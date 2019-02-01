 حلف شمال الأطلسي ـ أربعون عاما على قرار الردع النووي | سياسة واقتصاد | DW | 12.12.2019

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سياسة واقتصاد

حلف شمال الأطلسي ـ أربعون عاما على قرار الردع النووي

عندما نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ SS20 متوسطة المدى حصل تصعيد في الحرب الباردة. ورد الغرب قبل 40 عاما من خلال المصادقة على قرار الردع النووي، وقام بنشر صواريخ من شأنها ضمان التوازن في سياسة الردع.

صواريخ بيرشينغ 2 متوسطة المدى

رد الناتو على صواريخ SS20 الروسية بنشر صواريخ بيرشينغ 2 (الصورة) متوسطة المدى، وكذلك صواريخ كروز في ألمانيا

عودة إلى سنوات السبعينات من القرن الماضي: آنذاك كان حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو يتربصان ببعضهما البعض منذ عقود. وكانت العلاقة عدائية بين الغرب والشرق. لكن أخيراً يبدو أن مرحلة الاسترخاء قد بدأت. فأكثر من 35 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي التزمت في الـ 21 يوليو/ تموز 1975 في هلسنكي، بعد مفاوضات استمرت عامين، بحرمة الحدود والتسوية السلمية للمنازعات. وأثار التوقيع على وثيقة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا آمالاً كبيرة.

لكن في الحقيقة لم ينته سباق التسلح بين المعسكرين. ففي 1977 فاجأ الاتحاد السوفيتي الغرب بمبادرة تسلح نووي، وقام بتحديث أنظمة الصواريخ المتوسطة المدى في أوروبا الشرقية بصواريخ أكثر دقة وذات مدى أطول: صواريخ SS20، الجيل العشرون من صواريخ "أرض أرض"، التي يمكن إطلاقها من الأرض لضرب أهداف على الأرض.

قوة تدميرية تفوق قنبلة هيروشيما 80 مرة

تلك الصواريخ التي كان يسميها الروس بـ"الصواريخ الرائدة"، كانت تعتبر أخطر صواريخ نووية متوسطة المدى في أوروبا، وهي مجهزة بثلاث قنابل مستقلة عن بعضها وتملك قوة تدميرية تفوق 80 مرة قوة قنبلة هيروشيما. ويتم حملها على شاحنات وجاهزة للانطلاق في غضون دقائق وتطير لمسافة أكثر من 5000 كيلومتر. والثلثان على الأقل من تلك الصواريخ المتحركة تقع في أماكن تمكنها من ضرب أهداف في أوروبا. إنه كابوس بالنسبة إلى العسكريين الغربيين، وبداية لفترة جليد في الحرب الباردة. لهذا رأى المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميت أن التوازن الاستراتيجي في أوروبا إضافة إلى أمن ألمانيا في خطر. "كنت أخشى أن تتحول تلك الصواريخ يوما ما إلى وسيلة لابتزاز ألمانيا. فالصواريخ كانت موجهة بالأساس إلى ألمانيا"، كما قال شميت لاحقا في مقابلة لقناة التلفزة الثانية الألمانية. وفي 1977 اقترح المستشار شميت في خطاب في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن تسليح الغرب بصواريخ متوسطة المدى، يجب أيضا حسب وجهة نظره نشرها فوق الأرض الألمانية.

Bonn - Proteste gegen Atomraketen 1983 (picture-alliance/dpa/H. Wieseler)

مظاهرات عارمة في ألمانيا في 1983 ضد نشر صواريخ بيرشينغ

إذا نزعت موسكو السلاح، لن يزيد الغرب تسلحه

وبعد سنتين بلور حلف شمال ألأطلسي رده على استعراض العضلات السوفياتي. في الـ 12 ديسمبر/ كانون الأول 1979 صادق الحلف العسكري في بروكسل على قرار الردع النووي، الذي نص على إجراء مفاوضات لنزع السلاح مع الاتحاد السوفيتي لكنه تضمن أيضا تهديدا هو: في حال عدم إزالة الصواريخ الروسية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أربع سنوات يعني في نهاية 1983 ستقوم أيضا بنشر صواريخ نووية متوسطة المدى في أوروبا. إنه لعب بالنار. والاتحاد السوفيتي لا يرى نفسه مجبرا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. فبعد ذلك بأيام قليلة في الـ 24 ديسمبر/ كانون الأول 1979 احتلت قوات سوفيتية أفغانستان. وتصلبت الجبهات وأخذ حلف وارسو وحلف شمال الأطلسي يزيدان في التسلح.

