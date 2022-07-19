حكمات فلسطينيات يقدن مباريات دوي المحترفين لكرة القدم للرجال

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يقتصر التحكيم في كرة القدم في الأراضي الفلسطنية غالبا على الرجال، لكن شغف آلاء وحبها لكرة القدم جعلها تقتحم هذا المجال وتتفوق على بعض من أقرنها من الرجال في التحكيم
فلسطين قادرة على المنافسة في كرة القدم الآسيوية، بيد أن الإمكانيات تبقى مقيدة بتحديات الوضع المحلي، حيث أدت أعمال العنف التي اندلعت في مايو / أيار الماضي إلى زيادة صعوبة الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول