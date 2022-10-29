حكم مباراة فرانكفورت ودورتموند يعتذر عن ضربة جزاء لم يحتسبها

كرر الحكم ساشا ستيغيمان تأكيده على استحاق اينتراخت فرانكفورت ضربة جزاء أمام بوروسيا دورتموند خلال مباراتهما أمس السبت في الدوري الألماني لكرة القدم والتي انتهت بفوز دورتموند بهدفين مقابل هدف.

وعندما كانت المباراة تشير إلى التعادل بهدف لمثله احتج لاعبو فرانكفورت مطالبين باحتساب ضربة جزاء لفريقهم، بعد تعرض يسبر ليندستروم للدفع من جانب كريم آديمي. وتم مراجعة الواقعة مع مركز تقنية الفيديو في كولونيا، حيث تم تصنيفها بأنها غير واضحة.

وقال ماكروس كروشه عضو مجلس إدارة فرانكفورت أنه ينبغي إنهاء قرارات تقنية الفار، طالما لا يتم الأمر بالشكل الصحيح.

وأوضح ستيغيمان الأحد (30 اكتوبر/ تشرين أول 2022) خلال برنامج على محطة "سبورت1"، أنه لم ير الواقعة بشكل واضح، وطلب الاستعانة بتقنية الفار لتوضيح الموقف لكن المراجعة كانت تستند فقط إلى اللقطات من أربع زوايا قياسية للكاميرا، وليس على زوايا إضافية.

وأوضح "عملية الفحص توقفت مبكرا، الخطأ نعم أم لا، تحدد فقط بناء على هذه الزوايا الأربع للكاميرا". وقدم ستيغيمان اعتذاره مجددا وتعهد بخوض عمليةالمراجعة الكاملة مع حكم تقنية الفيديو يوم الاثنين.

وقفز بروسيا دورتموند بفضل انتصاره 2-1 على مضيفه اينتراخت فرانكفورت، إلى المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما تراجع انتراخت إلى المركز الخامس.

وكان دورتموند البادئ بالتسجيل عبر يوليان براندت اثر تمريرة من الدولي الهولندي دونيال مالين في الدقيقة 21 أنهاها في مرمى الدولي كيفن تراب، لكن فرانكفورت أدرك التعادل بعد خمس دقائق بواسطة الدولي الياباني دايتشي كامادا.

ومنح الدولي الإنكليزي الواعد جود بيلينغهام الفوز لدورتموند عندما تلقى كرة من الواعد الآخر يوسف موكوكو فتلاعب بمدافعين وسدد كرة قوية بين ساقي تراب (52).

م.س/ ح.ز ( د ب أ، أ ف ب)