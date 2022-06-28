حلف شمال الأطلسي يطلق رسميًا آلية انضمام السويد وفنلندا إليه

قال بيان نشرته قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في مدريد اليوم الأربعاء (29 يونيو/حزيران 2022) إن الحلف دعا السويد وفنلندا للانضمام إلى عضويته.

وقالت مصادر بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا ) إن الحلف بدأ رسميا عملية ضم السويد وفنلندا لصفوفه، بموافقة جميع قادة الدول الأعضاء الـ30. ويأتي هذا القرار عقب أن تخلت تركيا عن معارضتها لطلب الدولتين الانضمام للحلف خلال اتفاق تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة قبل بدء قمة الناتو في مدريد اليوم الأربعاء.

وذكر البيان "ضم فنلندا والسويد سيجعل (الحلفاء) أكثر أمنا، وسيزيد من قوة حلف شمال الأطلسي وسيزيد من أمن منطقة أوروبا

والأطلسي" مضيفا أن الحلف وافق أيضا على مفهوم استراتيجي جديد. ووصف البيان روسيا بأنها "التهديد الأكبر وأكثر تهديد مباشر

لأمن الحلفاء" في انعكاس لتدهور حاد في العلاقات مع موسكو منذ غزوها أوكرانيا.



وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلب للانضمام للناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. مع ذلك، عرقلت تركيا مباحثات انضمامهما لأسابيع بسبب مخاوف تتعلق بـ"الارهاب" حسب تصنيف تركيا . ويشار إلى أن انضمام دولة للناتو يتطلب موافقة جميع الدول بالاجماع.

وتم التوصل لاتفاق مساء أمس الثلاثاء عقب أن وافقت فنلندا والسويد على التعاون مع تركيا في سلسلة من جهود في "مكافحة الارهاب".

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ، رويترز)