 حلم يتلاشى.. ليفركوزن يفشل في بلوغ نهائي الدوري الأوروبي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.05.2023

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رياضة

حلم يتلاشى.. ليفركوزن يفشل في بلوغ نهائي الدوري الأوروبي

حلم يتلاشى! فشل ليفركوزن في اختراق حصون روما مرة أخرى، وفوت الفرصة للوصول إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ 21 عامًا. في المقابل واصل فريق المدرب البرتغالي المخضرم مورينيو حلمه نحو التتويج باللقب.

فشل ليفركوزن الألماني لبلوغ المباراة النهائية من الدوري الأوروبي.

فشل ليفركوزن الألماني لبلوغ المباراة النهائية من الدوري الأوروبي.

 

لم يتمكن باير ليفركوزن، فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو، من تحقيق أكثر من تعادل 0-0 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام نادي روما الإيطالي اليوم الخميس (18 مايو/ أيار 2023). وبذلك انتهت محاولة الفريق الألماني للفوز باللقب الثالث في تاريخ النادي. 

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في المقابل واصل روما الإيطالي حلمه نحو التتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما صعد للمباراة النهائية في المسابقة القارية.

وتعادل روما بقيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، بدون أهداف مع مضيفه بايرليفركوزن الألماني، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

واستفاد روما من فوزه 1 / صفر في لقاء الذهاب، يوم الخميس الماضي، بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، ليظفر بورقة الترشح للدور النهائي في البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت على ملعب (باي أرينا)، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال الـ90 لاسيما من الفريق الألماني.

ويأمل روما في التتويج بالوقوف على منصة التتويج الأوروبية للعام الثاني على التوالي، بعدما فاز بالنسخة الأولى لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.

وكان روما سبق له اللعب في نهائي المسابقة عام 1991، حينما كانت تجرى بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي)، لكنه عجز عن التتويج باللقب بخسارته 1 / 2 أمام مواطنه إنتر ميلان في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)

روما وليفركوزن في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

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