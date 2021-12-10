حكومة أولاف شولتس تتولى مهامها.. إلى أين ستقود ألمانيا؟

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التحالف الحكومي الجديد في ألمانيا يتولى مهامه رسميا.. شولتس يتسلم منصب المستشار وميركل تهنئ وتودع.. ماذا ينتظر ألمانيا في عهد الحكومة الجديدة؟ وما أولوياتها داخليا وخارجيا؟
يزور المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد بولندا، حيث من المقرر أن يستقبله رئيس وزراءها بمراسم عسكرية. يأتي ذلك وسط تفاقم الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى أزمة اللاجئين.
بعد أسابيع من مفاوضات ماراثونية، أولاف شولتس يحصل على تزكية البرلمان ليصبح مستشارا لألمانيا. وسيقود حكومة مكونة لأول مرة من الاشتراكيين واللييبراليين والخضر. المراسم مستمرة وأبرزها أداء القسم في البرلمان.
أصبح أولاف شولتس رابع مستشار لألمانيا من الحزب الاشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر، ليخلف حقبة طويلة من تولي المستشارة السابقة ميركل المنصب لـ 16 عاما، فمن هو شولتس الموصوف عادة ما بالبراغماتي الانطوائي؟
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد تهديدات بالقتل استهدفت زعيمًا إقليميًا. كما وجه تحذيراً لروسيا من مغبة اجتياج أوكرانيا
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