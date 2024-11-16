حلفاء أمريكا وأصدقاء إيران .. مفتاح الحوار بين ترامب وطهران؟

تحاول طهران إعادة تقييم علاقاتها مع واشنطن والتقارب مع أصدقائها في العالم العربي بعد فوز ترامب في الانتخابات، فهل يقود ذلك إلى تطبيع العلاقات بين إدارة ترامب والحكومة الإيرانية؟

في كانون الثاني/ يناير 2025، يتولى دونالد ترامب السلطة في البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية. غير أن فترة ولايته الأولى شهدت أدنى مستوى للعلاقات الإيرانية - الأمريكية. غير أن إيران ترى في الولاية الثانية لترامب "فرصة لإعادة النظر في السياسات الخاطئة السابقة"، حسب تصريح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية. ففي أول رد فعل له على نتائج الانتخابات الأمريكية، قال بقائي يوم الخميس (السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر): "لدينا تجارب سيئة للغاية مع سياسات وإجراءات الحكومات الأمريكية السابقة".

على مدى أربعة عقود بقيت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران متوترة للغاية. ومن بين النقاط الخلافية المستمرة حتى اليوم، هناك البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، وكذلك العداء بين إيران وإسرائيل، الحليف الأمريكي في الشرق الأوسط.

وفي يوم الاثنين (11 تشرين الثاني/ نوفمبر)، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، إسرائيل كاتس، بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وكتب كاتس بعد أول لقاء له مع الأركان العامة الإسرائيلية على منصة "إكس": "لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الرئيسي، وهو القضاء على التهديد الوجودي لدولة إسرائيل".

في عام 2018، أعلن ترامب خلال ولايته الأولى انسحابه ، من الاتفاق النووي مع إيران. وجاء هذا الاتفاق عد 12 عاما من المفاوضات الدولية المضنية. وقد أراد ترامب إبرام "صفقة أفضل" من التي توصلت إليها الحكومة الأمريكية السابقة. وقبيل انتهاء ولايته، أمر ترامب في عام 2020 باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني عبر غارة بطائرة مسيرة في العاصمة العراقية بغداد. وكان سليماني قائدًا رفيع المستوى في الحرس الثوري ومسؤولًا عن العمليات الخارجية.

محادثات عبر طرف ثالث؟

كانت اللهجة تجاه طهران قاسية منذ بداية الحملة الانتخابية بين ترامب والمرشحة الديمقراطية المنافسة له كمالا هاريس ، حيث اتهم ترامبالقيادة الإيرانية بالتخطيط لاغتياله وهدد بتدمير إيران. وقد انتقد ترامب الجمهوري مرارًا الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لكونه ضعيفًا تجاه طهران، مؤكداً أنه سيغير الأمور تحت قيادته. في هذا الصدد تقول سانام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد "تشاتام هاوس" البريطاني: "من المهم النظر بواقعية إلى سياسة ترامب تجاه إيران". وأضافت: "يحاول ترامب كبح الأنشطة الإقليمية والنووية لطهران، وفرض تغيير في سلوكها من خلال ضغوط اقتصادية قصوى". وتشير إلى أن طهران ستعتمد على قنوات غير رسمية للتواصل مع الحكومة الأمريكية الجديدة، مضيفةً أن "قطر تلعب دورًا مهمًا في تسهيل هذا التواصل".

طهران تعهدت بالانتقام لمقتل قاسم سليماني، غير أنها لا تريد تصعيد الأمور نحو حرب مع الولايات المتحدة صورة من: Balkis Press/Abaca/picture alliance

ترامب يطمح لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

خلال حملته الانتخابية، شدد ترامب مرارًا على موقفه المتمثل في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية. وقال في أيلول/ سبتمبر إن واشنطن يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف برنامجها النووي . وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، صرح في مقابلة مع قناة "العربية" بأن السلام في الشرق الأوسط سيكون ممكنًا إذا فاز في الانتخابات.

وأشار إلى اتفاقات إبراهام التي تم توقيعها خلال ولايته، والتي ساهمت في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. ووصف ترامب هذه الاتفاقات بأنها أعظم إنجازاته في السياسة الخارجية، مؤكدًا أنها تمثل حجر الزاوية لتحقيق السلام في المنطقة. الآن، يخطط ترامب لإشراك إيران في اتفاقات إبراهيم مع ما لا يقل عن عشر دول أخرى.

يقول فرزان سابات، من مركز الحوكمة العالمية في جنيف، في مقابلة مع DW : "دونالد ترامب يريد أن يبدأ ولايته الثانية كصانع للسلام. ولكن حتى موعد توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير، قد تحدث الكثير من التطورات". وأضاف خبير الأمن في الشرق الأوسط أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد تصاعدت نتيجة التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل. وأوضح سابات أن "دونالد ترامب كرئيس سيكون لديه العديد من الخيارات للضغط على إيران بشكل كبير"، مشيرًا إلى أن "الضغط قد يشمل مزيدًا من العقوبات، بالإضافة إلى عمليات عسكرية موجهة، وتعزيز إسرائيل و (الدول العربية السنية) لمواجهة إيران". وتوقع أن يقود فريق السياسة الخارجية والأمن القومي للحكومة المقبلة "شخصيات معروفة بتشددها تجاه إيران. ولكي تتفاوض القيادة الإيرانية مباشرة مع الرئيس ترامب، يجب عليها أولاً التغلب على هذه العقبة".

السعودية دور الوساطة؟

دار الحديث عن احتمالية عودة ترامب إلى البيت الأبيض في إيران منذ أشهر. في حزيران/ يونيو 2024، حين انتخب رئيس جديد في إيران، أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى احتمال عودة ترامب. وقد اتهم منافسيه خلال الحملة الانتخابية قبل انتخابه بعدم وجود خطط لمواجهة فوز ترامب، بينما أشار إلى نيته في توظيف خبراء ومطلعين على سياسة ترامب للتعامل معه.

وقال بزشكيان هذا الأسبوع لوكالة "إيرنا" إن نتائج الانتخابات في واشنطن "لن تحدث فرقًا" بالنسبة لإيران، مؤكدًا أنه سيعطي الأولوية "لتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية الأخرى والدول المجاورة". وتعمل إيران حاليًا بجد على تطبيع علاقاتها مع السعودية . فبوساطة صينية، أعادت إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية في نهاية 2023. وفي أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرياض والتقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

أعده للعربية : عباس الخشالي