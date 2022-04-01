حكومة بينيت تفقد الأغلبية في الكنيست.. هل تصمد؟

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حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت تفقد الأغلبية في الكنيست بعد انسحاب نائبة من الائتلاف الحاكم.. ماذا وراء قرار الانسحاب؟ وأي مصير ينتظر حكومة بينيت؟
بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، يخشى الفلسطينيون أن تبدأ عمليات الضم في الضفة الغربية التي كان يدعو لها دائما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. غير أن تطورات لها علاقة بسياسة إسرائيل الداخلية وبأزمة كورونا أربكت هذه الأجندة.
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