وكرد فعل على هذا التصعيد نزل في غرب ألمانيا مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع. وكان المتظاهرون يعتقدون أنه "إذا منعنا نشر الصواريخ الأمريكية، فإننا لا نمنع فقط سباقا للتسلح بين الشرق والغرب، بل نمنع في الوقت نفسه أيضا اندلاع حرب"، كما قال المؤرخ مانفريد غورتميكر.

المستشار كول يتبنى استراتيجية شميت

تطورت حركة السلام لتصبح عنصر قوة سياسية، فلقد كانت الأرضية الخصبة، التي أفرزت حزب الخضر الذي دخل البرلمان الألماني في 1980. والشخصية العدائية بالنسبة إليهم كانت الرئيس الأمريكي رونالد ريغان المنتخب في 1981، الذي كان على ما يبدو لا يهتم بالتفاوض، وإنما بالتسلح أكثر. وهلموت شميت وجد نفسه تحت ضغوط حتى داخل الحزب الاشتراكي بسبب سياسته الاجتماعية والاقتصادية، ولكن أيضا بسبب تحفظات تجاه ميثاق الردع النووي. وفي 1982 انهارت حكومة شميت ليتبنى خلفه المستشار هلموت كول سياسة سلفه. وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983 وافق البرلمان الألماني على نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى. وبهذا تم نشر صواريخ من نوع بيرشينغ 2 وصواريخ كروز في ألمانيا.

كان هورست تيلتشيك، حينها نائب رئيس المستشارية ويقول: "عندما أصبح كول مستشارا كنا أمام ذروة الحرب الباردة. وفي 1983 كان لدينا حتى 500.000 متظاهر في الشوارع. ما يُسمى بحركة السلام. واليوم نعلم أن المخابرات السوفيتية والشرطة السرية لألمانيا الديمقراطية (الشرقية) دعموا ذلك ماديا وبشريا". لكن، كما قال تيلتشيك المستشار هلموت كول اعتبر دوما موقف شميت هو الصحيح، "سنتخلص من الصواريخ السوفيتية فقط إذا تمسكنا بهذا البديل: إذا لم تنزع السلاح، فإننا سنتسلح".

Mutlangen - Proteste gegen Atomraketen 1983 (picture-alliance/dpa/Dick)

لافتة كُتب عليها: "معا ضد الصواريخ النووية" في مخيم السلام

نفقات السلاح تجهد الاقتصاد السوفيتي

وفي 1985 حدث التحول التاريخي. ميخائيل غورباتشوف يتولى السلطة في الاتحاد السوفياتي. والكرملين ينفتح على إصلاحات ويبدأ البريسترويكا (إعادة الهيكلة)، مما فتح الباب أمام الدخول في مفاوضات نزع السلاح، وذلك لأسباب إجبارية، فالتكاليف المرتفعة للجهاز العسكري دفعت المخططات الإصلاحية لغورباتشوف إلى الأمام. وأرغم الغرب الرأسمالي والقوي اقتصاديا الشرق الاشتراكي على الركوع.

وفي ديسمبر 1987 التزم الجانبان بتدمير جميع الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و 5.500 كيلومتر. وفي 1991 تم إطلاق معاهدة ستارت للحد من الصواريخ النووية بعيدة المدى. وبالنسبة لوزير الخارجية الألماني الأسبق هانز ديتريش غينشر كان ميثاق الردع النووي من طرف حلف الناتو الشعلة الأولى لدوامة نزع السلاح.

ذوبان جليد دائم في الحرب الباردة ليس في الأفق

واليوم؟ الخضر الذين انبثقوا عن حركة السلام يُعتبرون اليوم ركيزة في السياسة الألمانية. الحرب الباردة في طريقها إلى العودة فاتفاقية نزع السلاح الموقعة ام 1987 تم تعليقها في أغسطس/ آب هذا العام. وصحيح أنه لا توجد في ألمانيا صواريخ نووية منتشرة، لكن هناك قنابل نووية مخزنة في قاعدة بوشل الجوية بمنطقة الأيفل وسط غربي ألمانيا. وبعد مرور 40 عاما على مصادقة الناتو على قرار الردع النووي المزدوج، لا تزال الإنسانية بعيدة عن عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

رالف بوزن/ م.أ.م 

  • Bundeswehrsoldaten kehren von einem Einsatz aus dem Sudan zurück. (Bild: Karl-Josef Hildenbrand dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    البداية كانت قبل 20 عاما

    قررت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 المشاركة بجنود ألمان ضمن عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جنود ألمان في عملية عسكرية دولية منذ الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    جدل سياسي حول المهمة

    ساعدت القوات الألمانية على مراقبة حظر التسلح في نطاق البحر الأدرياتيكي وفرض حظر الطيران فوق البوسنة. أثارت المشاركة الألمانية في مهام خارج منطقة الناتو الكثير من الجدل السياسي إذ وصفتها الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر بأنها مخالفة للدستور ولمبادئ القانون الأساسي الألماني.

