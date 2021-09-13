 حكومة بينيت تعتزم بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2021

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حكومة بينيت تعتزم بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة

الحكومة الإسرائيلية تعلن نيتها بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لتضاف إلى أكثر من 2000 وحدة ستحصل على الموافقة أيضا هذا الأسبوع.

قال الوزير إلكين من حزب الأمل الجديد اليميني إن تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أمر أساسي في الرؤية الصهيونية.

ويلقى الاستيطان الذي يعتبر غير قانوني معارضة المجتمع الدولي.

أكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية  اليوم الأحد ( 24 تشرين الأول / أكتوبر 2021) عزم إسرائيل على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في  الضفة الغربية  المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن "مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين".

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وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع. وقال الوزير إلكين من حزب "الأمل الجديد" اليميني إن "تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية".

وبحسب بيان الوزارة، سيتم بناء الوحدات الجديدة في سبع مستوطنات وخصوصا 729 في مستوطنة أريئيل (شمال الضفة الغربية)، و346 في بيت إيل (قرب رام الله)، و 102 في مستوطنة إلكانا (شمال غرب الضفة الغربية).

ويأتي بيان الأحد بعد عدة أيام من إعلان  مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة  في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية في العام 1967. ويعيش فيها اليوم أكثر من 600 ألف مستوطن وسط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.

ويلقى الاستيطان الذي يعتبر غير قانوني معارضة المجتمع الدولي. ويعتبر رئيس الوزراء بينيت الذي وصل إلى منصبه في شهر يونيو/ حزيران الماضي من أبرز معارضي فكرة حل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.

ع.خ/ ا.ح (ا ف ب)

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