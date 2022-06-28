 حلف شمال الأطلسي يطلق رسميًا آلية انضمام السويد وفنلندا إليه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.06.2022

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حلف شمال الأطلسي يطلق رسميًا آلية انضمام السويد وفنلندا إليه

بعد اتفاق تم التوصل إليه قبيل بدء قمة الناتو في مدريد، بدأ حلف شمال الأطلسي رسميا عملية ضم السويد وفنلندا إلى صفوفه. وقال الحلف إن ضم الدولتين سيجعل(الحلفاء) أكثر أمنا، وسيزيد من قوة الناتو الأطلسي وأمن منطقة أوروبا.

كانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلب للانضمام للناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

كانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلب للانضمام للناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

قال بيان نشرته قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في مدريد اليوم الأربعاء (29 يونيو/حزيران 2022) إن الحلف دعا السويد وفنلندا للانضمام إلى عضويته.
وقالت مصادر بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا ) إن الحلف بدأ رسميا عملية ضم السويد  وفنلندا لصفوفه، بموافقة جميع قادة الدول الأعضاء الـ30. ويأتي هذا القرار عقب أن تخلت تركيا عن معارضتها لطلب الدولتين الانضمام للحلف  خلال اتفاق تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة قبل بدء  قمة الناتو في مدريد  اليوم الأربعاء.

مختارات

وافقت تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أعلن الحلف. وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، بحسب الرئاسة التركية.

يبدو أن الآمال بانضمام سريع للسويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قد تبددت. بيد أنّ جهود إقناع تركيا متواصلة إذ من المقرر أن يلتقي الأمين العام للحلف مسؤولين أتراكا وسويديين وفنلنديين في محاولة لمعالجة الملف الكردي.

وذكر البيان "ضم فنلندا والسويد سيجعل (الحلفاء) أكثر أمنا، وسيزيد من قوة حلف شمال الأطلسي وسيزيد من أمن منطقة أوروبا
والأطلسي" مضيفا أن الحلف وافق أيضا على مفهوم استراتيجي جديد. ووصف البيان روسيا بأنها "التهديد الأكبر وأكثر تهديد مباشر
لأمن الحلفاء" في انعكاس لتدهور حاد في العلاقات مع موسكو منذ غزوها أوكرانيا.
 

وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلب للانضمام للناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. مع ذلك، عرقلت تركيا مباحثات انضمامهما لأسابيع بسبب مخاوف تتعلق بـ"الارهاب" حسب تصنيف تركيا . ويشار إلى أن انضمام دولة للناتو يتطلب موافقة جميع الدول بالاجماع.

وتم التوصل لاتفاق مساء أمس الثلاثاء عقب أن وافقت فنلندا والسويد على التعاون مع تركيا في سلسلة من جهود في "مكافحة الارهاب".

ا.ف/ ع.ج.م  (د.ب.أ، رويترز)

 

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