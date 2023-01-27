 حلم أوتغو - طفولة في منغوليا | تقارير جديدة | DW | 27.01.2023

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تقارير جديدة

حلم أوتغو - طفولة في منغوليا

أوتغو هي أصغر أطفال عائلة رحالة تربي الماشية في صحراء غوبي المنغولية. تحب الحياة المتناغمة مع الطبيعة والتقاليد، لكن أوتغو تحلم بأن تصبح راقصة في دار أوبرا العاصمة أولان باتور.

Otgos Traum - Eine Kindheit in der Mongolei

Filmstill von Otgos Traum - Eine Kindheit in der Mongolei

يتخلى جيل الشباب في منغوليا تدريجيا عن الحياة التقليدية في البادية. لذا تحلم الفتاة المنغولية أوتغو أن تصبح راقصة وبعد ذلك معلمة رقص، ولتحقيق ذلك ينبغي عليها ترك حياة البادية ومغادرة خيمة عائلتها. من جهتهما ترك لها والداها حق القرار ودعمها في مشروعها الكبير. يأتي هذا في الوقت الذي أصبحت فيه أوتغو تقدم مساعدة لا غنى عنها للعائلة: فهي تستيقظ في الصباح الباكر لسقي الإبل مع والدها، وهي فخورة بمساعدة أهلها.
 

Otgos Traum - Eine Kindheit in der Mongolei


العلاقات العائلية المتينة والمناظر الخلابة لمنطقتها صعبا على أوتغو الجري وراء حلمها.  بكلمات طفولية وعميقة، ترسم الفتاة بورتريه لعالمها، وتصف ثقافة تتناقلها الأجيال المنغولية من جيل لآخر. 
 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 26 فبراير/شباط 2023 – 03:15 UTC
الأحد 26 فبراير/شباط 2023 – 11:15 UTC
الأحد 26 فبراير/شباط 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 27 فبراير/شباط 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 27 فبراير/شباط 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 27 فبراير/شباط 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 27 فبراير/شباط 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023 – 15:15 UTC
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