنه "على الرغم من بعض الأيام الصعبة والأحداث المثيرة للقلق، فإن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر حالياً، مع أنه متقلّب". وأضاف "هدفنا الرئيسي هو المساعدة في تجنب النزاع بين لبنان وإسرائيل، وأي حدث يجعل النزاع أقرب هو مصدر قلق".
وتابع تيننتي "ينصب تركيزنا على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد استخدمنا آليات الارتباط والتنسيق التي نقوم بها بشكل كامل، وعلى جميع المستويات، للمساعدة في تجنب سوء الفهم بين لبنان وإسرائيل الذي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد النزاع. هذا هو تركيزنا الرئيسي في الوقت الحالي، ونحن نعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك".
يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد قصفت صباح اليوم الثلاثاء خراج بلدتي بليدا وميس الجبل جنوب لبنان بقذائف مدفعية.
وأقفلت معظم المدارس الرسمية والخاصة أبوابها اليوم الثلاثاء في قضائي صور وبنت جبيل جنوب لبنان، وكذلك أقفلت الجامعة اللبنانية فروعها في مناطق النبطية وصور وبنت جبيل، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.
كما قال الجيش الإسرائيلي إن عددا من القذائف انطلقت من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، وإن بعضها سقط في مناطق مفتوحة بالأراضي الإسرائيلية. ولم يقدم الجيش تفاصيل. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. وقال إن جنوده ردوا على القذائف القادمة من سوريا بالمدفعية وقذائف المورتر.
وشنت حركة حماس السبت عملية إرهابية مباغتة ضد إسرائيل عبر السياج الحدودي ما أدى إلى مقتل 900 شخص داخل إسرائيل. وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على غزة أودى حتى الآن بحياة 765 شخصاً في القطاع، فيما قتل 19 شخصاً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية في مواجهات مع الجيش.
خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
الجذور والتأسيس
تُعرّف "حركة المقاومة الإسلامية"، المعروفة اختصاراً بـ"حماس"، عن نفسها بأنها "جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين". في 14 كانون الأول/ديسمبر 1987 اجتمعت شخصيات، من أبرزها أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وأعلنت عن تأسيس الحركة. جاء ذلك الإعلان بعد أسبوع على اندلاع "الانتفاضة الفلسطينية الأولى".
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
الميثاق
في 18 آب/أغسطس 1988 صدر "ميثاق حماس" محدداً هوية وأهداف الحركة. وصف الميثاق الصراع مع إسرائيل على أنه "ديني" ودعا "إلى تدمير إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية".
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
ضد اتفاقات أوسلو
في 14 أيلول/سبتمبر من عام 1993 وبعد يوم من توقيع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خرج 300 شخص من حماس للتظاهر ضد الاتفاق داعين إلى مواصلة مهاجمة الجيش الإسرائيلي. وفي ذات اليوم، نفذت حماس أول تفجير انتحاري في قطاع غزة.
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
الفوز في انتخابات 2006
قاطعت حماس انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني في عام 1996 لأنها منبثقة من "اتفاقات أوسلو" حسب ما أعلنت الحركة آنذاك، غير أنها عادت وشاركت في انتخابات 2006 وحققت فوزاً ساحقاً على حساب حركة "فتح".
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
الانقسام والسيطرة على غزة
في 15 من حزيران/يونيو 2007، عقب اندلاع معارك عنيفة أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين بين أفراد القوى الأمنية التابعة لحركتي حماس وفتح سيطرت "حماس" على القطاع وطردت الكوادر الفتحاوية وقواها الأمنية من القطاع.
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
الاتحاد الأوروبي يصنفها بـ "الإرهابية"
في 26 تموز/يوليو 2017 أيدت "محكمة العدل الأوروبية" قراراً صادراً عن "المجلس الأوروبي" بإبقاء الحركة على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب". وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج حماس لأول مرة على قائمته للمنظمات الإرهابية أواخر عام 2001 على خلفيات تنفيذها عمليات "انتحارية".
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
اغتيالات
في 22 آذار/مارس 2004، قامت إسرائيل باغتيال الزعيم الروحي للحركة أحمد ياسين. وبعد أقل من شهر، تم اغتيال خليفته عبد العزيز الرنتيسي. وقبلها بعامين اغتالت إسرائيل القائد العسكري في الحركة ومؤسس جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" صلاح شحادة. كما كانت عمليات الاغتيال قد طالت أعضاء بارزين في الحركة كيحيى عياش وغيره.
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
حروب مع إسرائيل
في 12 أيلول/سبتمبر 2005، انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بقرار أحادي الجانب. وخاضت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى عدة حروب مع إسرائيل أبرزها في الأعوام 2008 و2009 و2012 و2014.
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
"وثيقة سياسية جديدة"
في الأول من أيار/مايو 2017، أعلنت الحركة من الدوحة عن تعديلات على برنامجها السياسي وافقت بموجبها على إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967، مؤكدة أن الصراع "سياسي" وليس "دينياً" وبقبولها بفكرة إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. من جانبها رفضت إسرائيل التعديلات قائلة إن حماس "تحاول خداع العالم".
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
المصالحة مع "فتح"
في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وقعت حركتا فتح وحماس في مقر "المخابرات العامة المصرية" في القاهرة على اتفاق المصالحة بهدف إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حالياً لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر "كحد أقصى". وقبل أيام فشلت الحركتان في الالتزام بذلك الموعد وتبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
علاقات متميزة مع إيران وتركيا وقطر وحزب الله
تقدم إيران مختلف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لحركة حماس. كما تقيم الحركة علاقات وطيدة وتنسيق عالي المستوى مع حزب الله. وبالمثل وعلى خلفيته الإسلامية يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساندة ودعماً للحركة على عدة أصعدة. وبالمثل تفعل قطر التي زار أميرها السابق حمد بن خليفة قطاع غزة في عام 2012.
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
علاقة متوترة مع مصر والسعودية والإمارات
تقدم السعودية ومصر والإمارات وباقي دول الخليج دعماً للسلطة الفلسطينية، في حين تتسم علاقاتها بحركة حماس بالتوتر. وقد ازدادت العلاقات توتراً في السنوات الاخيرة على خلفية صراع السعودية مع الإخوان في مصر وباقي الدول العربية. كما أدت الأزمة الخليجية الأخيرة إلى صب مزيد من الزيت على النار.
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30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة
حماس تتوعد بإسقاط قرار ترامب بشأن القدس
حماس مدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. واليوم (14 كانون الأول/ديسمبر 2017) قال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، خلال مهرجان جماهيري نظمته الحركة في الذكرى السنوية 30 لانطلاقتها في غزة: "سنسقط قرار ترامب مرة وإلى الأبد". خ.س