حقيقة أم خيال؟ مزاعم برغبة رونالدو في الانتقال لبايرن ميونيخ

ربما تكون تلك الإشاعة مثل الحكايات الخيالية والأساطير، التي تُشاهد في التلفاز خصوصا في فترة أعياد الميلاد، حيث تتجمع الأسر للطعام والشراب والحديث في كل اتجاه. كريستيانو رونالدو يريد الانتقال لبايرن ميونيخ، حسبما تزعم الأسطورة، التي تحدثت عنها صحيفة "دون بالون" الإسبانية وتناولتها مواقع أنترنت ألمانية عديدة.

وتقول "دون بالون" إن رونالدو ليس سعيدا بسير مشروعه في يوفتنوس تورين الإيطالي، ويفترض أن الدون البرتغالي منزعج من انفراد ميسي بالرقم القياسي للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ولذلك فإن مطلبه هو أن يفوز من جديد بالكرة الذهبية.

وتزعم الصحيفة الإسبانية بحسب ما نقل موقع "تي زد" الألماني أن البافاريين يتمنون أن يشكل رونالدو مع روبرت ليفاندوفسكي أقوى خط هجوم فعَّال في أوروبا.

وتذكر دون بالون سببا آخر هو رغبة رونالدو في الفوز من جديد بدوري أبطال أوروبا والفوز ببطولة دوري محلي في بلد آخر. ومعلوم أن النجم البرتغالي فاز بالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وأنه لم يبق سوى ألمانيا، من بين الدول الكبرى كرويا، التي لم يفز فيها بالدوري.

هل تتوافق شخصية رونالدو مع شخصية بايرن؟

وتذهب دون بالون بعيدا فتذكر مزاعم بأن بايرن قدم بالفعل عرضا لرونالدو وأنه بإمكان النادي تقديم حجج جيدة حول سبب ختام رونالدو مسيرته كلاعب في ألمانيا وليس في معشوقه مانشستر يونايتد، الذي جرى حديث أيضا عن عودته إليه.

ويقول موقع "تي زد" الألماني إن "تقرير الزملاء الإسبان (في دون بالون) يبدو مصطنعا إلى حد ما". ولو كنا في عصور رواية الأساطير والخرافات لكان انتقال رونالدو إلى بايرن "إسطورة حقيقية". ويتابع تي زد "رغم ذلك فإن المرء في عصر كرة القدم سريعة الخطى، يجب ألا يستبعد أبدا حتى أكثر الشائعات غرابة".

رغم ذلك فإن رؤية رونالدو يركض في ملعب "أليانز أرينا" وهو يرتدي زي البافاري مسألة غير مرجحة بشدة، فراتب رونالدو والقلاقل وكل يا يتعلق بشخصه لن تتناسب مع طبيعة النادي البافاري، حسب ما "تي زد"، الذي يختم مقاله بالسؤال التالي: إلى أي مدى تتمنى رؤية رونالدو في بايرن ميونيخ؟

ص.ش/ح.ز