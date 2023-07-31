 حلول لتخفيف درجة حرارة جزر الحرارية لتبريد المناطق الحضرية | DW الأخبار | DW | 01.08.2023

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DW الأخبار

حلول لتخفيف درجة حرارة جزر الحرارية لتبريد المناطق الحضرية

موجات حرارة قاتلة على الأرض، وأولئك الذين يعيشون في المدن هم الأكثر تضررا. لكن الحلول موجودة كما في مدينة سيول وميديلين.

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