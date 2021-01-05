حقوقيون: الرياض تستخدم رالي داكار لـ"التبييض الرياضي"

طالب نشطاء حقوقيون بمقاطعة رالي داكار الذي تحتضنه السعودية للعام الثاني على التوالي في الفترة ما بين 3 و15 يناير/كانون الأول، بسبب واقع حقوق الإنسان في البلد، واستمرار اعتقال العديد من النشطاء، بينهم لجين الهذلول التي حُكم عليها بالسجن مؤخرا.
وقال النشطاء إن السلطات السعودية تستخدم المنافسات الرياضية لأجل "غسيل رياضي" لسمعتها الدولية وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة الغارديان اليوم الثلاثاء (الخامس من كانون الثاني/يناير 2021). وأشارت الصحيفة إلى مشاركة 12 سيدة في السباق الذي سيمرّ بالقرب من سجن حائر في الرياض، حيث تقبع لجين الهذلول.
"تقضي الناشطات السعوديات سنوات في السجن، حيث يتعرضن لتعذيب نفسي وجسدي، واعتداءات جنسية بسبب مشاركتهن في حملة الحق في قيادة السيارة" تقول لوسي راي، المتحدثة باسم منظمة "غرانت ليبرتي" التي تقود حملة للفت الانتباه والدفاع عن قضايا معتقلي الرأي في السعودية للغارديان.
وكانت 13 منظمة حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش، قد وجهت رسالة لمنظمي رالي داكار، متحدثة عن "انتهاكات حقوق الإنسان" في السعودية، مطالبة من المنظمين أن يأخذوا السجل الحقوقي للبلدان التي تستضيف الفعاليات الرياضية العالمية بعين الاعتبار.
"على المشجعين والإعلام والمنظمين أن لا يكونوا عمياناً بسبب حفل السباق، في الوقت الذي تستخدم فيه السعودية الغسيل الرياضي لإخفاء اعتقال المعارضين السلميين" يقول مينكي واردن من هيومن رايتس ووتش.
ومن المنتظر أن تنظم السعودية سباق "فورمولا وان" في العام الجاري. وإضافة إلى الأحداث الرياضية، تروج الرياضلـ"إصلاحات" في المجال الاجتماعي عبر إعطاء النساء مجالا أكبر للظهور في الحياة العامة وكذلك في الرياضة، كما فتحت المجال مؤخرا للنساء لقيادة السيارات.
إ.ع/خ.س (DW، الغارديان)
-
سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
لجين الهذلول الأشهر بين الناشطات
ناشطة سعودية تبلغ من العمر (31) عاماً، ما تزال خلف القصبان. واجهت لجين الهذلول الاعتقال وتحملت مرارة السجن عدة مرات لمعارضتها حظر القيادة والدعوة لإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة، واُتهمت السلطات السعودية بتعذيبها في السجن على لسان أفراد عائلتها. بعد مرور أكثر من عامين على اعتقالها أمرت محكمة سعودية بسجن لجين لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية.
-
سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
سمر بدوي .. أشجع نساء العالم
عُرفت سمر بدوي، الحائزة على جائزة أشجع نساء العالم عام 2012، بنضالها من أجل الدفاع على حقوق النساء والدعوة إلى المساواة بين الجنسين، كما أنها شقيقة رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية والذي اعتقل في العام 2012. وبدوي محتجزة منذ عام 2016، وتسببت في حدوث أزمة سعودية كندية عام 2018 بعد مطالبة الأخيرة بالإفراج عنها. وقد أحيلت مؤخراً إلى جانب لجين الهذلول إلى محكمة الإرهاب السعودية.
-
سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
هالة الدوسري .. خليفة خاشقجي في واشنطن بوست
أعلنت صحيفة واشنطن بوست عن اختيار الناشطة والمعارضة هالة الدوسري خلفاً للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تُتهم السعودية بقتله في قنصليتها بإسطنبول. وقررت الصحيفة أيضا ترجمة مقالات الدوسري للغة العربية. تُعرف الدوسري بأنها ناشطة وكاتبة في مجال الحقوق والحريات، وتم اختيارها لعضوية المجلس الاستشاري لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
-
سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
مضاوي الرشيد: باحثة ومعارضة من سلالة آل رشيد
مضاوي الرشيد أكاديمية ومعارضة سعودية معروفة تنتمي لأسرة آل رشيد التي حكمت منطقة حائل. تعمل أستاذة علم الأنثروبولوجيا في قسم اللاهوت والدراسات الدينية بكلية الملوك بجامعة لندن. ساهمت مع عدد من السعوديين في المنفى في تأسيس حزب التجمع الوطني في سبتمبر/ أيلول الماضي في الذكرى الـ 90 لتأسيس الدولة السعودية، ليكون هذا الحزب أول مقاومة سياسية منظمة تتحدى آل سعود على الإطلاق.
-
سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
الكاتبة والناشطة السعودية منال الشريف
تعد منال الشريف واحدة من أهم السعوديات اللواتي كافحن من أجل قيادة السيارة. وعملت خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحرر المرأة السعودية من القيود الاجتماعية والدينية وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية. وخاطرت بنفسها مرات عديدة وقادت سيارة في العاصمة الرياض، وتم إيقافها مرتين قبل أن يسمح للسعوديات بذلك. ألفت كتاب "القيادة نحو الحرية" الذي تُرجم إلى عدة لغات.
-
سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
الناشطة الحقوقية هتون الفاسي
الدكتورة هتون الفاسي أستاذة في جامعة الملك سعود في الرياض، وهي تنشط منذ زمن بعيد من أجل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة، واشتهرت بدفاعها عن حقوق المرأة ومطالبتها بمشاركتها السياسية في المملكة، اعتقلتها السلطات السعودية في حزيران/يونيو عام 2018. وتم إطلاق سراحها في أيار/ مايو 2019.
-
سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
لبنى العليان .. أكثر السيدات تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2018
وهي الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها. وحصلت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي الايرلندية، بحسب سيرتها الذاتية. اختارتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" كأكثر السيدات تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2018.
-
سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
سارة السحيمي .. أول امرأة في إدارة شركة السوق المالية
استطاعت سارة السحيمي أن تكون أول امرأة ترأس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول". وشغلت سارة مناصب مهمة في مؤسسات مصرفية كبرى ببلدها، سواء العمومية أو الخاصة، كـ"الأهلي كابيتال" و"مجموعة سامبا المالية".
-
سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
الدكتورة ناهدة طاهر .. سيدة أعمال ناجحة
حصلت ناهد طاهر على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وبعدها على الماجستير في الاقتصاد المالي ومن ثم الدكتوراه من جامعة لانكاستر في المملكة المتحدة. وعملت في مجال الاقتصاد وعينت كأول سعودية ترأس بنكا استثماريا خليجيا هو غولف ون بالبحرين 2005. وعملت رئيسة للدائرة الاقتصادية للبنك الأهلي التجاري سابقا، وحازت على جائزة أفضل مدير تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2005 .
-
سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
مرام البتيري .. من أفضل مدربات الكرة النسائية
فازت مرام البتيري بجائزة أفضل مدرب في دوري الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة قدم الصالات في البحرين، هذا إلى جانب عملها كمحللة مالية لدى أرامكو السعودية. مرام تنشط في المجالين الرياضي والاقتصادي، وهي مدربة كرة قدم، ومحكمة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم. الكاتبة: مريم مرغيش/ ريم ضوا