حكومة طالبان تشدد القيود على النساء في أفغانستان

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تواصل حكومة طالبان فرض المزيد من القيود على تعليم وعمل المرأة في افغانستان. وتواجه طالبان بعنف أي تظاهرات تقوم بها المرأة وتطالب المنظمات الأهلية والأجنبية بعدم تعيين نساء في أفغانستان.
أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.
فيما قالت طالبة إن مسلحي طالبان "صوبوا البنادق نحونا وطلبوا منا العودة للمنزل"، قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن طالبان بمنعها البنات من التعليم الجامعي "تكون قررت تدمير مستقبل بلدها". وأعرب غوتيرش عن قلقه من خطوة طالبان.
قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر. وندّدت واشنطن بقرار بهذا القرار وحذّرت من تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.
دان الاتحاد الأوروبي حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، معلنا أنه يقيّم تداعيات ذلك على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد، جاء ذلك عقب أمر حكومة الحركة المنظمات المحلية والدولية بوقف عمل النساء.
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