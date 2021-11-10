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حلف شمال الأطلسي

يضم حلف شمال الأطلسي "الناتو" 29 دولة، وقد تم تأسيسه بناء على معاهدة شمال الأطلسي التي وُقعت في واشنطن عام 1949، ويتخذ الحلف من بروكسل مقراً له. هذا وقد عزز قوته من خلال توسعه في شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

تؤكد الدول الأعضاء في حلف الناتو على أنه حلف دفاعي. وتلزم المعاهدة، التي تم تأسيس الحلف بموجبها الدول الأعضاء بحل الصراعات بالوسائل السلمية. لكن في حالة الهجوم على إحدى الدول الأعضاء تلزم المعاهدة بقية الدول على مساعدة الدولة التي تتعرض لهجوم. وتعد مونتينيغرو أخر الدول التي انضمت إليه في عام 2017.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

أزمة المهاجرين على حدود بولندا.. نذر مواجهة بين روسيا والناتو؟ 10.11.2021

أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
Hundreds of people run alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the international airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug.16. 2021. Thousands of Afghans have rushed onto the tarmac at the airport, some so desperate to escape the Taliban capture of their country that they held onto the American military jet as it took off and plunged to death. (Verified UGC via AP)

مهمة الغرب "المستحيلة" في أفغانستان.. قرارات خاطئة أم أكاذيب؟ 10.11.2021

بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟

Die Flaggen der NATO und Russland

روسيا والناتو- تداعيات تردي العلاقات إلى أدنى مستوياتها؟ 23.10.2021

تخفيض العلاقات الدبلوماسية الناتو وروسيا أدى إلى وصول العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها وسط تصاعد التوتر بين الطرفين. في المقال التالي يلقى تيري شولتس الضوء على هذه العلاقات وعلى التداعيات المترتبة على هذا التوتر.

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خطة جديدة للناتو لردع أي هجوم روسي وبوتين يهاجم الحلف 22.10.2021

رغم "عدم افتراض" الناتو حدوث أي هجوم روسي وشيك، أقرّ الحلف خطة رئيسية جديدة لردع روسيا من القيام بأي هجوم، وروسيا تتهم الحلف بـ"زعزعة استقرار أوروبا" عبر استعداداته الاستراتيجية.
6657005 23.09.2021 In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, and NATO Secretary General Jens Stoltenberg arrive for their meeting in New York, the United States. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Foreign Ministry

روسيا تعلق عمل بعثتها لدى حلف الأطلسي وتغلق مكتبه في موسكو 18.10.2021

أكدت روسيا الاثنين تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي وإغلاق مكتب الارتباط التابع للحلف في موسكو، بعد سحب أوراق اعتماد ثمانية مندوبين روس لدى الحلف بتهمة التجسس. وساهم قرار الناتو في زيادة توتر العلاقات.
BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 14: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) greets US President Joe Biden (R) at the NATO summit at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, on June 14, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

أردوغان يؤكد وجود محادثات مع واشنطن لتعويض صفقة "إف-35" 17.10.2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج إف-35، الذي أقصت واشنطن أنقرة منه بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400".
Die Flaggen der NATO und Russland

موسكو تنتقد طرد الناتو لدبلوماسيين روس والحلف يبرر 07.10.2021

أكد الناتو أن سحب اعتماد ثمانية أعضاء من البعثة الروسية في بروكسل يعود إلى "أنشطة روسية خبيثة"، مشدداً على ضرورة التحرك في مواجهتها، في حين أكدت موسكو أن قرار الناتو "يقوض تماماً" آمال عودة العلاقات إلى طبيعتها.
23.02.2017, NATO-Fahne und Rußland-Fähnchen, Flagge, Fahne, Fähnchen, Rußland, russisch, NATO, North Atlantic Treaty Organization, Militärpakt, Militär, Symbol, Logo 23 02 2017 NATO Flag and Russia Flag Flag Flag Flag Russia Russian NATO North Atlantic Treaty Organization Military symbol emblem

لشبهة التجسس - الناتو يسحب اعتماد دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد بالرد 06.10.2021

عقب اتهامات لهم بكونهم ضباط مخابرات غير معلن عنهم، سحب حلف شمال الأطلسي اعتماد عدد من الدبلوماسيين الروس وأعلن تقليص أعضاء البعثة الروسية لدى الحلف. نائب روسي في موسكو قال إن بلاده سترد على هذه الخطوة.
France's President Emmanuel Macron (CL), Germany's Chancellor Angela Merkel (CR), Eu members states and Western Balkans partners' representants pose as they arrive at the EU-Western Balkans summit at Brdo Castle in Kranj on October 5, 2021. - EU leaders will have a hard discussion on Europe's place in the world at a summit, as they seek unity on how to deal with superpowers China and the United States. The 27 heads of state and government will meet at Brdo Castle in Slovenia, the country that currently holds the EU's rotating presidency. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

انقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن استراتيجية دفاعية مشتركة 06.10.2021

