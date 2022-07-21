حقول الأرز في "المثلث الذهبي" الإيطالي يضربها الجفاف

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زراعة الأرز تواجه مشاكل كبيرة بسبب نقص المياه أو ملوحتها في إيطاليا. ويرجع ذلك للتغيرات المناخية وانخفاض مستوى نهر بو في شمال إيطاليا وذوبان قمم الجليد.
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف. يرتفع استهلاك الناس للمياه سواء كان ذلك في استهلاكهم اليومي للسوائل أو الزراعة أو لعلف الحيوانات.
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة.
تشهد ألمانيا موجة جفاف متصاعدة مع انخفاض في معدلات هطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد. تسبب ذلك في تعرض مساحات شاسعة من الغابات للجفاف الأمر الذي نتج عنه حرائق في بعض الأماكن.
توقعت دراسة ألمانية أنه من الممكن أن تشهد أوروبا فصولا جافة في المستقبل. ويشير العلماء إلى أنه ومنذ ربيع هذا العام، شهدت أوروبا جفافا واسع النطاق أثرعلى مستويات المياه والزراعة وأدت إلى فرض قيود على استخدام المياه.
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