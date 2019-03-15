 حقيقة أم خيال؟ مزاعم برغبة رونالدو في الانتقال لبايرن ميونيخ | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 07.01.2020

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رياضة

حقيقة أم خيال؟ مزاعم برغبة رونالدو في الانتقال لبايرن ميونيخ

هل سينتقل كريستيانو رونالدو إلى بايرن ميونيخ؟ هناك إشاعة خرجت من إسبانيا مؤخرا تتحدث عن رغبة رونالدو في الانتقال إلى الفريق البافاري. بالتأكيد سيتمنى كثيرون أن لو كان ذلك حقيقة. فهل انتقال رونالدو للبافاري ممكن أصلا؟

رونالدو بزي يوفنتوس الإيطالي

رؤية رونالدو في بايرن بجوار ليفاندوفسكي سيكون أمرا مثيرا، لكنه يبقى مستبعدا لحد ما لأمور تتعلق برونالدو وبالفريق البافاري

ربما تكون تلك الإشاعة مثل الحكايات الخيالية والأساطير، التي تُشاهد في التلفاز خصوصا في فترة أعياد الميلاد، حيث تتجمع الأسر للطعام والشراب والحديث في كل اتجاه. كريستيانو رونالدو يريد الانتقال لبايرن ميونيخ، حسبما تزعم الأسطورة، التي تحدثت عنها صحيفة "دون بالون" الإسبانية وتناولتها مواقع أنترنت ألمانية عديدة.

وتقول "دون بالون" إن رونالدو ليس سعيدا بسير مشروعه في يوفتنوس تورين الإيطالي، ويفترض أن الدون البرتغالي منزعج من انفراد ميسي بالرقم القياسي للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ولذلك فإن مطلبه هو أن يفوز من جديد بالكرة الذهبية.

وتزعم الصحيفة الإسبانية بحسب ما نقل موقع "تي زد" الألماني أن البافاريين يتمنون أن يشكل رونالدو مع روبرت ليفاندوفسكي أقوى خط هجوم فعَّال في أوروبا.

وتذكر دون بالون سببا آخر هو رغبة رونالدو في الفوز من جديد بدوري أبطال أوروبا والفوز ببطولة دوري محلي في بلد آخر. ومعلوم أن النجم البرتغالي فاز بالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وأنه لم يبق سوى ألمانيا، من بين الدول الكبرى كرويا، التي لم يفز فيها بالدوري.

هل تتوافق شخصية رونالدو مع شخصية بايرن؟

مختارات

يبدو أن كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو لم تستسغ "سخرية" مدافع ليفربول فان دايك بشأن غياب النجم البرتغالي عن حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس. كاتيا ردت بقوة على فان دايك. فماذ قالت بالضبط؟ (03.12.2019)

بعد طول انتظار، كشف نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن السر وراء احتفاله بطريقة فريدة بتسجيل الأهداف في شباك الخصوم. الدولي البرتغالي عاد مؤخراً إلى تألقه المعتاد بعد فترة فراغ في بداية الموسم. (19.12.2019)

وتذهب دون بالون بعيدا فتذكر مزاعم بأن بايرن قدم بالفعل عرضا لرونالدو وأنه بإمكان النادي تقديم حجج جيدة حول سبب ختام رونالدو مسيرته كلاعب في ألمانيا وليس في معشوقه مانشستر يونايتد، الذي جرى حديث أيضا عن عودته إليه.

ويقول موقع "تي زد" الألماني إن "تقرير الزملاء الإسبان (في دون بالون) يبدو مصطنعا إلى حد ما". ولو كنا في عصور رواية الأساطير والخرافات لكان انتقال رونالدو إلى بايرن "إسطورة حقيقية". ويتابع تي زد "رغم ذلك فإن المرء في عصر كرة القدم سريعة الخطى، يجب ألا يستبعد أبدا حتى أكثر الشائعات غرابة".

