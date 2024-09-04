حكم ألماني تلقى تهديدات بالقتل لعدم احتساب ضربة جزء

رغم اعترافه بالخطأ، تلقى حكم ألماني تهديدات بالقتل بسبب عدم احتساب ركلة جزاء في عام 2023 كان لها أن تقرر أن يكون حامل لقب الدوري دورتموند بدلا من بايرن ميونيخ.

كشف حكم ألماني أنه وضع تحت حماية الشرطة لعدة أسابيع بعد تلقيه تهديدات بالقتل على خلفية اتخاذه قرارا مثيرا للجدل في السباق على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عام 2023 . وحرم الحكم ساشا شتيغمان فريق بوروسيا دورتموند من الحصول على ركلة جزاء خلال تعادله 1 / 1 مع بوخوم ببوندسليغا في نيسان/ أبريل 2023.

وأهدر دورتموند نقطتين مهمتين قبل أن يفشل في النهاية في الحصول على اللقب، الذي توج به آنذاك غريمه التقليدي بايرن ميونخ في المرحلة الأخيرة للمسابقة.

واعتذر شتيغمان، في اليوم التالي للمباراة، عن الخطأ الذي ارتكبه ولم يخضع لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، قائلا في الوقت ذاته إنه تلقى تهديدات بالقتل.

وأوضحت صحيفة "جنرال أنتسايغر" اليوم الأربعاء (الرابع من أيلول/ سبتمبر 2024) أن شتيغمان كشف الآن مزيدا من التفاصيل خلال مشاركته بإحدى الفعاليات في مدينة كولونيا الألمانية.

وأشار التقرير إلى أن شتيغمان أدرك بعد اللقاء أنه اتخذ القرار الخاطئ وأن هذا القرار ربما يؤثر على سباق اللقب. وقال شتيغمان إن اثنين من رجال الشرطة جاءا لمنزله في وقت متأخر من اليوم التالي للمباراة وأبلغاه بوجود تهديدات بالقتل ضده وعائلته، مضيفا أنه رافقه رجال الشرطة لمقابلة تلفزيونية في اليوم التالي وتمت حمايته بشكل عام لمدة أربعة أسابيع. وصرح الحكم الألماني أيضا بأن زوجته دعمته لمواصلة مسيرته التحكيمية بعد تلك الواقعة.

ع.خ/خ.س (د ب أ)