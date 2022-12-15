 حكيمي يعتذر لإنفانتينو ..و زرزوري: أخطاء التحكيم جزء من اللعبة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

حكيمي يعتذر لإنفانتينو ..و زرزوري: أخطاء التحكيم جزء من اللعبة

اعتذر أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي لجياني إنفانتينو رئيس فيفا عن كلمات وجهها له عقب هزيمة منتخب بلاده أمام كرواتيا. غضب حكيمي ورفاقه كان بسبب ما قال إنها أخطاء تحكيمية عانى منها منتخب أسود الأطلس في البطولة.

قائد المنتخب المغربي رومان سايس يواسي زميله أشرف حكيمي إثر الخسارة أمام بطل العالم فرنسا

قائد المنتخب المغربي رومان سايس يواسي زميله أشرف حكيمي إثر الخسارة أمام بطل العالم فرنسا

تقدم أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي باعتذار لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث ببطولةكأس العالم "قطر 2022".

مختارات

واحتل المنتخب المغربي المركز الرابع في مونديال قطر عقب خسارته أمس السبت 1 / 2 أمام المنتخب الكرواتي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحتل هذا المركز.

وضغط حكيمي وزملاؤه بالمنتخب المغربي على الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم لأنه لم يحتسب ركلة جزاء لأسود الأطلس في قرارين مثيرين للجدل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأشارت تقارير إعلامية أن حكيمي تحدث بغضب مع إنفانتينو في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس عقب نهاية مباراة كرواتيا بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود الأطلس في البطولة.

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أرسل شكوى بشأن أداء الحكم سيزار أرتورو راموس الذي أدار مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفرنسي التي خسرها المنتخب المغربي بهدفين نظيفين.

ومع ذلك خرج حكيمي بعدها في تصريحات لقناة "الرياضية" المغربية موجها اعتذاره لإنفانتينو. وقال حكيمي :"لم يحدث شيء. كنت غاضبا بعض الشيء بعد المباراة. ذهبت للتحدث معه. أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه كثيرا. إذن لم يحدث أي شيء".

"هذه هي كرة القدم"

بدوره، أبدى المهاجم المغربي أنس الزرزوري شعوراً بالأسف والحزن إثر خسارة المنتخب أمام نظيره الكرواتي.

وقال المهاجم المغربي أنس الزرزوري في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي :"هو شيء حزين، حاولنا الذهاب لأقصى نقطة لكننا لم نستطع الفوز اليوم، كل لاعب كرة قدم يكون حزينا بالطبع عندما يخسر مباراة، ولكن هذه هي كرة القدم."

وفي تعليقه على الأداء التحكيمي وعدم احتساب ضربة جزاء لحكيمي، قال الزرزوري :"لم أر أي شيء حينها، لكن كل اللاعبين كانوا يطالبون بضربة جزاء ولا أعتقد أنهم خاطئون، ولكن هذه هي كرة القدم، كان من الممكن أن يكون التحكيم أفضل، ولكن أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم ويجب تقبلها."

ع.ح./م.س. (د ب أ) 

تعاطف المشجعين مع المنتخب المغربي رغم خسارته أمام فرنسا

مواضيع ذات صلة

France's Kylian Mbappe hugs Morocco's Achraf Hakimi at the end of the World Cup semifinal soccer match between France and Morocco at the Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, Wednesday, Dec. 14, 2022. France won 2-0 and will play Argentina in Sunday's final. (AP Photo/Manu Fernandez)

الصديقان حكيمي ومبابي ـ الخصومة في الميدان لم تفسد للود قضية! 15.12.2022

قبل عام تقريبا تنبأ الصديقان أشرف حكيمي وكيليان مبابى بأن يتواجها في مونديال قطر، وتوعدّ كل منهما الآخر بـ"تحطيمه". وتحقق التنبؤ. وبعد تعليق صداقتهما لمدة 90 دقيقة سرعان ما عادت مشاعر الصداقة بمجرد إطلاق صافرة النهاية.

al-Chaur, Katar, 14.12.2022: Theo Hernandez (France) erzielt das Tor zum 1:0 waehrend des Spiels der FIFA World Cup Qatar 2022 - semi-final zwischen Frankreich und Marokko im al-Bayt-Stadion am 14. December 2022 in al-Chaur, Katar. (Foto von Ulrik Pedersen/DeFodi Images) al-Khor, Qatar, 14.12.2022: Theo Hernandez (France) scores his team's first goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 - semi-final match between France and Morocco at al-Bayt-Stadium on December 14, 2022 in al-Khor, Qatar. (Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images)

فرنسا تنهي مغامرة "أسود الأطلس" وتتأهل لمواجهة الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 14.12.2022

نجح منتخب "الديوك" في تخطي حاجز منتخب "أسود الأطلس" بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء، ليلتقي بالأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

Football - Africa Cup of Nations 2004 Finals - Final - Tunisia v Morocco - Rades Stadium - Tunisia. Youssef Mokhtari of Morocco during the 2004 Africa Cup of Nations Afcon Final football match between Tunisia and Morocco at Rades Stadium in Tunis, Tunisia on 14 February 2004 Â©Gavin Barker/BackpagePix URN:43029263

المختاري: لا داعي للخوف من فرنسا وأسود الأطلس قادرون على مواصلة الإنجاز 13.12.2022

في حوار حصري مع DW عربية يستعيد الدولي المغربي السابق يوسف مختاري وصاحب آخر هدف في شباك المنتخب الفرنسي، ذكرياته مع المدرب الحالي للمنتخب المغربي وليد الركراكي، ويقدم رسالة للاعبي المغرب قبل مواجهتم المرتقبة أمام فرنسا.