 حلم الثنائية وفك العقدة يسيطران على يورغن كلوب | عالم الرياضة | DW | 19.04.2019

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عالم الرياضة

حلم الثنائية وفك العقدة يسيطران على يورغن كلوب

مع اقتراب مرحلة الحسم، يأمل يورغن كلوب في الوقوف على منصات التتويج المحلية والقارية نهاية الموسم. مدرب ليفربول يرغب في كسر لعنة الأمتار الأخيرة التي تلاحقه منذ سنوات في عالم الساحرة المستديرة. فهل ينجح المدرب الألماني؟

Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/A. Boyers)

منذ بداية الموسم يقدم ليفربول مستويات رائعة للغاية على جميع الأصعدة، فالفريق الانجليزي العريق ينافس بقوة على الفوز بلقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائن الفريق منذ عقود، فضلاَ عن وصول "الريدز" إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو حظوظ ليفربول كبيرة في التتويج بالثنائية هذا الموسم، حيث استفاد الفريق كثيراً من التعاقدات الكروية، التي أبرمها قبل بداية الموسم ( فان دايك، فابينيو، شاكيري، كيتا)، بالإضافة إلى رغبة مدرب الفريق يورغن كلوب الواضحة في الفوز بلقبه الأول مع "الريدز" وفك النحس، الذي يُلاحقه منذ سنوات.

مرحلة الحسم

ويُتوقع أن تحدد الجولات القليلة القادمة هوية الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي، وتضع بذلك حداً لمنافسة محتدمة بين حامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي وليفربول المتوهج بشدة هذا الموسم. وسيحاول ليفربول استغلال أي تعثر لمانشستر سيتي بهدف الانفراد بالصدارة بشكل أكبر وتعزيز قبضته عليها، لاسيما وأن السيتي تنتظره مواجهات صعبة للغاية أمام توتنهام ومانشستر يونايتد.

مختارات

كشف مدرب ليفربول يورغن كلوب عن سر عودة محمد صلاح لهز الشباك من جديد. النجم المصري قاد "الريدز" إلى تحقيق فوز ثمين على ساوثهامبتون ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، الذي يشهد هذا الموسم منافسة حامية الوطيس على اللقب. (06.04.2019)

في مباراة مليئة بالندية والإثارة فاز ليفربول بنتيجة كبيرة على خصمه واتفورد في لقاء برسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. الانتصار أعاد البسمة إلى يورغن كلوب، الذي يسعى إلى اعتلاء منصات التتويج وإسعاد جماهير "الريدز". (28.02.2019)

وتنتظر ليفربول مباريات سهلة نوعاً ما (كارديف سيتي، نيوكاسل يونايتد، هيديرسفيلد و وولفرهامبتون)، إذ تبدو فرصة يورغن كلوب مواتية في الفوز بجميع هذه المباريات، والتتويج بلقب شريطة تعثر مانشستر سيتي في مباراة واحدة فقط.

عقبة إسبانية

أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي كان ليفربول قريب للغاية من التتويج بها في الموسم الماضي، فإن يورغن كلوب تنتظره مباراة صعبة جداً أمام العملاق الإسباني برشلونة، برسم نصف نهائي مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

ويحتاج المدرب الألماني إلى إخراج أفضل ما في جعبته، من أجل إقصاء برشلونة القوي جداً هذا الموسم، حيث يُعول المدرب الألماني على تألق "الثلاثي الناري" صلاح ماني وفيرمينو، فضلاً عن صلابة خط الدفاع بقيادة العملاق الهولندي فان دايك.

Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/S. Paston)

هل يبتسم أخيراً يورغن كلوب في نهاية الموسم؟

وسُترجح تفاصيل صغيرة كفة طرف في الفوز على الآخر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تبدو حظوظ ليفربول وبرشلونة متساوية في هذه الموقعة الكروية الكبيرة، بيد أن خوض ليفربول مباراة الذهاب في برشلونة قد يمنحه أفضلية طفيفة، ستزداد أهميتها بشكل كبير في حال نجح الفريق في هز شباك النادي الكتالوني الصلب بهدف الاستفادة من ذلك في مباراة العودة على ملعب "الأنفيلد".

عقدة الأمتار الأخيرة

في المقابل، يأمل يورغن كلوب أن يفك عقدة الأمتار الأخيرة التي تلاحقه في السنوات الأخيرة، فقد خسر المدرب الألماني عدة مباريات نهائية وخرج خاوي الوفاض في أكثر من موسم، وذلك رغم بدايته القوية للغاية.

ويُدرك يورغن كلوب أن الفرصة مواتية هذا الموسم، من أجل التتويج بثنائية تاريخية (الدوري الإنجليزي ومسابقة دوري أبطال أوروبا) ووضع حد للنحس الذي يُصاحبه منذ سنوات، خاصة وأن جماهير ليفربول تنتظر بفارغ الصبر أن يُعيدها المدرب الألماني إلى منصات التتويج المحلية والقارية، وذلك بعد طول غياب.

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.


مختارات

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

فشل المدرب الألماني يورغن كلوب في الفوز بدوري أبطال أوروبا في نهائيين، لكن هذه المرة يعتزم كلوب معانقة اللقب معتمداً في ذلك على تاريخ من الإصرار وصناعة النجوم ومن الفشل أيضاً. (19.02.2019)  

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