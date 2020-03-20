 حكومة ولاية بافاريا الألمانية تعلن تقييد خروج السكان عقب ارتفاع ″دراماتيكي″ في عدد الإصابات بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.03.2020

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حكومة ولاية بافاريا الألمانية تعلن تقييد خروج السكان عقب ارتفاع "دراماتيكي" في عدد الإصابات بكورونا

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