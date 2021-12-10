 حكومة أولاف شولتس تتولى مهامها.. إلى أين ستقود ألمانيا؟ | مسائية DW | DW | 08.12.2021

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مسائية DW

حكومة أولاف شولتس تتولى مهامها.. إلى أين ستقود ألمانيا؟

التحالف الحكومي الجديد في ألمانيا يتولى مهامه رسميا.. شولتس يتسلم منصب المستشار وميركل تهنئ وتودع.. ماذا ينتظر ألمانيا في عهد الحكومة الجديدة؟ وما أولوياتها داخليا وخارجيا؟

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