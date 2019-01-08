حكيمي يبعث رسالة مبطنة إلى ريال مدريد

رغم انتقاله بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة إلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلاّ أن الدولي المغربي أشرف حكيمي، لا زال يغازل فريقه السابق ريال مدريد بتصريحات صحفية تعكس، مكانة هذا النادي الإسباني العملاق في قلب النجم الشاب.

أشرف حكيمي، خرج مؤخراً بتصريح يؤكد فيه أن يُبقي الباب مفتوحاً أمام عودته إلى "الأبيض الملكي". وقال في هذا الصدد "مستقبلي؟ يجب أن أعود إلى مدريد في سنة 2020، لكن حتى تلك الفترة، كل شيء يمكن أن يحدث"، حسب ما أشار إليه موقع "لو 10 سبورت الفرنسي".

وتعكس تصريحات أشرف حكيمي رغبته الكبيرة في العودة إلى النادي، الذي تعلم فيه أبجديات كرة الكرة، حيث تلقى الظهير الأيمن المغربي تكوينه الكروي في ريال مدريد، كما نال فرصة اللعب للفريق الأول والفوز معه بالألقاب، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وهناك عدة عوامل قد ترجح عودة أشرف حكيمي إلى ريال مدريد سنة 2020 وحصوله على مكانة رسمية في تشكيلة الفريق. فمن جهة، سيكون الدولي المغربي قد اكتسب خبرة كبيرة في الدوري الألماني، الذي يعد من الدوريات الأوروبية القوية، فضلاً عن تثبيت أقدامه كواحد من أحسن اللاعبين الشباب في العالم في مركزه.

ومن جهة أخرى، قد تسهل الإصابات المتكررة لظهير ريال مدريد الحالي داني كارفخال في عودة حكيمي إلى ريال مدريد، إذ تلاحق لعنة الإصابة كارفخال كثيراً في الآونة الأخيرة، زيادة على ذلك، يعاني الدولي الإسباني من مرض في القلب يهدد مسيرته في عالم الساحرة المستديرة. علاوة على رغبة بعض الأندية الإنجليزية الكبيرة في التعافد مع داني كارفخال البالغ من العمر 27 عاما.

الجدير ذكره أن أشرف حكيمي (20 عاماً)، حاز مؤخراً على جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا لعام 2018.