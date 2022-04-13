صنع في ألمانيا

حقوق متساوية؟ فرص متساوية؟

هل يتمتع الرجال والنساء بنفس الفرص، عندما يتعلق الأمر بالرواتب والترقية واختيار المهنة؟ بالطبع لا! من أجل تكافؤ الفرص يجب تغيير العديد من القوانين في جميع دول العالم.