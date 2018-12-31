حكم نهائي بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيعية في البحرين

أكدت محكمة التمييز البحرينية اليوم (الاثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019) السجن المؤبد في حق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان. وهو حكم نهائي ولا يمكن الطعن به. والشيخ علي سلمان زعيم المعارضة في البحرين الموقوف منذ 2015 يمضي أصلا حكما بالسجن أربع سنوات في قضية أخرى. وحكم عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من محكمة استئناف بالبحرين بالسجن المؤبد.

وتتهم السلطات البحرينية سلمان، وهو برلماني سابق بإقامة علاقات استخباراتية مع قطر، لينفذوا أعمالا مناهضة للحكومة كما يُزعم. وشملت الاتهامات أيضا مزاعم حول تسريب أسرار عسكرية إلى قطر وقبول مبالغ مالية غير معلنة من الدولة الخليجية، وكذلك نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة في الاقتصاد البحريني.

يذكر أن البحرين، بالإضافة إلى السعودية ومصر والإمارات ، قطعت العلاقات الدبلوماسية والمواصلات مع قطر، بسبب مزاعم بانها تدعم الجماعات الإرهابية، وهو اتهام نفته الدوحة.

مشاهدة الفيديو 00:37 بث مباشر الآن 00:37 دقيقة شارك ناشط بحريني مقيم في ألمانيا: "النظام البحريني يقف وراء التفجير الإرهابي بالبحرين" إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/1G6e3 ناشط بحريني مقيم في ألمانيا: "النظام البحريني يقف وراء التفجير الإرهابي بالبحرين"

ووفقاً لمحاميي المعارضة، فإن القضية المرفوعة ضد سلمان ومعارضين آخرين تستند إلى شهادة سرية لشاهدين مجهولين، ومحادثات مسجلة في العام الماضي بين سلمان ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، في ذروة الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011,. ويشير كل من حزب الوفاق وقطر إلى أن المحادثات كانت جزءًا من جهود الوساطة، التي تمت بمعرفة السلطات البحرينية، والسعودية والولايات المتحدة حلفاء المنامة.

من جهتها، أعربت منظمات حقوقية دولية في أكثر من مناسبة عن قلقها من قمع السلطات البحرينية للمعارضة السياسية. وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط / فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

ح.ز/ (أ.ف.ب)