 حكيم زياش يتوهج في موقعة ″سانتياغو برنابيو″ | عالم الرياضة | DW | 06.03.2019

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عالم الرياضة

حكيم زياش يتوهج في موقعة "سانتياغو برنابيو"

ساهم حكيم زياش في صعود فريقه أياكس أمستردام إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا. الدولي المغربي سجل هدفاً في موقعة "سانتياغو برنابيو" ونشر سحره الكروي في مباراة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات.

Fußball Champions League l Real Madrid gegen Ajax Amsterdam (Reuters/S. Vera)

حكيم زياش برفقة نجوم أياكس أمستردام.

لم يكن أشد المتفائلين، يتوقع سقوط ريال مدريد على أرضية ملعبه بأربعة أهداف مقابل واحد أمام أياكس أمستردام، برسم إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وبتوديعه مسابقة الكأس "ذات الأذنين"، بات من شبه المؤكد أن ريال مدريد سيخرج خاوي الوفاض هذا الموسم.

واستطاع أياكس أمستردام مفاجأة ريال مدريد بطريقة لعبه، التي تعتمد على اللعب الجماعي وسرعة تناقل الكرة بين مختلف الخطوط، فضلاً عن الاعتماد على سرعة الأجنحة، من أجل التغلب على دفاع "الأبيض الملكي" وتسجيل الأهداف.

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بهدفين نظيفين أحرز فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي للمرة الأولى لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب أياكس أمستردام الهولندي. وقبل المباراة وقف الفريقان دقيقة صمت حداداً على ضحايا اعتداء "مانشستر أرينا". (24.05.2017)

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وكان لاعب أياكس أمستردام حكيم زياش أحد نجوم اللقاء، فقد قدم الدولي المغربي مباراة متميزة للغاية، وساهم بشكل كبير في حجز الفريق الهولندي تأشيرة المرور إلى الدور المقبل، إذ سجل هدفاً في لقاء الذهاب وأعاد الكرّة مجدداً في مباراة الإياب.

ومنذ الدقائق الأولى للمباراة، أبى حكيم زياش إلاّ أن يفرض اسمه بقوة كواحد من نجوم اللقاء، فقد استقبل تمريرة محكمة من زميله في الفريق تاديتش، ووضع الكرة بهدوء في شباك حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

وأزعج الدولي المغربي كثيراً دفاع ريال مدريد، وشكل مصدر خطر دائم على  فريق العاصمة الإسبانية، إذ لم يقتصر فقط دور صاحب القدم اليسرى المميزة على الربط بين خطي الوسط والهجوم بل أيضاً الضغط على لاعبي ريال مدريد في حال فقدان أياكس أمستردام للكرة.

وأثبت حكيم زياش علو كعبه فوق المستطيل الأخضر، حيث ساعدته مهارته الكروية في التغلب على لاعبي ريال مدريد، وخلق الفارق في أكثر من مرة، لاسيما وأن المباراة كانت مفتوحة بشكل كبير، فقد كان الدولي المغربي قريباً للغاية من تسجيل هدف آخر في دقائق المباراة الأخيرة.

ووصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية حكيم زياش بـ"الجوهرة"، وأكدت أن الدولي المغربي وزميله في أياكس أمستردام فرينكي دي يونغ من أحسن اللاعبين في البطولة الهولندية، فيما أشار موقع صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه" الألمانية أن بوروسيا دورتموند يراقب حكيم زياش عن كثب تمهيداً لضمه إلى متصدر "البوندسليغا".

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