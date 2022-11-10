حكومة السوداني في اختبار القوة والمصداقية

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ثلاثة أسابيع مرت على تشكيل الحكومة في العراق بقيادة محمد شياع السوداني الذي يعد بالكثير.
لكن التجربة أثبتت أنه لا يمكن الوثوق بالساسة، الذين فقدوا مصداقيتهم. فهل السوداني وحكومته استثناء في قاعدة الفوضى ؟!
ضيف الحوار:
الإعلامي أبو فراس الحمداني
ثلاثة أسابيع مرت على تشكيل الحكومة في العراق بقيادة محمد شياع السوداني الذي يعد بالكثير.
لكن التجربة أثبتت أنه لا يمكن الوثوق بالساسة، الذين فقدوا مصداقيتهم. فهل السوداني وحكومته استثناء في قاعدة الفوضى ؟!
بعد أكثر من عام من التوتر والانسداد السياسي في العراق، تم تشكيل حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني، الذي قدم برنامجا حكوميا طموحا مركزا على تأمين الخدمات ومكافحة الفساد. فهل ينجح السوداني في تحقيق ما فشل فيه من سبقوه؟
تمكن الإطار من تمرير ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، في ظل صمت من التيار الصدري. البرلمان انتخب رئيس البلاد والأخير أسرع في تكليف السوداني.
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