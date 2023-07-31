حلول لتخفيف درجة حرارة جزر الحرارية لتبريد المناطق الحضرية

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موجات حرارة قاتلة على الأرض، وأولئك الذين يعيشون في المدن هم الأكثر تضررا. لكن الحلول موجودة كما في مدينة سيول وميديلين.
مع تفاقم تداعيات تغير المناخ، يشهد العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، ما يعرض حياة الملايين للخطر. وتشير دراسة إلى أن أكثر من 3 مليار شخص سوف يواجهون درجات حرارة قصوى بحلول نهاية القرن. فما هي الحلول المطروحة؟
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
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