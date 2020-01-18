 حكومة ميركل تقر تعزيز التواجد العسكري الألماني في مالي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.05.2020

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أخبار

حكومة ميركل تقر تعزيز التواجد العسكري الألماني في مالي

بسبب الإرهاب والهجرة غير القانونية وعصابات الجريمة المنظمة تزداد الحالة الأمنية سوء باستمرار في منطقة الساحل. في المقابل تحاول الحكومة الألمانية تعزيز المشاركة في مواجهة ذلك الوضع عبر إرسال المزيد من جنودها إلى المنطقة.

صورة من مهمة تدريب للجيش الألماني في مالي (أكتوبر/ تشرين الأول 2019)

قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية: "ثمة خطر لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة (الساحل)، وهذا يمكن أن يزعزع استقرار غرب أفريقيا برمته".

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم (الأربعاء السادس من أيار/ مايو 2020) على توسيع مهمة القوات الألمانية في مالي، المهددة بمخاطر "الجماعات الإرهابية الإسلامية والجريمة المنظمة". الحكومة الألمانية أقرت تمديد وتعديل مشاركة الجيش الألماني في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.

مختارات

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب - كارنباور إلى منح تفويض أكثر شمولاً وقوة لجيش بلادها في أفريقيا، مشددة على ضرورة ألا تتملص ألمانيا من العمل في هذه المنطقة. (29.12.2019)

قالت أورزولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية إن مهمة قوات من الجيش الألماني في مالي، ضمن بعثة الامم المتحدة ، سيتم تمديدها. فماهي مهمات الجيش الألماني في مالي وما مدى نجاعة اللجوء إلى الحل العسكري هناك؟. (25.11.2015)

كما أقر المجلس زيادة الحد الأقصى لعدد الجنود المشاركين في المهمة من 350 إلى 450 جنديا. ومن المخطط أيضا إرسال مستشارين إضافيين، وإنشاء وتشغيل مركز تدريب وسط مالي، وتطوير مهمة "غزال"، التي يتولى فيها سباحون مقاتلون ألمان تدريب قوات خاصة في النيجر.

كما تعتزم الحكومة الألمانية رفع القدرات العسكرية للقوات المسلحة المحلية في منطقة الساحل. ووافق المجلس على تمديد مشاركة القوات الألمانية في مهمة "مينوسما" الأممية في مالي دون تغييرات في محتواها. وسيظل الحد الأقصى للمشاركة عند 1100 جندي وجندية.

ويتعين موافقة البرلمان الألماني على هذه القرارات حتى تصبح نافذة، ويتوقع مصادقته عليها في الأسابيع المقبلة.

وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في مؤتمر صحافي "ثمة خطر لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة، وهذا يمكن أن يزعزع استقرار غرب أفريقيا برمته". واعتبرت ديمر أن الوضع الأمني في مالي ودول أخرى في الساحل مثل النيجر وبوركينا فاسو "مقلق"، وأكدت أن البعثات المسلحة في هذه الدول يجب أن تقاتل "الجهاديين والميليشيات".

مالي لا تعتبر دولة فاشلة

وجاء في نص بيان تمديد المهام الألمانية في مالي: "لقد ساهمت الجماعات الإرهابية النشطة على نحو متجاوز للحدود في تدهور الوضع الأمني في مالي وفي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين منذ فترة طويلة... الانسحاب التدريجي لمؤسسات الدولة والجيش تحت ضغط هذه الجماعات يهدد أيضا جميع الأبعاد التنموية في هذه البلدان".

وأضاف البيان: "بينما ساء الوضع الأمني مجددا في 2020/2019، أثبت النظام السياسي في مالي استقراره نسبيا... رغم كافة نقاط الضعف والتحديات، لا تعتبر مالي "دولة فاشلة". لقد أظهرت الدولة والمجتمع بعض القدرة على المقاومة رغم التحديات الهائلة".

وتشارك أكثر من خمسين دولة حاليا في قوة السلام التابعة للأمم المتحدة والتي يناهز عديدها 11 ألف جندي و1100 شرطي. وفي موازاة ذلك، يواصل الجيش الفرنسي بمساعدة من الجيشين الإستوني والبريطاني عملية "برخان" العسكرية منذ آب/أغسطس 2014. وارتفع عديد "برخان" أخيرا من 4500 الى 5100 جندي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

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  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

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  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

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    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


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