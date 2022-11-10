 حكومة السوداني في اختبار القوة والمصداقية | العراق اليوم | DW | 10.11.2022

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العراق اليوم

حكومة السوداني في اختبار القوة والمصداقية

ثلاثة أسابيع مرت على تشكيل الحكومة في العراق بقيادة محمد شياع السوداني الذي يعد بالكثير. لكن التجربة أثبتت أنه لا يمكن الوثوق بالساسة، الذين فقدوا مصداقيتهم. فهل السوداني وحكومته استثناء في قاعدة الفوضى ؟!

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ضيف الحوار:

الإعلامي أبو فراس الحمداني

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This photo provided by Iraqi Parliament Media Office, shows Mohammed Shia al-Sudani, a candidate for Iraq's prime minister position, speaks during the parliamentary session to vote on the new government in Baghdad, Iraq, Thursday, Oct.27, 2022. (Iraqi Parliament Media Office via AP)

العراق اليوم: حكومة السوداني في اختبار القوة والمصداقية 10.11.2022

ثلاثة أسابيع مرت على تشكيل الحكومة في العراق بقيادة محمد شياع السوداني الذي يعد بالكثير. لكن التجربة أثبتت أنه لا يمكن الوثوق بالساسة، الذين فقدوا مصداقيتهم. فهل السوداني وحكومته استثناء في قاعدة الفوضى ؟!

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