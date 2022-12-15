حكيمي يعتذر لإنفانتينو ..و زرزوري: أخطاء التحكيم جزء من اللعبة

تقدم أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي باعتذار لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث ببطولةكأس العالم "قطر 2022".

واحتل المنتخب المغربي المركز الرابع في مونديال قطر عقب خسارته أمس السبت 1 / 2 أمام المنتخب الكرواتي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحتل هذا المركز.

وضغط حكيمي وزملاؤه بالمنتخب المغربي على الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم لأنه لم يحتسب ركلة جزاء لأسود الأطلس في قرارين مثيرين للجدل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأشارت تقارير إعلامية أن حكيمي تحدث بغضب مع إنفانتينو في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس عقب نهاية مباراة كرواتيا بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود الأطلس في البطولة.

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أرسل شكوى بشأن أداء الحكم سيزار أرتورو راموس الذي أدار مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفرنسي التي خسرها المنتخب المغربي بهدفين نظيفين.

ومع ذلك خرج حكيمي بعدها في تصريحات لقناة "الرياضية" المغربية موجها اعتذاره لإنفانتينو. وقال حكيمي :"لم يحدث شيء. كنت غاضبا بعض الشيء بعد المباراة. ذهبت للتحدث معه. أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه كثيرا. إذن لم يحدث أي شيء".

"هذه هي كرة القدم"

بدوره، أبدى المهاجم المغربي أنس الزرزوري شعوراً بالأسف والحزن إثر خسارة المنتخب أمام نظيره الكرواتي.

وقال المهاجم المغربي أنس الزرزوري في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي :"هو شيء حزين، حاولنا الذهاب لأقصى نقطة لكننا لم نستطع الفوز اليوم، كل لاعب كرة قدم يكون حزينا بالطبع عندما يخسر مباراة، ولكن هذه هي كرة القدم."

وفي تعليقه على الأداء التحكيمي وعدم احتساب ضربة جزاء لحكيمي، قال الزرزوري :"لم أر أي شيء حينها، لكن كل اللاعبين كانوا يطالبون بضربة جزاء ولا أعتقد أنهم خاطئون، ولكن هذه هي كرة القدم، كان من الممكن أن يكون التحكيم أفضل، ولكن أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم ويجب تقبلها."

ع.ح./م.س. (د ب أ)