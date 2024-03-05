لأول مرة.. حكم هندي يدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الهنود لا يعرفون كثيراً بحبهم لكرة القدم، لكن عائلة السيخي سينغ جيل صنعت التاريخ، فبعدما كان الأب أول حكم يرتدي عمامة سيخية في دوريات انجلترا، سيكون ابنه أول حكم من الهند يدير مباراة في الدوري الممتاز.

يستعد الحكم سوني سينغ جيل، البريطاني ذو الأصول الهندية، لصنع التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع حيث يتولى إدارة المباراة بين كريستال بالاس ولوتون، إذ سيصبح أول حكم من جنوب آسيا البريطاني يدير مباراة في الدوري.

ووفق ما ذكره موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، فهذا الاختيار يعدّ لحظة هامة لعائلة سينغ جيل، كان والده جارنيل الحكم الوحيد في الدوريات الإنجليزية تحت الدرجة الممتازة، الذي مارس مهامه وهو يرتدي عمامة السيخ، حيث أدار 150 مباراة بين عامي 2004 و2010، كما شارك كحكم رابع في بعض مباريات الدرجة الممتازة.

كما كان بهوبيندر، الابن الآخر لجارنيل، أول سيخي بنجابي يعمل كمساعد حكم في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما شارك في المباراة بين ساوثهامبتون ونوتنغهام فورست بداية 2023.

صرج سوني سينغ جيل لموقع الدوري الإنجليزي الممتاز أن كرة القدم كانت دائما جزءا من عائلته. نشأ هو وأخوه وهما يشعران بشغف تجاه اللعبة وكل ما رغبا به هو اللعب. في منزلهم، كانت كرة القدم تملك شعبية كبيرة، لأن والدهم كان يعمل كحكم في عطلات نهاية الأسبوع،

في أبريل/نيسان 2021، أصبح سوني، الذي كان يعمل كضابط سجن، وشقيقه بهوبيندر أول ثنائي من أصول من جنوب آسيا يتوليان التحكيم في المباراة ذاتها في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى.

ع.ا