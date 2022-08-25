حكومة طالبان تشدد القيود على النساء في أفغانستان

الاتحاد الأوروبي يدين "بشدة" منع طالبان عمل النساء في المنظمات

دان الاتحاد الأوروبي حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، معلنا أنه يقيّم تداعيات ذلك على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد، جاء ذلك عقب أمر حكومة الحركة المنظمات المحلية والدولية بوقف عمل النساء.