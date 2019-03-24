 حكومة بريطانيا ستطرح اتفاق بريكست على البرلمان للمرة الثالثة | أخبار | DW | 28.03.2019

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أخبار

حكومة بريطانيا ستطرح اتفاق بريكست على البرلمان للمرة الثالثة

الحكومة البريطانية تعتزم طرح اتفاق البريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للتوصيت عليه في مجلس العموم للمرة الثالثة، رغم غياب أي إشارات تنبأ بحصوله على الأغلبية المنشودة.

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تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم غد الجمعة (29 مارس/ آذار)، طرح اتفاق بريكست الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، للمرة الثالثة، وفقا لما أعلنته الخميس وزيرة العلاقات مع مجلس العموم أندريا ليدسوم.

وقالت ليدسوم للنواب الذين سبق أن رفضوا هذا النص مرتين، في شهر كانون الثاني/يناير وفي منتصف آذار/مارس، "ستطرح مسودة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجمعة".

ويأتي ذلك غداة فشل البرلمان في التصويت بالأغلبية على اقتراحات غير ملزمة لمعالجة الأزمة، والتي أراد عبرها النواب طرح بدائل لاتفاقية ماي. وبلغ عدد هذه الاقتراحات ثمانية، أقطابها توزعت من خيار الخروج من التكتل الأوربي دون اتفاق وبين خيار طرح استفتاء جديد على الشعب للتصويت على بريكست.

وحصل الاقتراح بإجراء استفتاء على الخروج نفسه والثاني بالبقاء في اتحاد جمركي على نسبة عالية من الأصوات، إلا أنهما رُفضا بفارق ضئيل. وبذلك زادت حدة غموض المشهد في بريطانيا.

وفي محاولة منها لحشد الدعم له، عرضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي التخلي عن منصبها فورا. لكن ذلك وعلى ما يبدو غير كفيل لحشد الأصوات اللائمة لتمرير الاتفاق خاصة وأن المعسكر المحافظ الذي بالأصل يدعم ماي يرفضه.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

 

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