بحثاً عن استراتيجية دفاعية، انقسمت دول التكتل الأوروبي إلى معسكرين تقليديين الأول دول شرقية تخشى روسيا وتريد تقوية أوروبا في إطار حلف الناتو، والثاني دول بقيادة ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا تريد تقوية الاتحاد.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Turkish President Tayyip Erdogan in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

أردوغان يصر على مشاريع أسلحة مع روسيا رغم العقوبات الأمريكية 30.09.2021

عقب لقائه بالرئيس الروسي بوتين أكد الرئيس التركي أردوغان أن بلاده ستستمر في استيراد صناعات دفاعية من موسكو رغم الرفض الأمريكي، الذي وصل حدّ فرض عقوبات. وتحدث أردوغان عن مشاريع تعاون عسكري جديدة منها مفاعلين نوووين.
29.8.2021, Dover Air Force Base, USA, President Joe Biden watches as a carry team moves a transfer case containing the remains of Marine Corps Cpl. Humberto A. Sanchez, 22, of Logansport, Ind., during a casualty return Sunday, Aug. 29, 2021, at Dover Air Force Base, Del. According to the Department of Defense, Sanchez died in an attack at Afghanistan's Kabul airport, along with 12 other U.S. service members. (AP Photo/Carolyn Kaster)

بعد أفغانستان.. هل تستغني أوروبا عن أمريكا في حماية مصالحها؟ 08.09.2021

الزلزال الأفغاني والقرار الأمريكي الأحادي بشأن توقيت وكيفية الانسحاب، دفع أوروبا للتفكير في تشكيل قوة مستقلة. فهل تستطيع أوروبا حماية مصالحها لوحدها بدون أمريكا وجيشها؟ وهل القوة الأوروبية ستكون بديلا لحلف الناتو؟

Taliban Badri special force fighters secure the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

ميركل وأمين عام الناتو يؤكدان على ضرورة بقاء مطار كابول مفتوحا 31.08.2021

مع اكتمال انسحاب القوات الأميركية من مطار كابول، أكد أمين عام الناتو على ضرورة إبقاء المطار مفتوحا، وهو ما أكدت عليه ميركل، معتبرة أن هذا المطار يكتسي "أهمية وجودية" بالنسبة لأفغانستان وللدعم الطبي والإنساني لهذا البلد.
Taliban fighters and Pakistani soldiers are now guarding the Torkham crossing side Taliban fighters stand guard on their side at a border crossing point between Pakistan and Afghanistan, in Torkham, in Khyber district, Pakistan, Saturday, Aug. 21, 2021. In the current situation of Afghanistan, pedestrian movement has been limited in Torkham border, only stranded people on both sides and trucks taking goods to Afghanistan can pass through this border point. Peshawar Khyber Pakhtunkhwa Pakistan Copyright: HussainxAli

كيف ستؤثر عودة طالبان على العلاقات الباكستانية-الأمريكية؟ 28.08.2021

عقب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، قال الناتو إن باكستان تتحمل "مسؤولية خاصة" تتعلق بضمان استمرار وفاء أفغانستان بالتزاماتها الدولية، بيد أن إسلام أباد أكدت رفضها أن تكون بمثابة "كبش فداء" للفشل الغربي في أفغانستان.

27.08.2021+++ Spain ends Afghan evacuation - Afghan collaborators, their families, Spanish soldiers and members of the embassy board a Spanish military plane as part of their evacuation, at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, August 27, 2021. Ministry of Defense of Spain/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

إسبانيا وبريطانيا تنهيان عمليات الإجلاء من أفغانستان 27.08.2021

تسارع كل "القوات الأجنبية إلى أجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان"، إلى غاية المهلة المحددة من قبل الأمريكيين، كما نُقل عن مصدر في حزب الناتو، بينما أعلنت دول منها إسبانيا وبريطانيا انتهاء عملياتها.

Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

طالبان تقول إنها تبحث تشكيل "حكومة شاملة" و"إطار حكم جديد" لأفغانستان 21.08.2021

كشف مسؤول في طالبان أن الحركة تجري مشاورات من أجل تشكيل "حكومة شاملة"، فيما قال مسؤول آخر إن الحركة تدرس "إطار حكم جديد لأفغانستان"، بيد أن تقارير تتحدث عن ملاحقات انتقامية تثير المخاوف من عدم تسامح الحركة.
President Joe Biden speaks from the East Room of the White House in Washington, Wednesday, Aug 18, 2021, on the COVID-19 response and vaccination program. U.S. health officials Wednesday announced plans to offer COVID-19 booster shots to all Americans to shore up their protection amid the surging delta variant and signs that the vaccines' effectiveness is falling. (AP Photo/Susan Walsh)

الإجلاء من كابول مهمة معقدة لبايدن.. والناتو يطلب وقتا أطول 20.08.2021

اعترف الرئيس الأمريكي بأن عملية الإجلاء من كابول "خطيرة، وهي من الأصعب في التاريخ". بينما طالب حلف الناتو بوقت أطول من المدة المحددة. وناشدت منظمات حقوقية بايدن تأخير مغادرة الجنود الأمريكيين لأفغانستان.
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