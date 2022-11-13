 حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.12.2022

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أخبار

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر. ومن المرجح أن يثير هذا القرار قلق المجتمع الدولي الذي لم يعترف رسميا بحكومة طالبان.

قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر (30/9/2022)

قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر.

قررت حركة طالبان الثلاثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2022) حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

مختارات

تأمل متسابقة الدرجات الهوائية الأفغانية معصومة علي زادة أن يسلط السباق الذي ستشارك فيه مع أفغانيات أخريات في فرنسا الضوء على واقع المرأة الأفغانية. زادة تعتبر أن الرياضة ماتت بالنسبة للنساء مع عودة طالبان للحكم.

للمرة الأولى منذ عودتها للحكم في الصيف قبل الماضي تعترف حركة طالبان بأنها نفذت عمليات جلد بحق عشرات الأشخاص، بينهم نساء، في ولايتين مختلفتين.

وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر". وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح مكتوب لوكالة "فرانس برس".

ومن المرجح أن يثير تقييد طالبان الأخير تعليم الإناث قلق المجتمع الدولي الذي لم يعترف رسميا بحكومة الأمر الواقع في أفغانستان. وتقول حكومات أجنبية، بينها الولايات المتحدة، إن هناك حاجة إلى تغيير في السياسات المتعلقة بتعليم المرأة قبل أن تبحث الاعتراف رسميا بالإدارة التي تديرها طالبان وتخضع أيضا لعقوبات صارمة.

وتعرضت طالبان في شهر مارس/ آذار لانتقادات من جانب العديد من الحكومات الأجنبية وبعض الأفغان لتراجعها عن إشارات سابقة بفتح جميع مدارس الفتيات الثانوية.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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    الكاتب: نبيل اليوسفي ـ عدن


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