 حلف ″الناتو″ يرسل تعزيزات لدول شرق الحلف | DW الأخبار | DW | 24.01.2022

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DW الأخبار

حلف "الناتو" يرسل تعزيزات لدول شرق الحلف

أعلن ناتو أن عددا من دول الحلف قررت إرسال المزيد من السفن والطائرات إلى دول أوروبا الشرقية في الأيام القادمة. الخطوة التي تتثر قل موسكو لا تخلو من الجدلرحتى بين الحلفاء الغرببين.

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