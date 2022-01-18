حلف "الناتو" يرسل تعزيزات لدول شرق الحلف

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أعلن ناتو أن عددا من دول الحلف قررت إرسال المزيد من السفن والطائرات إلى دول أوروبا الشرقية في الأيام القادمة. الخطوة التي تتثر قل موسكو لا تخلو من الجدلرحتى بين الحلفاء الغرببين.
مع اعلان دول البلطيق إرسال صواريخ مضادة للدروع والطائرات إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا أمام أي غزو روسي محتمل، أكدت واشنطن بدء تلقي كييف لأول دفعة مساعدات أمريكية، بينما جددت برلين عدم عزمها مد أوكرانيا بأسلحة حاليا.
اتهمت بريطانيا روسيا بالسعي لتنصيب زعيم موالٍ لها في أوكرانيا وقالت إن ضباطا في المخابرات الروسية على اتصال بعدد من الساسة الأوكرانيين في إطار خطط بـ "غزو البلاد". والبيت الأبيض "جد قلق" من "هذا النوع من المؤامرات".
يتواصل التنسيق الأمريكي الأوروبي بشأن التعامل مع الوضع عند الحدود الروسية الأوكرانية وسط تحذيرات أمريكية من غزو روسي محتمل لأكرانيا وتأني أوروبي. وموسكو تعتبر إرسال الناتو تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تصعيدا للتوتر
هل سيكون هناك اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا فعلا؟ أم هو مجرد ضغط على الغربيين؟ يرى خبراء أن حشد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية يقدّم لموسكو مروحة خيارات واسعة، ومنها توجيه ضربات عسكرية.
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