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    ضوء أخضر من المحكمة الدستورية

    سمحت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 12 تموز/يوليو 1994 ، بمشاركة ألمانيا بقوات مسلحة في مهام حلف الناتو والأمم المتحدة بوصفها عضو في المؤسستين لكن المحكمة شددت في الوقت نفسه على ضرورة تصويت البرلمان على المهمة.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    كوسوفو..عملية عسكرية دون تفويض من مجلس الأمن

    قامت القوات الألمانية في ربيع عام 1999 بأكبر عملية قتالية في تاريخها ضمن مهمة الناتو في كوسوفو والمعروفة بعملية " Allied Force" إذ شاركت طائرات الاستطلاع الألمانية في عمليات جوية ضد مواقع دفاع صربية. أثارت هذه المهمة جدلا من ناحية مطابقتها للقانون الدولي خاصة مع عدم صدور تفويض واضح من مجلس الأمن بشأنها.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    مأزق لحزب الخضر

    تسببت المشاركة في عملية كوسوفو في جدل سياسي داخل ألمانيا وتعرضت الحكومة الائتلافية المكونة آنذاك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر ، لانتقادات شديدة وتم وصفها بالحكومة الداعية للحرب.وزادت حدة النقد ضد حزب الخضر تحديدا ووصلت لضرب وزير الخارجية آنذاك يوشكا فيشر ، بكيس يحتوي على ألوان أثناء مؤتمر عام الحزب ، الأمر الذي تسبب في إصابة فيشر بمشكلة في غشاء طبلة الأذن..

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    "الحرب ضد الإرهاب"

    دعا حلف الناتو-للمرة الأولى في تاريخه- إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة واشنطن والتي تنص على مبدأ التضامن وذلك عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 . وأكدت الحكومة الألمانية وقتها دعمها لما عرف بـ "الحرب ضد الإرهاب" وشاركت بجنود ضمن عملية "الحرية الدائمة" في أفغانستان والقرن الأفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    شرودر يطلب الاقتراع على الثقة في حكومته

    تسببت مسألة المشاركة الألمانية في عملية "مكافحة الإرهاب" في خلاف داخل الحكومة الألمانية الائتلافية آنذاك الأمر الذي دفع المستشار الألماني وقتهما غيرهارد شرودر للدعوة إلى إجراء اقتراع ثقة على حكومته وربط المشاركة الألمانية في عملية أفغانستان بنتيجة الاقتراع الذي فاز فيه بأغلبية محدودة.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    أفغانستان

    تشارك ألمانيا بقوات في مهمة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) منذ عام 2002 في أفغانستان.يقدر عدد الجنود الألمان في أفغانستان حاليا بحوالي 4628 جنديا. وقتل 52 جنديا ألمانيا في أفغانستان خلال عمر المهمة البالغ أكثر من 11 عاما. ومن المقرر سحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    قصف بأمر ألماني

    تسبب قصف صهريجي وقود في مدينة قندز في الرابع من أيلول/سبتمبر 2009 في مقتل أكثر من مائة شخص بينهم أطفال. استهدف القصف صهريجي وقود قالت قوات الناتو إن طالبان خطفتهما وجاء أمر القصف من قائد القوات الألمانية في أفغانستان جيورج كلاين.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    بطاريات دفاع صاروخي في تركيا

    قامت ألمانيا بنصب بطاريات أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" في جنوب شرق تركيا نهاية العام الماضي كإجراء وقائي تحسبا لهجمات صاروخية من سوريا. ويتمركز حاليا 298 جنديا ألمانيا في مدينة مرعش التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمالي الحدود مع سوريا.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    إحياء ذكرى جنود قتلوا في مهام خارجية

    بلغ عدد الجنود الألمان الذين قتلوا في مهام خارجية منذ عام 1992 حوالي 100 جندي. ويحيي النصب التذكاري للجيش الألماني في العاصمة برلين والذي تم افتتاحه في الـ 27 من تشرين ثان/نوفمبر 2008 ، ذكرى جنود الجيش الألماني الذين قتلوا في مهام خارجية.

    الكاتب: سفن بوله/ ابتسام فوزي


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