حكومة بينيت تفقد الأغلبية في الكنيست.. هل تصمد؟

إسرائيل ـ كورونا ومعوقات أخرى تربك ضم أجزاء من الضفة الغربية

بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، يخشى الفلسطينيون أن تبدأ عمليات الضم في الضفة الغربية التي كان يدعو لها دائما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. غير أن تطورات لها علاقة بسياسة إسرائيل الداخلية وبأزمة كورونا أربكت هذه الأجندة.