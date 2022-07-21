 حقول الأرز في ″المثلث الذهبي″ الإيطالي يضربها الجفاف | DW الأخبار | DW | 25.07.2022

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حقول الأرز في "المثلث الذهبي" الإيطالي يضربها الجفاف

زراعة الأرز تواجه مشاكل كبيرة بسبب نقص المياه أو ملوحتها في إيطاليا. ويرجع ذلك للتغيرات المناخية وانخفاض مستوى نهر بو في شمال إيطاليا وذوبان قمم الجليد.

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