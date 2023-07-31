حلول لتخفيف درجة حرارة جزر الحرارية لتبريد المناطق الحضرية

كوكب الأرض يلتهب.. تداعيات خطيرة وحلول جزئية لارتفاع الحرارة

مع تفاقم تداعيات تغير المناخ، يشهد العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، ما يعرض حياة الملايين للخطر. وتشير دراسة إلى أن أكثر من 3 مليار شخص سوف يواجهون درجات حرارة قصوى بحلول نهاية القرن. فما هي الحلول المطروحة؟