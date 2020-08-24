حكومة السراج تفرض حظر تجول "بسبب كورونا" ونشطاء يشككون

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج حظراً كاملاً للتجول في البلاد على مدى 24 ساعة اعتباراً من اليوم الأربعاء (26 آب/أغسطس 2020) وحتى الاثنين المقبل، في تشديد للتدابير الوقائية بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع تظاهرات احتجاجية تشهدها طرابلس منذ أيام.

وصدر القرار المفاجئ عصراً في بيان، وطلب من السكان الالتزام به اعتباراً من الساعة 18,00 من مساء اليوم (14,00 بتوقيت غرينتش) "لمدة أربعة أيام"، في إطار التدابير لمواجهة جائحة كوفيد-19، حسب بيان حكومة السراج. وأعلنت في البيان أنه سيتم "إقفال الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها".

وسجلت ليبيا منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب آخر الأرقام، 11834 إصابة بينها 210 وفيات. وكانت السلطات تفرض هذا الحظر خلال يومي عطلة الأسبوع كل جمعة وسبت للحد من التنقلات في إطار التدابير الوقائية من الفيروس.

ويأتي هذا القرار بعد تظاهرات نددت بتدهور الظروف المعيشية والفساد المستشري في ليبيا الغارقة منذ سنوات في الحرب والفوضى. وذكرت "منظمة العفو الدولية" في بيان اليوم أن "ستة محتجين سلميين" تعرضوا للخطف في العاصمة الليبية، مطالبة "بإطلاق سراحهم فوراً".

وقالت نائبة مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا التهاوي في البيان، إنه "يجب الإبلاغ" عن مكان وجودهم و"إطلاق سراح كل الأشخاص المخطوفين فوراً". ودعت المسؤولة في المنظمة حكومة الوفاق إلى "فتح تحقيق معمّق مستقل وشفاف في الاستعمال المفرط للقوة".

كما أصيب بعض المحتجين بجروح إثر إطلاق نار قامت به مجموعة موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، وفق المنظمة التي قالت إنها جمعت شهادات عديدة وحلّلت مقاطع فيديو.

وربط نشطاء على "تويتر" بين قرار الحكومة والتحرك الذي يدعون إلى تصعيده. وينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "حراك_همة_الشباب" الداعي إلى سقوط الحكومة برئاسة فايز السراج. واعتبرت تغريدات عدة أن الحكومة وجدت في فيروس كورونا المستجد "ذريعة" لوقف الحراك.

وغرقت ليبيا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، في العنف والصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 إثر انتفاضة شعبية. وتتنازع على السلطة منذ 2015 حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر ومقرها طرابلس، وسلطة موازية في الشرق بقيادة الجنرال خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات. كما تعاني البلاد من أزمة معيشية واجتماعية خانقة فاقمتها النزاعات ووباء كوفيد-19.

خ.س./أ.ح. (أ ف ب)