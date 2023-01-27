حلم أوتغو - طفولة في منغوليا

يتخلى جيل الشباب في منغوليا تدريجيا عن الحياة التقليدية في البادية. لذا تحلم الفتاة المنغولية أوتغو أن تصبح راقصة وبعد ذلك معلمة رقص، ولتحقيق ذلك ينبغي عليها ترك حياة البادية ومغادرة خيمة عائلتها. من جهتهما ترك لها والداها حق القرار ودعمها في مشروعها الكبير. يأتي هذا في الوقت الذي أصبحت فيه أوتغو تقدم مساعدة لا غنى عنها للعائلة: فهي تستيقظ في الصباح الباكر لسقي الإبل مع والدها، وهي فخورة بمساعدة أهلها.





العلاقات العائلية المتينة والمناظر الخلابة لمنطقتها صعبا على أوتغو الجري وراء حلمها. بكلمات طفولية وعميقة، ترسم الفتاة بورتريه لعالمها، وتصف ثقافة تتناقلها الأجيال المنغولية من جيل لآخر.



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