 حكم قضائي جديد يضيق الخناق على ترامب بسبب الضرائب | أخبار | DW | 23.05.2019

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أخبار

حكم قضائي جديد يضيق الخناق على ترامب بسبب الضرائب

تزداد حجم الضغوطات على الرئيس ترامب في قضية الكشوفات الضريبية، بصدور حكم ثانٍ من محكمة تابعة لولاية نيويورك يلزم مصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" بتقديم سجلات الرئيس المالية إلى الكونغرس.

Donald Trump (picture alliance/AP Photo/J. L. Magana)

صدر عن محكمة في ولاية نيويورك الأربعاء (22 مايو/ أيار 2019) حكم في قضية الكشوفات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويلزم الحكم الصادر كلا من مصرف "دويتشه بنك" الألماني الذي كان من أبرز المقرضين لإمبراطور العقار ترامب، إلى جانب مصرف "كابيتال وان" الأمريكي، بالاستجابة لطلب استدعاء من الكونغرس بشأن المطالبة بسجلات مالية للرئيس الأمريكي. والحكم جاء ردّا على طلب ترامب وأبناؤه إلى وقف نقل معلوماتهم إلى أعضاء لجان الكونغرس.

ويعد هذا الحكم الثاني في خضم أسبوع ضد ترامب فبهذا الخصوص. ومن المحتمل أن يطعن محاموه عليه. 

وكان أعضاء جمعية الولاية التي يسيطر عليها الديمقراطيون قد صادقوا على حكم مماثل، عقب تصويت أولي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر الجاري، وفق متحدثة باسم الجمعية.

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ويقضي هذا القانون بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترامب او غيره من المسؤولين إلى لجان الكونغرس في حال كان هناك "مسوّغ تشريعي محدد وشرعي". ولأن كيومو معارض شرس لترامب، فإنه توقيعه على القانون أمر وشيك.

ويقدّم دافع الضرائب الاميركي بشكل عام إقرارين ضريبيين، الأول الى السلطات الضريبية الفدرالية والثاني الى مسؤولي الولاية، كما يتعامل أيضا مع مسؤولين محليين لتسديد ضرائب الأملاك وضرائب بلدية اخرى. وأي مستندات يسلمها مسؤولو الضرائب في نيويورك الى الكونغرس حول ترامب ستوفر لمحة أولى عن الوضع المالي للملياردير الذي أصبح رئيسا.

يذكر أن الأخير يتشبث بموقفه الرافض للكشف عن اقراراته الضريبية، وهو موقف يخالف التقليد المعمول به من قبل الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.

 ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، ادعى ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للمراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن إصدارها. بينما يشتبه الديمقراطيون في استخدامه المحاسبة وغيرها من الثغرات لتجنب دفع الضرائب.

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وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في وقت سابق أنه بناء على تحليل لسجلات مصلحة الضرائب، فقد أعلن ترامب عن خسائر بلغت نحو 1,2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994. 

 ويؤكد القانون الذي تم إقراره في ولاية نيويورك أن المشرعين يريدون مساعدة الديمقراطيين في الكونغرس في معركتهم مع ترامب. قبل ذلك اعتمد المشرعون في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء قانونا آخر مناهضا لترامب يهدف الى السماح للمدعين العامين في الولاية بمتابعة الأشخاص الحاصلين على عفو رئاسي، بمن فيهم المنتمون للدائرة الضيقة لترامب.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب) 

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ترامب يرفض مطالب الديمقراطيين له بتقديم الإقرارات الضريبية

شدد الديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي من ضغوطهم على الرئيس ترامب وطالبوا رسميا بعرضه للإقرارات الضريبية الخاصة به عن السنوات الست الماضية، وهي واقعة تحدث للمرة الأولى منذ 45 عاما. ورفض ترامب في الحال مطلب الديمقراطيين. (04.04.2019)  

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