 حكومة بينيت تفقد الأغلبية في الكنيست.. هل تصمد؟ | مسائية DW | DW | 06.04.2022

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مسائية DW

حكومة بينيت تفقد الأغلبية في الكنيست.. هل تصمد؟

حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت تفقد الأغلبية في الكنيست بعد انسحاب نائبة من الائتلاف الحاكم.. ماذا وراء قرار الانسحاب؟ وأي مصير ينتظر حكومة بينيت؟

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