رغم ذلك فإن رؤية رونالدو يركض في ملعب "أليانز أرينا" وهو يرتدي زي البافاري مسألة غير مرجحة بشدة، فراتب رونالدو والقلاقل وكل يا يتعلق بشخصه لن تتناسب مع طبيعة النادي البافاري، حسب ما "تي زد"، الذي يختم مقاله بالسؤال التالي: إلى أي مدى تتمنى رؤية رونالدو في بايرن ميونيخ؟

ص.ش/ح.ز

  • Fußball UEFA Champions League FC Barcelona - Celtic Glasgow (Reuters/A. Gea)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان في المركز الثاني بقائمة عام 2016. وكسب ميسي 81.4 مليون دولار، منها 53 مليون دولار من راتبه وأرباحه السنوية كلاعب كرة قدم.

  • FBI Insider-Handel Phil Mickelson (REUTERS)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حافظ لاعب الغولف الأمريكي فيل ميكلسون على موقعه في المركز الثامن ضمن الرياضيين الأعلى دخلا في العالم وللعام الثاني على التوالي. ووصل مجموع دخل اللاعب إلى 52.9 مليون دولار. وربح 2.9 مليون دولار من فوزه بمسابقات الغولف، فيما جنى معظم دخله من خلال التعاقد مع شركات الدعاية.

  • USA 50. Super Bowl 2016 (Reuters/M. Blake)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حل لاعب الركبي الأمريكي كام نيوتن في المركز السابع في القائمة. ووصل دخل نيوتن إلى 53 مليون دولار، حسب أرقام مجلة فوربيس الأمريكية.

  • US Open 2016 Finale - Novak Djokovic vs. Stanislas Wawrinka (Reuters/USA TODAY Sports/Susan Mullane)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش دخل قائمة الأعلى دخلا في العالم بعد أن حاز على 55 مليون دولار، منها 21.8 مليون دولار فقط من فوزه بالمسابقات العالمية في التنس.

  • Brasilien Olympische Spiele Rio 2016 21 08 - Basketball USA vs Serbien Sieger (Getty Images/J. Squire)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    يلعب كيفين دورانت لصالح فريق غولدن ستايت ووريورز لكرة السلة الأمريكي وحاز على العديد من الألقاب في رياضة كرة السلة، ممنها الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. وحصل دورانت على 20 مليون دولار من كرة السلة، فيما حصل على أرباح كبيرة من العقود مع شركات الدعاية، والتي وصلت إلى 36 مليون دولار.

  • Großbritannien, Wimbledon 2016, Roger Federer (Getty Images/S. Botterill)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    تراجع لاعب كرة التنس السويسري روجر فيدرر عن المراكز الأولى في القائمة وحل في المركز الرابع. 67 مليون دولار كان دخل فيدرر، منها 7.8 مليون دولار من مسابقات التنس و نحو 60 مليون دولار من الأجور الإضافية الأخرى من الدعايات.

  • USA Basketball NBA Finale Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Getty Images/E. Shaw)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس كان في المركز الثالث عالميا. يلعب جيمس لصالح فريق كليفلاند كافالييرز في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي. وحصل جيمس على 77 مليون دولار في الأشهر الأثني عشر الأخيرة قبل إصدار قائمة فوربيس 2016.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    قفز نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لأول مرة إلى صدارة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2016. وارتفع دخله إلى 88 مليون دولار. وحاز رونالدو على راتب وأرباح سنوية قدرها 56 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور إضافية من الدعايات وصلت إلى 32 مليون دولار.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

أول مرة في تاريخ تصنيفات فوربيس استطاع لاعب كرة قدم تصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم بعد أن كان هذا المركز حكراً على رياضيي لعبة التنس والغولف والملاكمة وفورمولا وان، لكن المركز الثاني كان ايضا من نصيب ميسي. (08.12.2016)  

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حقيقة أم خيال؟ مزاعم برغبة رونالدو في الانتقال لبايرن ميونيخ

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