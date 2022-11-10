حكومة السوداني في اختبار القوة والمصداقية

حكومة السوداني.. برنامج طموح والأولوية لمكافحة الفساد!

بعد أكثر من عام من التوتر والانسداد السياسي في العراق، تم تشكيل حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني، الذي قدم برنامجا حكوميا طموحا مركزا على تأمين الخدمات ومكافحة الفساد. فهل ينجح السوداني في تحقيق ما فشل فيه من سبقوه؟