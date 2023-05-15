حليف بوتين وعدوه اللدود.. الأسد وزيلينسكي يحضران القمة العربية

من دون إعلان مسبق، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة (19 مايو/ايار 2023) إلى مدينة جدة لحضور القمة العربية في السعودية.

وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر: "أبدأ أول زيارة أقوم بها على الإطلاق إلى المملكة السعودية، لتعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك علاقات أوكرانيا مع العالم العربي". وأضاف أن السعودية "تلعب دوراً ملموساً، ونحن على استعداد لنقل التعاون بيننا إلى مستو جديد".

وكتب زيلينسكي على حسابه على تلغرام "سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد (السعودي) محمد بن سلمان وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى".

وقال الرئيس الأوكراني إن أولوياته في الزيارة ستكون "تقديم صيغتنا للسلام والتي يجب أن يشمل تنفيذها أكبر عدد ممكن من الدول". وأضاف "أولوية أخرى هي حماية مسلمي أوكرانيا" في منطقة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.



وأضاف أن السعودية "تلعب دوراً ملموساً، ونحن على استعداد لنقل التعاون بيننا إلى مستو جديد".

وتعطي هذه الزيارة زيلينسكي، وهي الأولى له إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في بلاده ، فرصة لمخاطبة قادة الدول العربية التي يبقى موقفها ضبابيا وغير موحد من الحرب في أوكرانيا، بخلاف حلفائه الأوروبيين والأمريكيين.

واستقبل الرئيس الأوكراني الذي كان يرتدي بزّته الزيتية، السفير الأوكراني لدى السعودية ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وفق ما أظهرت لقطات بثّتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.



وقال مسؤول في جامعة الدول العربية لوكالة فرانس برس "سيحضر زيلينسكي القمة الجمعة بدعوة من السعودية وليس من الجامعة العربية". ولم يردّ مسؤولون سعوديون فورًا على طلبات وكالة فرانس برس التعليق.

وأفاد مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس إن ممثلًا عن السفارة الروسية سيحضر القمة العربية.



عودة الأسد ـ حليف بوتين

يأتي ذلك فيما تشهد القمة العربية مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد بعد سنوات من الغياب. ولا تلقى جهود إعادة الأسد إلى الحاضنة العربية ترحيباً من كل الجهات الإقليمية والدولية.

ووصل الأسد إلى مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر مساء الخميس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية، في أول مشاركة له منذ عُلّقت عضوية دمشق في الجامعة ردًا على قمعها الاحتجاجات الشعبية ضد النظام التي خرجت إلى الشارع في 2011 قبل أن تتحوّل إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

ويمثل الرئيسان السوري والأوكراني طرفا نقيض بخصوص العلاقة مع روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتني، فالأول حليف مقرب من بوتين، والثاني تخوض بلاده حربا شرسة مع روسيا.

والأسد حليف مقرب من روسيا التي تدخلت عسكريًا في النزاع السوري، لا سيما من خلال القصف الجوي، وكان لتدخلها الدور الحاسم في استعادة القوات السورية الحكومية مساحة واسعة من الأراضي التي كانت خسرتها في بداية الحرب على أيدي الفصائل المعارضة.



وكانت قمة سرت في ليبيا في آذار/مارس 2010 آخر قمة حضرها الأسد.

وأجرى الأسد لقاء مع نظيره التونسي قيس سعيّد قبل بدء أعمال القمة الجمعة، وبحث معه "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا".

وبحلول صباح الجمعة، وصل بالفعل كل من قادة مصر وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وتونس وفلسطين واليمن وليبيا وموريتانيا والصومال والجزائر وسلطنة عمان.

وسيكون من أبرز الغائبين الرئيس الإماراتي النافذ الشيخ محمد بن زايد الذي أعلن أنه سيوفد نائبه منصور بن زايد، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" الجمعة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ ، رويترز)