حلف "الناتو" يرسل تعزيزات لدول شرق الحلف

بريطانيا تتهم روسيا بمحاولة تنصيب زعيم موالٍ لها في أوكرانيا

اتهمت بريطانيا روسيا بالسعي لتنصيب زعيم موالٍ لها في أوكرانيا وقالت إن ضباطا في المخابرات الروسية على اتصال بعدد من الساسة الأوكرانيين في إطار خطط بـ "غزو البلاد". والبيت الأبيض "جد قلق" من "هذا النوع من المؤامرات".