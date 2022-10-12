 حقن بوتوكس لعلاج الاكتئاب والمشاعر السلبية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 13.10.2022

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علوم وتكنولوجيا

حقن بوتوكس لعلاج الاكتئاب والمشاعر السلبية

في نتيجة يتوقع أن تعيد النظر في بعض الأفكار "السلبية" المرتبط بحقن البوتوكس، توصلت دراسة حديثة إلى تأثير إيجابي للبوتوكس على الاكتئاب والمشاعر السلبية. النتيجة اعتمدت على تجربة علمية شارك فيها العشرات ولمدة طويلة.

حقن البوتوكس يمكن أن تساعد على علاج مرض الاكتئاب.

يبدو أن هناك الآن طريقة جديدة للتعامل مع الاكتئاب، والتخفيف من حدة المشاعر السلبية.

من المعروف أن الاكتئاب من بين الأمراض الشائعة في العالم، حيث يعاني من هذا المرض حوالي 280 مليون شخص على مستوى العالم، ويؤثر بشكل واضحة على جودة وحياة الإنسان وقد يتحول إلى حالة صحية خطيرة، حسب موقع منظمة الصحة العالمية.

ويعمل خبراء الصحة منذ مدة طويلة للغاية على محاولة فهم هذا المرض، وإيجاد أفضل الطرق للتعامل معه بنجاح وفعالية كبيرة. ويبدو أن هناك الآن طريقة جديدة للتعامل مع الاكتئاب، والتخفيف من حدة المشاعر السلبية.

فقد توصل خبراء ألمان من كلية هانوفر الطبية  إلى أن حقن البوتوكس يمكن أن تساعد على علاج مرض الاكتئاب، حيث تخفف من حدة هذا المرض وتقلل من المشاعر السلبية للأشخاص، الذين يعانون من اضطراب الشخصية الحدية، وفق ما أورده موقع مجلة "فوكس" الألمانية.

مختارات

الوحدة شعور يتلبس الكثيرين، وخاصة في عصر الثورة الرقمية وجائحة كورونا. ولكن ما علاقة طريقة التعامل مع المشاعر السلبية بزيادة أو نقصان شعورنا بالوحدة؟

يشار إلى أن البوتوكس يعرف على نطاق واسع بقدرته على الحد من ظهور تجاعيد الوجه. كما أن حقن البوتوكس تستعمل أيضا في بعض الأغراض العلاجية الأخرى على غرار: التعرق المفرط، تشجنات الرقبة، فرط نشاط المثانة وغيرها، حسب الموقع الطبي المتخصص "مايو كلينيك".

وأفاد موقع "نيرو ساينس نيوز" المتخصص في الأخبار العلمية، أن خبراء الصحة الألمان استخدموا التصوير بالرنين المغناطيسي، لمعرفة كيفية تأثير البوتوكس على العواطف لدى المرضى. وأضاف أن البوتوكس  يؤثر على ما يسمى باللوزة الدماغية (جزء من الدماغ وتقع داخل الفص الصدغي)، حيث تنشأ المخاوف ويتم معالجتها.

ولفت نفس المصدر إلى أن التعبير عن الحالة المزاجية السلبية على الوجه يتم فيما يسمى منطقة "glabellar" وهي المنطقة التي تقع أسفل الجبين الأوسط. وأضاف أنه في حالة الغضب والتوتر يتقلص نوعان مختلفان من العضلات، مما يؤدي إلى ظهور خطوط التجهم والقلق فوق جذر الأنف.

وواصل موقع "نيرو ساينس نيوز" أن حقن البوتوكس في المنطقة القطبية يشل هذه العضلات بين الحاجبين. وأضاف "نظرا لارتباط تعابير الوجه والحالة النفسية ارتباطا وثيقا، فإن هذا يقلل أيضا من حدة المشاعر".

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واعتمدت النتائج على فحص بيانات 45 امرأة في الفترة بين 2016 و 2019، حيث كانت النساء جميعا تعانين ما يطلق عليه اضطراب الشخصية الحدية. وحصلت نصف النساء تقريبا على حقنة بوتوكس في المنطقة الواقعة بين الحاجبين، حسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أما المجموعة الثانية من النساء التي أعطيت العلاج الوهمي، فقد خضعت لجلسات وخز بالإبر لمدة عشرين دقيقة. وتم استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي على المشاركين، بالإضافة إلى أنه طلب منهم إكمال الاختبارات، التي تصنف أعراض اضطراب الشخصية الحدية قبل وبعد العلاج، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وبعد أربعة أسابيع، قال المشاركون في الدراسة إن أعراض الاضطراب قد خفت لديهم، إلا أن الأشخاص الذين حصلوا على البوتوكس قالوا إنهم شاركوا في سلوكيات أقل اندفاعا.

