 حكومة طالبان تشدد القيود على النساء في أفغانستان | DW الأخبار | DW | 25.12.2022

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حكومة طالبان تشدد القيود على النساء في أفغانستان

تواصل حكومة طالبان فرض المزيد من القيود على تعليم وعمل المرأة في افغانستان. وتواجه طالبان بعنف أي تظاهرات تقوم بها المرأة وتطالب المنظمات الأهلية والأجنبية بعدم تعيين نساء في أفغانستان.

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Afghanische Frauen nehmen an einer Demonstration gegen das kürzlich verhängte Universitätsverbot für Frauen teil. Am 20. Dezember hatten die Taliban in Afghanistan mit sofortiger Wirkung Frauen von allen Universitäten verbannt. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Islamisten Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد التعليم.. طالبان تمنع عمل النساء في المنظمات المحلية والأجنبية 24.12.2022

أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.

Afghan female university students stop by Taliban security personnel stand next to a university in Kabul on December 21, 2022. - Afghanistan's Taliban rulers have banned university education for women nationwide, provoking condemnation from the United States and the United Nations over another assault on human rights. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

حظر التعليم الجامعي على نساء أفغانستان – قلق أممي وإدانة ألمانية 21.12.2022

فيما قالت طالبة إن مسلحي طالبان "صوبوا البنادق نحونا وطلبوا منا العودة للمنزل"، قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن طالبان بمنعها البنات من التعليم الجامعي "تكون قررت تدمير مستقبل بلدها". وأعرب غوتيرش عن قلقه من خطوة طالبان.

The family of a 19-years old girl who was victim of a suicide bomber mourns, in Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 30, 2022. A Taliban spokesman says a suicide bomber has killed several people and wounded others at an education center in a Shiite area of the Afghan capital. The bomber hit while hundreds of teenage students inside were taking practice entrance exams for university, a witness says. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان 20.12.2022

قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر. وندّدت واشنطن بقرار بهذا القرار وحذّرت من تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.

22.12.2022+++ Afghan women chant slogans during a protest against the ban on university education for women, in Kabul, Afghanistan, Thursday, Dec. 22, 2022.(AP Photo)

الاتحاد الأوروبي يدين "بشدة" منع طالبان عمل النساء في المنظمات 24.12.2022

دان الاتحاد الأوروبي حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، معلنا أنه يقيّم تداعيات ذلك على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد، جاء ذلك عقب أمر حكومة الحركة المنظمات المحلية والدولية بوقف عمل النساء.