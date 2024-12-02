حماس تؤكد مقتل 33 رهينة إسرائيلية وتحمل نتنياهو المسؤولية

قالت حركة حماس إن 33 رهينة قُتلوا خلال الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهرا مع إسرائيل في غزة، دون أن توضح الحركة جنسياتهم، فيما هدد ترامب الحركة "بضربات أشد" في حال عدم إطلاق سراح الرهائن قبل تاريخ تنصيبه.

أعلنت حركة حماس اليوم الاثنين (الثاني من ديسمبر/ أيلول 2024) مقتل 33 رهينة إسرائيلية وفقد آثار بعضهم فيقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الحركة في مقطع فيديو مصور مرفقة بعبارات باللغتين العربية والعبرية "إن الرهائن قتلوا وفقدت آثارهم بسبب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو".

رسائل من بعض الرهائن الإسرائيليين

وتضمن المقطع المصور لحماس هجمات إسرائيلية سابقة لبعض المناطق في القطاع تواجد فيها محتجزون إسرائيليون ما أدى لمقتلهم بحسب الحركة. إلى جانب ذلك، تضمن المقطع رسائل من بعض الرهائن ورسائل من آخرين بأنهم كادوا أن يقتلوا جراء القصف.

وقالت حماس في الشريط المصور إن ما وصفتها بـ"تعنت نتنياهو واستمرار العدوان يرفع حصيلة القتلى من أسرى العدو". وأضافت مخاطبة الجمهور في إسرائيل أن "استمرار الحرب المجنونة قد تفقدون فيه أسراكم إلى الأبد، افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان".

ويأتي المقطع المصور بالتزامن مع انطلاق محادثات جديدة في القاهرة بين حماس والجهاد الإسلامي وفتح ومصر بشأن التوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار مع إسرائيل وإدارة قطاع غزة.

ويشار إلى أن إسرائيليين تظاهروا عشرات المرات للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن الذين كانت حركة حماس قد اقتادتهم إلى قطاع غزة بعد هجومها على إسرائيل في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وبلغ عددهم حوالي 240 رهينة.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ترامب يحث على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني، فستكون هناك "مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط.

وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل والحافل".

ويُعتقد أن نحو نصف الرهائن الأجانب والإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في قطاع غزة، وعددهم 101، على قيد الحياة.

وتدعو حماس إلى إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المتبقين. ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس وضمان أنها لا تشكل تهديدا لإسرائيل.

ع.ش/أ.ح/ ع.ج (د ب أ، رويترز)