حقوق متساوية؟ فرص متساوية؟

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هل يتمتع الرجال والنساء بنفس الفرص، عندما يتعلق الأمر بالرواتب والترقية واختيار المهنة؟ بالطبع لا! من أجل تكافؤ الفرص يجب تغيير العديد من القوانين في جميع دول العالم.
حياة حافلة ونضال صلب خاضته نوال السعداوي في مجالات مختلفة على رأسها حقوق المرأة. مواقف صعبة وآراء صادمة أعلنتها ابنة الريف بشجاعة نادرة في مجتمع محافظ مواجهة بذلك الثالوث المحرم في المنطقة "الدين والجنس والسياسة".
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