حقول التوليب في هولندا

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تبدو حقول زهرة التوليب الهولندية جميلة وجذابة في الصور- ويمكن رؤية ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن كيف يمكنك الاستمتاع بـها رغم كثرة السياح؟
إذا كنت تعيش في المغرب وتريد تأشيرة سياحية لدولة أوروبية، فغالباً لن تجد الحل إلّا بشراء موعد ممنّ يستغلون حاجتك. شركات "المناولة" تصمت عن المشكل والسفارات تتدخل باحتشام، تاركة المغاربة تحت قبضة "السماسرة". فكيف ذلك؟
منذ أسابيع تتعالى الدعوات في الاتحاد الأوروبي لوقف منح الروس تأشيرات سياحية. في ألمانيا، تدفع المعارضة في هذا الاتجاه، وهناك دول أخرى في التكتل الأوروبي سبقت ألمانيا وتدفع باتجاه حظر أوروبي شامل.
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
فيما يعد تقديم الورود من الأمور المتعارفة عليها في عيد الحب، فإن الكثير من الأزهار المقطوفة تكون ملوثة بمبيدات وتستنزف الكثير من المياه والطاقة. حركة "الزهور البطئية" تعتمد على زهور محلية صديقة للبيئة وحتى في فصل الشتاء.
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