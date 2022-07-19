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حكمات فلسطينيات يقدن مباريات دوي المحترفين لكرة القدم للرجال

يقتصر التحكيم في كرة القدم في الأراضي الفلسطنية غالبا على الرجال، لكن شغف آلاء وحبها لكرة القدم جعلها تقتحم هذا المجال وتتفوق على بعض من أقرنها من الرجال في التحكيم