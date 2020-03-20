حكومة ولاية بافاريا الألمانية تعلن تقييد خروج السكان عقب ارتفاع "دراماتيكي" في عدد الإصابات بكورونا

كورونا- فرض حجر على كامل ولاية كاليفورنيا ومدينة لوس أنجليس

طلب حاكم ولاية كاليفورنيا السكان بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن أمر بفرض حجر على كامل الولاية التي بلغ عدد الوفيات فيها 18 حالة، الأمر ذاته أتخذه رئيس بلدية لوس أنجليس.