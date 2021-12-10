حكومة أولاف شولتس تتولى مهامها.. إلى أين ستقود ألمانيا؟

أولاف شولتس في بولندا لبحث عدد من الملفات الساخنة

يزور المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد بولندا، حيث من المقرر أن يستقبله رئيس وزراءها بمراسم عسكرية. يأتي ذلك وسط تفاقم الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى أزمة اللاجئين.