وقال المشرف على الدراسة تيلمان كروغر إن حقن البوتوكس في منطقة "glabellar" له تأثير إيجابي على المزاج. وأضاف الدكتور الألماني: "استطعنا رؤية أن البوتوكس هدأ من نشاط منطقة اللوزة في الدماغ، والتي تصاحب المستوى العالي من التوتر الداخلي لدى المصابين"، حسب موقع "ميديكل إكسبريس"، الذي يعنى بالأخبار الصحية.

ر.م

  • في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    ما هو الاكتئاب الشتوي؟

    هبوط مفاجئ في المزاج وإرهاق مستمر ونقص في الطاقة والحاجة الى النوم المفرط والشهية المفرطة. هي أعراض شائعة لدى الكثيرين في الشتاء وتذهب بحلول فصل الربيع. يرجع خبراء الأمراض النفسية أسباب هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب موسمي والمعروف أيضا باكتئاب الشتاء.

  • في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    أعراض غير مقلقة

    وبحسب رأي خبراء الأمراض النفسية فإن معالجة هذه الأعراض ليس ضروريا، إلا إذا استمر الشعور بهذه الأعراض لفترات طويلة، فهنا ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب.

  • في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    أين يكثر انتشاره؟

    وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشتوي في أوروبا حوالي 9 بالمائة وتختلف أعراضه من شخص لآخر. وهو مرض يكثر انتشاره في الدول الاسكندنافية وألمانيا بينما ينخفض في البلدان المطلة على البحرالأبيض المتوسط .

  • في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    تشخيص ليس بالسهل

    ولا يعد تشخيص الاكتئاب الشتوي أمرا سهلا. وترجع صعوبة التشخيص إلى ضرورة تمييز أعراض الاكتئاب المعتاد والذي غالبا ما يبدأ بفقدان الشهية والأرق.

  • في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    علاج الاكتئاب الشتوي ضوئيا

    يؤكد خبراء الأمراض النفسية أن للضوء دور كبير في علاج الاكتئاب الشتوي على عكس الاكتئاب العادي، إذ يتم استخدام مصابيح خاصة تبلغ استطاعتها القصوى حوالي 10 آلاف درجة يتم تسليطها على المريض لمدة 30 دقيقة في الجلسة الواحدة. وتختلف شدة الإضاءة بحسب درجة الاكتئاب. ويحتاج العلاج الضوئي مدة أسبوعين. وللحصول على أفضل نتائج للعلاج ينصح الأطباء بإجراء المعالجة صباحا، وتتميز هذه الطريقة بعدم وجود أعراض جانبية.

  • في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    نصائح يومية

    ويشدد خبراء الأمراض النفسية على ضرورة إجراء بعض التغييرات في روتين الحياة اليومي. ولدى البقاء لفترات طويلة في المنزل ينصح خبراء الأمراض النفسية بالنظر من خلال النوافذ أو القيام بتغيير مكان العمل وإنارة المكاتب بشكل كاف.

  • في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    الاختلاط بالآخرين

    على الرغم من نقص الطاقة الذي يميز اكتئاب الشتاء، يوصى خبراء الأمراض النفسية بالاختلاط مع الناس والابتعاد عن العزلة.

  • في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن

    يوصي خبرا الأمراض النفسية بتناول أطعمة مركبة من الكربوهيدرات المعقدة، بحيث تكون عملية الهضم طويلة ويحافظ الجسم على نسبة السكر في الدم وعلى نسبة السيروتونين في حالة مستقرة لفترة طويلة.

  • في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    ممارسة الرياضة بشكل متكرر

    أحد التفسيرات لظهور الاكتئاب في فصل الشتاء هو التغيرات الهورمونية في الجسم، بما في ذلك انخفاض مستوى السيروتونين الذي يسبب الاكتئاب. القيام بنشاط رياضي يزيد من مستوى السيروتونين، ما يعني أنه بمثابة مضاد طبيعي للاكتئاب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية