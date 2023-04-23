 حقول التوليب في هولندا | يوروماكس | DW | 30.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

حقول التوليب في هولندا

تبدو حقول زهرة التوليب الهولندية جميلة وجذابة في الصور- ويمكن رؤية ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن كيف يمكنك الاستمتاع بـها رغم كثرة السياح؟

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - الاستعداد لتتويج ملك بريطانيا 23.04.2023

Baarle ist eine Grenzstadt, die sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden liegt. Baarle, Belgien/Niederlande, Foto von DW Bilder aus der DW-Sendung Euromaxx

بارلي - مدينة مقسمة 23.04.2023

Der Döner Kebap ist eines der bekanntesten und beliebtesten Streetfood-Gerichte in Deutschland und ein fester Bestandteil der deutschen Esskultur. Foto von DW Bilder aus der DW-Sendung Euromaxx

الشاورما - الأكلة السريعة رقم واحد في ألمانيا 23.04.2023

Marktschreier sind ein Teil der deutschen Kultur und werden von Brant Dennis im Rahmen der Serie Like a German vorgestellt. Deutschland, Foto von DW Bilder aus der DW-Sendung Euromaxx

نداءات باعة السمك في هامبورغ 23.04.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - مسابقة يوروفيجن، زيارة إلى بلجيكا ومواضيع أخرى 30.04.2023

EMXD230429_002_Sevilla_01R.Copy.01_frame_2885.jpeg (© DW)

مهرجان الربيع في إشبيلية 30.04.2023

TVORCHI_01R.Copy.01_frame_344.jpeg (© DW )

الثنائي الأوكراني تفورتشي 30.04.2023

| Moules Frites EMXD230407_001_MOULESFRITESV2_01R.Copy.01_frame_242.jpeg (© DW )

الطبق الوطني البلجيكي 30.04.2023

اقرأ أيضا

Mitarbeiterin in der Visastelle im Konsulat der Deutschen Botschaft in Kiew , klebt ein Schengen Visum in einen Reisepass . Ukraine . German Embassy . Kiev , Ukraine . 25.04.2008 , , , Kiew UKR Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehlerx Assistant in the Visa agency in Consulate the German Embassy in Kiev sticks a Schengen Visa in a Passport Ukraine German Embassy Kiev Ukraine 25 04 2008 Kiev UKR Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxKoehlerx

التأشيرات الأوروبية .. مغاربة تحت رحمة "سماسرة" الاتجار بالمواعيد! 04.04.2023

إذا كنت تعيش في المغرب وتريد تأشيرة سياحية لدولة أوروبية، فغالباً لن تجد الحل إلّا بشراء موعد ممنّ يستغلون حاجتك. شركات "المناولة" تصمت عن المشكل والسفارات تتدخل باحتشام، تاركة المغاربة تحت قبضة "السماسرة". فكيف ذلك؟

27/07/2022 Russia. Saint Petersburg and Leningrad region. Everyday life of St. Petersburg and the Leningrad region in 2022.

أي دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تسمح بدخول السياح الروس؟ 24.08.2022

منذ أسابيع تتعالى الدعوات في الاتحاد الأوروبي لوقف منح الروس تأشيرات سياحية. في ألمانيا، تدفع المعارضة في هذا الاتجاه، وهناك دول أخرى في التكتل الأوروبي سبقت ألمانيا وتدفع باتجاه حظر أوروبي شامل.

Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Flughafen Frankfurt die Passagiere einer aus Prag gelandeten Passagiermaschine. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, zahlreiche Länder als Hochrisikoländer einzustufen. Wer aus einem der betroffenen Staaten nach Deutschland einreist muß jetzt einen negativen, aktuellen Corona-Test vorweisen können. +++ dpa-Bildfunk +++

السفر إلى ألمانيا.. قواعد جديدة مع تشديد قيود كورونا 01.02.2022

هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.

Nur für die abgesprochene Berichterstattung! *** Slowflower, nachhaltige Blumen, Blütenzweig, Zierquitte, blühender Obstzweig Credit: Gabel & Spaten

زهور صديقة للبيئة لعيد الحب 14.02.2023

فيما يعد تقديم الورود من الأمور المتعارفة عليها في عيد الحب، فإن الكثير من الأزهار المقطوفة تكون ملوثة بمبيدات وتستنزف الكثير من المياه والطاقة. حركة "الزهور البطئية" تعتمد على زهور محلية صديقة للبيئة وحتى في فصل الشتاء.