حكومة ولاية بافاريا الألمانية تعلن تقييد خروج السكان عقب ارتفاع "دراماتيكي" في عدد الإصابات بكورونا

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فرضت فرايبورغ كأول مدينة كبيرة في ألمانيا حظرا للتجول في إطار الجهود لمكافحة تفشي وباء كورونا. وفي حين يدور نقاش محموم بشأن فرض حظر على مستوى البلاد، تحدث مكتب المستشارية قرارات حاسمة فيما يتعلق بالحظر.
قررت السعودية تعليق رحلات الطيران الداخلية والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، عقب تسجيل 274 إصابة مؤكدة بالفيروس دون وفيات، حسب التقارير الرسمية.
طلب حاكم ولاية كاليفورنيا السكان بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن أمر بفرض حجر على كامل الولاية التي بلغ عدد الوفيات فيها 18 حالة، الأمر ذاته أتخذه رئيس بلدية لوس أنجليس.
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